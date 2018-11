Nations League im Live-Ticker: England gegen Kroatien - der Verlierer steigt ab

Showdown in der Gruppe A4 der UEFA Nations League: England empfängt Kroatien. Es geht um nicht weniger als den Klassenerhalt - wir berichten im Live-Ticker.

England - Kroatien -:- (So, 15:00 Uhr), in London

England: --- Kroatien: --- Tore: --- Schiedsrichter: Tasos Sidiropoulos (Griechenland)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom letzten Spiel der Gruppe A4 in der UEFA Nations League zwischen England und Kroatien! Es ist die Neuauflage des Halbfinales bei der WM 2018, in dem sich die Kroaten mit 2:1 n.V. gegen die „Three Lions“ durchsetzen konnten. Das Hinspiel in Zagreb endete mit einem torlosen Remis, die Engländer werden also topmotiviert ins Spiel im Londoner Wembley-Stadion gehen.

Doch auch die Ausgangslage in der Gruppe A4 verspricht Spannung, denn der Verlierer dieses Duells wird in die Division B absteigen. Gruppengegner Spanien hat den Klassenerhalt bereits sicher. Bislang duellierten sich England und Kroatien neunmal. Vier englischen Siegen stehen drei kroatische gegenüber, zweimal trennten sich die beiden Nationalmannschaften mit einem Remis (19:12 Tore für England).

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. Spanien 4 2 0 2 12:7 +5 6 2. England 3 1 1 1 4:4 ±0 4 3. Kroatien 3 1 1 1 3:8 −5 4

Die Nations League findet in der Saison 2018/19 zum ersten Mal statt, alle 55 UEFA-Mitgliedsstaaten nehmen daran teil. Ziel der Einführung war es, die immer unattraktiver werdenden Freundschaftsspiele der Nationalmannschaften durch Partien mit Wettbewerbscharakter zu ersetzen. Den Turniermodus erklärt tz.de* ausführlich in einem Infotext, den gesamten Spielplan der Nations League 2018/19 finden Sie ebenfalls dort.

