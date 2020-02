Europa-League-Auslosung im Ticker: Arsenal und Ajax sensationell raus - Auf wen treffen die Bundesligisten?

16 Teams sind noch im Rennen um den Europa-League-Titel 2020. Die Duelle der nächsten Runde werden am kommenden Freitag in der Schweiz ausgelost. Hier geht‘s zum Live-Ticker.

Am Freitag (28. Februar) findet die Auslosung zum Achtelfinale der Europa League statt.

(28. Februar) findet die zum statt. Aus der Bundesliga sind noch mindestens zwei Vereine im Rennen: Wolfsburg , Leverkusen und auch Frankfurt ? Das Spiel der Hessen wurde verschoben.

, und auch ? Das Spiel der Hessen wurde verschoben. Wer sind die Gegner in der Runde der letzten 16? Hier gibt‘s den Live-Ticker.

Europa-League-Auslosung: Welche Gegner bekommen die deutschen Teams?

Am Freitag um 13 Uhr werden im UEFA-Hauptquartier im schweizerischen Nyon die Partien der nächsten Europa-League-Runde ausgelost. Nach der Runde der letzten 32 Mannschaften, in der sich am Donnerstag zwei deutsche Mannschaften durchsetzen konnten, steht nun das Achtelfinale an. Insgesamt 16 Teams sind dann noch im Rennen.

Aktuell befinden sich kurioserweise noch 17 Mannschaften im Wettbewerb. Eintracht Frankfurt und Salzburg müssen den letzten Achtelfinalisten erst noch ermitteln. Aufgrund von Orkanböen musste das Rückspiel in Österreich am Donnerstag abgesagt werden. Neuer Termin ist Freitag, 18 Uhr. Damit geht die Auslosung also über die Bühne, bevor alle Partien gespielt sind.

Europa-League-Auslosung: Frankfurt-Spiel verlegt - Auslosung findet vor Neuansetzung statt

Der neue Termin sorgte unterdessen nicht bei jedem für Begeisterung, wurde letztlich jedoch von den Verantwortlichen getragen: „Es ist die beste der schlechtesten Lösungen“, erklärte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann nach einer Krisensitzung in Salzburg zur Verlegung der Europapokal-Partie.

Eine sichere An- und Abreise der Zuschauer hätte allerdings nicht gewährleistet werden können. „Die Gesundheit der Zuschauer und der Spieler geht immer vor. Das ist höhere Gewalt, auch wenn es für unsere Planungen und die der Fans mehr Aufwand bedeutet“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

Im Gegensatz zum Sechzehntelfinale kann nun übrigens jeder auf jeden treffen. Somit sind also auch Duelle von zwei Klubs aus dem gleichen Land möglich. Besonders in der Europa League lassen sich Vorhersagen nur schwerlich treffen und Überraschungen gibt es immer wieder. Die traditionell starken spanischen Mannschaften sind mittlerweile auf zwei Teilnehmer geschrumpft, allerdings befindet sich noch Rekordgewinner FC Sevilla (fünf Titel) im Wettbewerb. Die Andalusier mussten im Rückspiel gegen Cluj allerdings ziemlich zittern. Kurz vor Ende der Partie wurde ein Treffer der Rumänen nach Videobeweis (korrekterweise) zurückgenommen.

Europa League 2020: Wer beerbt Titelverteidiger FC Chelsea?

Gute Chancen auf die Nachfolger von Titelverteidiger Chelsea London haben auch die britischen Klubs: Mit Manchester United und den Wolverhampton Wanderers sind noch zwei Mannschaften aus der Premier League vertreten. Neben dem letztjährigen Halbfinalisten Eintracht Frankfurt gelten auch Inter Mailand und die AS Rom aus Italien als Titelanwärter.

Die aktuelle Runde sorgte übrigens bereits für ein paar Überraschungen. So verabschiedeten sich Braga, AZ Alkmaar, Sporting Lissabon und allen voran auch Ajax Amsterdam, letzte Saison noch im Champions-League-Halbfinale, und sensationell auch Vorjahresfinalist Arsenal London aus dem Wettbewerb. Die Niederländer scheiterten am FC Getafe, dem Überraschungstabellenfünften der spanischen La Liga, während die Gunners gegen Olympiacos Piräus die Segel strichen.

Seit dem Sechzehntelfinale gehört auch der Videobeweis zum Reglement der Europa League. Beim Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Porto sorgte der VAR bereits für Wirbel.

Europa-League-Auslosung: Diese Teams sind noch im Rennen*

Qualifiziertes Team Durchgesetzt gegen Ergebnis in Addition Glasgow Rangers (SCO) Sporting Braga (POR) 4:2 FC Basel (SUI) APOEL Nikosia (CYP) 4:0 Linzer ASK (AUT) AZ Alkmaar (NED) 3:1 Istanbul Basaksehir (TUR) Sporting Lissabon (POR) 5:4 Wolverhampton Wanderers (ENG) Espanyol Barcelona (SPA) 6:3 Bayer Leverkusen (GER) FC Porto (POR) 5:2 AS Rom (ITA) KAA Gent (BEL) 2:1 VfL Wolfsburg (GER) Malmö FF (SWE) 5:1 Manchester United (ENG) Club Brügge (BEL) 6:1 Inter Mailand (ITA) Ludogorets Razgrad (BUL) 4:1 FC Getafe (SPA) Ajax Amsterdam (NED) 3:2 Shakhtar Donetsk (UKR) Benfica Lissabon (POR) 5:4 FC Kopenhagen (DEN) Celtic Glasgow (SCO) 4:1 FC Sevilla (SPA) CFR Cluj (RUM) 1:1** Olympiacos Piräus (GRE) Arsenal London (ENG) 2:2** *Hinzu kommt entweder Eintracht Frankfurt oder der FC Salzburg. Das Hinspiel endete 4:1 für die Hessen.

** Sevilla und Piräus aufgrund der Europapokal-Arithmetik und der mehr erzielten Auswärtstore im Achtelfinale