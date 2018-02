Ex-BVB-Ass Dembele vor Barca-Comeback

Will nach zahlreichen Verletzungen endlich wieder ins Spielgeschehen eingreifen: Ousmane Dembele vom FC Barcelona.

Der französische Fußball-Nationalspieler Ousmane Dembele steht nach zahlreichen Verletzungen am Sonntag gegen den FC Getafe vor seinem neuerlichen Comeback beim FC Barcelona.

Barcelona - Dies kündigte Trainer Ernesto Valverde am Samstag an. Der 20 Jahre alte Ex-Dortmunder war für 105 Millionen Euro Ablöse und bis zu 42 Millionen Euro Bonuszahlungen im vergangenen Sommer vom BVB zu Barca gewechselt. Nach lediglich drei Spielen für seinen neuen Klub erlitt der Franzose am 16. September einen Muskelriss im Oberschenkel.

Anfang Dezember stieg Dembele dann wieder ins Mannschaftstraining ein, die Hoffnung auf einen Einsatz noch im Jahr 2017 erfüllte sich aber nicht. Am 14. Januar war Dembele im Spiel bei Real Sociedad San Sebastian eingewechselt worden, hatte aber erneut einen Muskelfaserriss erlitten.

SID