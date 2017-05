Rode freut sich auf Wiedersehen mit Ex-Kollegen im Finale

Offenbach - Von 2010 bis 2014 absolvierte Sebastian Rode 94 Bundesligaspiele für die Frankfurter Eintracht (vier Tore). Ab 2014 spielte der inzwischen 26 Jahre alte Mittelfeldspieler zwei Jahre für Bayern München. Von Holger Appel

2016 wechselte er für eine Ablösesumme von 14 Millionen Euro zu Borussia Dortmund und trifft am Samstag im Finale des DFB-Pokals auf seinen Ex-Klub Frankfurt.

Sebastian, nach zwei Verletzungen im Jahr 2017 haben Sie nun wieder einige Minuten in der Bundesliga für den BVB absolviert. Zuletzt aber beim 4:3 gegen Bremen haben Sie nicht gespielt. Wie weit sind Sie?

Ich bin sicher noch nicht bei 100 Prozent, aber wieder fit für Einsätze. Ich fühle mich bereit für das große Finale.

Im vergangenen Jahr, als der BVB im Finale gegen den FC Bayern im Elfmeterschießen verlor, waren Sie im Kader der Münchner. Wie sind Ihre Erinnerungen an das Spiel?

Ich saß nur auf Bank, wäre zu gern reingekommen. Das hat leider nicht geklappt. Aber es war dennoch ein tolles, ein faszinierendes Erlebnis in diesem Stadion vor großer Kulisse. Man fiebert auch auf der Bank total mit, vor allem, weil das Spiel eng und dramatisch war, die Entscheidung erst im Elfmeterschießen fiel.

Was stimmt Sie zuversichtlich, dass Sie dieses Mal tatsächlich mitwirken dürfen?

Ich bin nach meinen Verletzungen zum Glück gerade rechtzeitig wieder im Kommen. Gleichzeitig hat sich Julian Weigl, der auf meiner Position im defensiven Mittelfeld spielt, schwer verletzt. So leid mir das für ihn tut - meine Chancen auf einen Einsatz sind aufgrund dieser bedauerlichen Verletzung mit Sicherheit nicht kleiner geworden. Wir werden alles geben, um den Pokal auch für Jule Weigl zu gewinnen.

Der BVB dürfte gegen die Eintracht klarer Favorit sein. Was spricht für den BVB?

Wir haben eine sehr gute Mannschaft und viele Spieler mit großer individueller Klasse. In unserem Kader sind einige Profis dabei, die mit dem BVB jetzt dreimal in Folge das DFB-Pokalfinale verloren haben. Gerade diese Jungs sind so was von heiß, die wollen nicht das vierte Mal in Folge in Berlin verlieren.

Wie muss Dortmund agieren, um der Favoritenrolle gerecht zu werden?

Wir dürfen nicht verkrampfen, nur weil wir die Favoritenrolle inne haben. Borussia Dortmund hat genug Finalerfahrung.

Was würde dem BVB dieser Titel bedeuten, nach diesen Wochen mit Trainerdiskussion, Terroranschlag usw.?

Das wäre schon etwas ganz Besonderes in diesen aufwühlenden Zeiten und ein deutlicher Fingerzeig, dass diese Mannschaft mit Druck umgehen kann. Wir hätten diesen Titel sicher verdient.

Wo waren Sie bei dem Anschlag auf den Mannschaftsbus vor dem Champions-League-Spiel gegen Monaco?

Nicht im Mannschaftsbus, weil ich noch verletzt war. Ich war selten so froh, verletzt gewesen zu sein.

Zurück zum Finale. Das ist die letzte Titelchance der Saison. Sorgt das für zusätzlichen Druck oder eher für Motivation?

Für Druck und große Freude. Druck, weil man diesen Titel von uns fast schon erwartet. Große Freude, weil wir nach Rückstand im Halbfinale in München noch einmal zurückgekommen sind und jetzt dieses Finale bestreiten dürfen. Das ist trotz Nummer vier in Folge alles andere als selbstverständlich.

Was macht die Frankfurter Eintracht gefährlich?

Die Eintracht hat in der Hinrunde sicher permanent am Limit gespielt. Sie hatte kaum Verletzte, war klasse eingespielt. Dann kamen die Verletzungen von Leistungsträgern wie Makoto Hasebe und eine nicht immer so gute Rückrunde. In der Defensive stand die Eintracht aber immer noch meist stabil. Das darf man nicht vergessen. Sie hat uns in Frankfurt 2:1 geschlagen und hatte auch im Rückspiel die eine oder andere gute Chance. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Zumal die Frankfurter Fans alles geben werden.

Das machen die Dortmunder doch auch.

Klar, aber unsere Fans fahren zum vierten Mal in Folge nach Berlin - für die ist es bei aller Besonderheit der Partie fast schon ein normales Spiel. Die Frankfurter waren zuletzt vor elf Jahren da. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Aber ich zweifele nicht, dass unsere Fans da gesanglich und stimmungsmäßig voll dagegen halten.

Haben Sie noch Kontakte nach Frankfurt?

Ich habe Alexander Meier direkt nach dem Sieg in Gladbach und dem Einzug ins Finale gratuliert. Mit Bastian Oczipka und dem leider wieder verletzten Marc Stendera habe ich noch zusammen gespielt. Ansonsten sind nicht mehr viele Jungs von damals bei der Eintracht.

Wie oft sind Sie noch in der Rhein-Main-Region?

Seit meinem Wechsel von München nach Dortmund wieder viel öfter. Ich benötige nur noch zwei Stunden zurück in die hessische Heimat.

Ihr Name taucht in Frankfurt immer wieder mal auf. Auch Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln sollen an Ihnen interessiert sein trotz Vertrag beim BVB bis 2020. Was sagen Sie zu diesen Meldungen - auch mit Blick auf die Verpflichtung des Gladbachers Dahoud und der Verletzung von Weigl?

Dazu gibt es von meiner Seite nicht viel zu sagen. Es wird immer viel geschrieben und spekuliert. Klar, ich hatte mir meine erste Saison in Dortmund sicher auch anders vorgestellt. Meine Rückrunde ist aufgrund der Verletzungen leider kaum zu bewerten. Das ärgert mich selbst. Jetzt will ich fit in die Vorbereitung gehen und nächste Saison dann auf allen Ebenen richtig angreifen.

Das heißt, Sie spielen auch 2017/18 für den BVB?

Ja, auf jeden Fall.

