Er wurde nur 40 Jahre alt: Trauer um Ex-Dynamo-Profi

Pavel Pergl (r.) spielte 2006 und 2009 in Diensten des Zweitligisten Dynamo Dresden. In dieser Szene gegen Enrico Kern von Hansa Rostock (vorn), links Teamkollege Thomas Votava.

Pavel Pergl ist tot. Der ehemalige Fußball-Profi, unter anderem in Diensten des Zweitligisten Dynamo Dresden, starb im Alter von 40 Jahren in Magdeburg. Er hinterlässt eine einjährige Tochter.

Dresden/Magdeburg - Trauer bei Dynamo Dresden: Ex-Spieler Pavel Pergl ist nach Informationen der tschechischen Tageszeitung Blesk sowie seines Heimatklubs Sparta Prag am Dienstag im Alter von 40 Jahren in Magdeburg verstorben. Demnach soll er sich infolge eines Streits mit seiner deutschen Freundin das Leben genommen haben. Er hinterlässt eine einjährige Tochter. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter hätten die Probleme des Paares begonnen, heißt es.

Der tschechische Ex-Profi hatte seine Karriere bei Sparta Prag begonnen und spielte 2006 und 2009 für Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga sowie in der 3. Liga. Insgesamt machte der Innenverteidiger dabei 31 Spiele für den Klub aus der sächsischen Landeshauptstadt (zwei Tore, eine Vorlage). Sein Heimatklub veröffentlichte auf Facebook und Twitter eine Trauernachricht für Pergl, der seit seinem zehnten Lebensjahr das Trikot des tschechischen Hauptstadtklubs getragen hatte. Dort war er zudem in 68 Spielen für die erste Mannschaft aufgelaufen.

Pergls Profikarriere dauerte 18 Jahre und führte ihn neben seinen Stationen in Tschechien und Deutschland zu Klubs nach England, Zypern, Israel, Liechtenstein und in die Schweiz. Dort hatte er im vergangenen Jahr im Alter von 39 Jahren beim Zweitligisten Chur 97 seine Laufbahn beendet.

Hinweis der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111.