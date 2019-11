Europa League im Ticker: Gladbach, Wolfsburg und Frankfurt wollen in die K.o.-Runde

In der Europa League steht für Borussia Mönchengladbach, den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt der 5. Spieltag an. Bei uns gibt es alle Tore im Ticker.

In der Europa League findet der 5. Spieltag statt und drei deutsche Mannschaften sind im Einsatz.

Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg können den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale klarmachen.

Eintracht Frankfurt hat mit Arsenal London einen schweren Brocken vor der Brust und kämpft ums Überwintern in der Europa League.

München - Die Europa League nähert sich mit großen Schritten dem Ende der Gruppenphase. Das bedeutet für alle Teilnehmer erhöhte Konzentration. Die gute Nachricht aus deutscher Sicht: Alle Teams können es noch in die K.o.-Runde schaffen. Die Ausgangslagen sind jedoch unterschiedlich.

Borussia Mönchengladbach könnte sich bereits am Donnerstag für das Sechzehntelfinale qualifizieren. Mit fünf Punkten stehen die Fohlen aktuell auf Platz zwei, haben aber den punktgleichen AS Rom im Nacken. Nachdem der direkte Vergleich dank eines Sieges sowie eines Remis gewonnen wurde, liegt die Borussia aber vorne.

Gewinnt Gladbach beim Wolfsberger AC, gegen den man im Hinspiel mit 0:4 unterging, während die Roma zeitgleich bei Istanbul Basaksehir verliert, stünden die Westdeutschen in der K.o.-Runde. Ansonsten ist die Borussia mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen im Sechzehntelfinale. Auf jeden Fall hat man alles in der eigenen Hand.

Dasselbe gilt für den VfL Wolfsburg, der sich ebenfalls schon am Donnerstag das Überwintern in Europa sichern könnte. Dazu muss ein Sieg bei PFK Olexandrija in der Ukraine her während der AS St. Etienne beim belgischen Vertreter KAA Gent nicht gewinnt. Solange der VfL nicht verliert, hat man auch am letzten Spieltag alle Trümpfe und das Weiterkommen selbst in der Hand.

Europa League im Ticker: Eintracht Frankfurt hat Arsenal vor der Brust und Lüttich im Kopf

Knifflig ist die Situation von Eintracht Frankfurt. Die Last-Minute-Niederlage gegen Standard Lüttich wirkt auch jetzt noch nach und tut den Hessen tabellarisch weh. Der direkte Vergleich mit den punktgleichen Belgiern ist ausgeglichen, sodass Frankfurt mehr Zähler als Lüttich holen muss, um sicher weiterzukommen.

Der ‚best Case‘ wäre ein Sieg für die Eintracht, die in London beim FC Arsenal aber eine schwierige Aufgabe vor der Brust hat. Auch bei einer Niederlage ist Frankfurt nicht raus, müsste aber umso mehr auf Lüttich schauen. Sollten die Belgier bei Vitoria Guimaraes punkten, muss die SGE dies in London auch, um das Weiterkommen in der eigenen Hand zu haben.

Bitter, dass die Frankfurter in London auf die Unterstützung der Fans verzichten muss - zumindest im Stadion. Erwartet werden dennoch zahlreiche SGE-Anhänger, die sich nach London aufmachen. Den Humor hat die Eintracht jedenfalls trotz der schwierigen Lage nicht verloren, wie in Twitter-Post von der Einreise nach England beweist.

