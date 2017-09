Europa League im Live-Ticker: Nullrunde für Hertha und Köln - „Hoffe“ pennt

Die deutschen CL-Klubs haben diese Woche allesamt Pleiten kassiert! Machen es die Europa-League-Teilnehmer Köln, Hertha BSC und Hoffenheim besser? Im Live-Ticker gibt‘s die Antwort.

1. FC Köln - Roter Stern Belgrad 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Boakye (30.)

Östersunds FK - Hertha BSC 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Nouri (22.)

Ludogorez Rasgrad - 1899 Hoffenheim 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 Kaderabek (2.), 1:1 Dyakov (46.)

+++ Vorbericht

München - Guten Tag und herzlich willkommen! Nachdem die deutschen Vertreter in der „Königsklasse“ in drei Partien durchweg Niederlagen kassiert haben, treten am Donnerstag nun die drei Europa-League-Teilnehmer an, um den deutschen Ruf im Europacup wieder etwas aufzupolieren! Dabei war es auch das Trio, bestehend aus dem 1. FC Köln, Hertha BSC und 1899 Hoffenheim, welches an Spieltag eins des „kleinen“ europäischen Wettbewerbes selbst keinen einzigen Sieg einfahren konnte: Nach der Auftaktpleite beim FC Arsenal absolvieren die „Geißböcke“ ihr erstes Europacup-Heimspiel seit 25 Jahren und empfangen dabei den früheren Topklub Roter Stern Belgrad aus Serbien (Anpfiff: 19 Uhr / Hier bei tz.de* erfahren Sie, wie Sie die Partie live im TV oder im Livestream verfolgen können). Im Vorfeld dieser Partie wurde berichtet, dass gewaltbereite Fans der beiden Mannschaften aneinandergeraten könnten.

Europa League: Gelingt der erste deutsche Saisonsieg?

Zeitgleich beginnt auch das Match des zweiten deutschen Europa-League-Teilnehmers, Hertha BSC. Die Hauptstädter mussten sich in Spiel eins mit einem 0:0 gegen Athletic Bilbao zufrieden geben und sind nun zu Gast in Nordeuropa: Das Spiel beim schwedischen Vertreter Östersunds FK beginnt ebenfalls um 19 Uhr (Bei tz.de* können Sie nachlesen, wie Sie Östersunds vs. Hertha BSC live im TV oder im Livestream verfolgen können). Dass der Gegner aus Skandinavien kein gewöhnlicher Klub ist, haben wir kürzlich berichtet.

Die Spätschicht übernimmt heute Abend indes 1899 Hoffenheim, das ebenfalls fernab der Heimat um Punkte kämpft: Nach der etwas überraschenden Auftaktpleite zuhause gegen Sporting Braga bekommen es die Kraichgauer mit dem bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad (21.05 Uhr/Bei tz.de* haben wir für Sie zusammengefasst, wie Sie das Spiel live im TV und im Livestream sehen) zu tun. Im zweiten Spiel der Gruppenphase hofft Hoffenheim auf den ersten Sieg im Europacup, Trainer Julian Nagelsmann rotierte dafür am vergangenen Wochenende beim Sieg über Schalke 04 eifrig und will somit sein Team in Schuss halten. Allerdings gibt es auch einige Personalprobleme zu beklagen.

