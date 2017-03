Europa-League-Auslosung im Live-Ticker: Das Viertelfinale

In Nyon findet die Auslosung des Europa-League-Viertelfinals statt.

München/Nyon - Wieder einmal blickt die europäische Fußballwelt in die Schweiz nach Nyon. Am Sitz der UEFA wird heute das Viertelfinale der Europa League ausgelost - wir berichten im Live-Ticker!

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Auslosung des Viertelfinals in der Europa League!

Vorbericht

Die Runde der letzten Acht steht: Im Viertelfinale der Europa League tummelt sich so mancher prominente Topklub, leichte Gegner gibt es auf dem Weg ins Finale am 24. Mai in der Stockholmer Friends Arena nicht mehr.

Mit dem FC Schalke 04 ist nur noch ein ein deutscher Verein im Wettbewerb vertreten, nachdem sich im Achtelfinale die Knappen im Bundesliga-internen Duell gegen Borussia Mönchengladach durchgesetzt haben.

Diese acht Mannschaften haben das Viertelfinale der Europa League erreicht

FC Schalke 04

Ajax Amsterdam

Besiktas Istanbul

Celta Vigo

KRC Genk



Olympique Lyon



RSC Anderlecht

Beginn der Veranstaltung im Schweizer Hauptquartier der UEFA in Nyon ist um 13 Uhr. Es handelt sich um eine freie Auslosung, es gibt also keine Setzliste oder irgendwelche Beschränkungen, die beispielsweise Paarungen zweier Klubs aus demselben nationalen Verband verbieten - jeder kann auf jeden treffen.

Das Viertelfinale wird wie gewohnt in Hin- und Rückspiel durchgeführt. Termine für die Austragung sind der 13. und der 20. April. Die zuerst ausgeloste Mannschaft spielt das Hinspiel zuhause.

So sehen Sie die Auslosung für das Viertelfinale live im TV und im Live-Stream.