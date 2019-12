Esther Sedlaczek lüftet pikantes Geheimnis: Sky-Moderatorin verrät, was sie drunter trägt

Esther Sedlaczek informiert ihre Instragram-User über ihre Unterwäsche. Die Sky-Moderatorin macht das mitten im Bundesliga-Spiel von Union Berlin.

Sky -Moderatorin Esther Sedlaczek lässt bei Instagram aufhorchen.

-Moderatorin lässt bei Instagram aufhorchen. Sportjournalistin erzählt bei Bundesliga -Spiel bei Union Berlin von ihrer Unterwäsche.

-Spiel bei von ihrer Unterwäsche. Sedlaczek war als Field-Reporterin im Einsatz.

München/Berlin - Mächtig was los in der Bundesliga: Dietmar Hamann kritisiert die Aufstellung von Hansi Flick beim FC Bayern, Ex-NationalspielerStefan Effenberg warnt Leader Joshua Kimmich nach dessen Rundumschlag und fordert in München einen Back-up für Robert Lewandowski, und in Dortmund verletzt sich BVB-Star Axel Witsel bei einem häuslichen Unfall.

Esther Sedlaczek sorgt bei Union-Berlin-Spiel für Aufmerksamkeit

Währenddessen sorgte ein auch Instagram-Posting aus der Hauptstadt in der Social-Media-Gemeinde für Aufmerksamkeit. Genauer gesagt: ein Insta-Post von Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek.

Erst im Mai war die 34-jährige Sportjournalistin erstmals Mutter geworden, stieg kurz darauf aber gleich wieder in den Job ein.

Esther Sedlaczek wird im Mai 2019 erstmals Mutter

Sedlaczek ist nicht nur für ihre kompetenten Einsätze als Field-Reporterin und ihre fundierten Moderationen aus dem Sky-Studio bekannt, sondern auch für ihr gutes Aussehen.

Während des 2:0 von Union Berlin gegen den 1. FC Köln im Stadion an der Alten Försterei postete Sedlaczek nun ein Foto von der Tribüne - zu sehen ist sie darauf dick eingemummelt in einer Winterjacke mit Schal und hohem Kragen.

Kein Wunder, bei den Temperaturen knapp um den Gefrierpunkt, die momentan in Fußball-Deutschland zwar in einer heißen Phase der Saison, aber eben auch kurz vor Weihnachten herrschen.

Esther Sedlaczek trägt unter dickem Mantel lange Unterhosen

In ihrem Posting verriet die Moderatorin auch gleich, was sie denn unter ihrem Winter-Outfit trägt - und das während des Bundesliga-Spiels. „It is what it is - arschkalt. Immerhin, die langen Unterhosen sitzen! Ab nach Hause“, schrieb sie zu dem Foto.

Lange Unterhosen also als zusätzliche Arbeitskleidung - bei diesen Witterungsbedingungen nur allzu verständlich. Noch drei Bundesliga-Spieltage, dann hat es auch Esther Sedlaczek für dieses Jahr geschafft.

pm