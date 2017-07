FC Augsburg löst Vertrag mit Ex-Trainer Schuster auf

Ursprünglich Kontrakt bis 2019

© dpa Der Vertrag mit dem ehemaligen Trainer des FC Augsburg, Dirk Schuster, wurde einvernehmlich aufgelöst.

Der FC Augsburg hat den Vertrag mit Ex-Trainer Dirk Schuster aufgelöst. Dies gab Geschäftsführer Stefan Reuter am Mittwoch im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Mals in Südtirol bekannt.