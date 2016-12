Bayerns Abwehrchef Boateng fällt lange aus

Wegen Brustmuskel-OP

München - Das ist bitter. Die Bayern müssen lange auf Jérôme Boateng verzichten. Der Abwehrchef muss operiert werden.

Schwerer Schlag für den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. Abwehrchef Jérôme Boateng (28) ist am Dienstag in München an der Sehne des rechten Brustmuskels operiert worden und wird rund eineinhalb Monate ausfallen. Das teilten die Münchner nach dem erfolgreichen Eingriff mit. Dass Boateng für das Duell gegen RB Leipzig ausfällt, war vorher klar gewesen.

"Die Operation ist sehr gut verlaufen. Bei optimalem Heilungsverlauf wird Jérôme Boateng für die Dauer von ungefähr sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen", sagte Team-Arzt Volker Braun, dessen Kollege Andreas Imhoff den Eingriff durchgeführt hatte. Boateng hatte nach einem Sturz im Training zuletzt immer wieder über Probleme im Schulter- und Brustbereich geklagt.

Zuletzt verpasste der Weltmeister deshalb die Bundesliga-Begegnung am vergangenen Sonntag bei Darmstadt 98 (1:0). Auch für das Topspiel am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig fällt er aus. Sollte seine Genesung nach Wunsch verlaufen, müsste er nach der Winterpause nur noch für zwei weitere Liga-Spiele im Januar (beim SC Freiburg und bei Werder Bremen) passen. Gegen Schalke 04 (4. Februar) könnte Boateng dann zurück sein.

