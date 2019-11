Verletzt! BVB bangt vor Bundesliga-Kracher gegen Bayern um Offensivstars

Das wird eng: Marco Reus und Jadon Sancho drohen im Bundesliga-Gipfel des BVB beim FC Bayern auszufallen. Jetzt zählt jeder Tag.

Dortmund/München - Was für ein Spiel. Was für eine Vorarbeit. Was für ein Tor. Der BVB hat Inter Mailand in der Champions League nach furioser Aufholjagd 3:2 (0:2) geschlagen - und damit die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale gewahrt.

BVB: Jadon Sancho musste gegen Inter verletzt raus

Mittendrin: Jungstar Jadon Sancho. Der Engländer bereitete den Siegtreffer des bärenstarken Achraf Hakimi (77. Minute) vor, indem er dem Marokkaner den Ball herrlich fein nach Doppelpass im Strafraum durchsteckte.

Es war ein großartig herausgespieltes Tor, ein Treffer, der die ganze Klasse des 19-Jährigen dokumentierte. Doch: Der Rückschlag folgte prompt. Denn: Sancho musste kurz nach seiner Vorarbeit angeschlagen vom Platz (82.).

BVB bangt um Einsatz von Sancho und Reus

Borussia Dortmund bangt vor dem Gipfel in der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr, Sky und bei uns im Liveticker) beimFC Bayern um den Einsatz des Offensivstars.

Mehr noch: Der am Sprunggelenk verletzte Kapitän Marco Reus, auf den der BVB schon gegen Inter Mailand verzichten musste, fehlte am Mittwoch erneut beim Training. Sancho klagt indes über eine Zerrung im hinteren linken Oberschenkel. Wie schwerwiegend die Verletzung ist, sollen medizinische Untersuchungen am Mittwoch ergeben.

Jadon Sancho spielte gegen FC Bayern stark

Sancho hatte gegen den Tabellenzweiten der Serie A nach zäher erster Halbzeit erst spät ins Spiel gefunden, steigerte sich nach dem Seitenwechsel wie der Rest seiner Kollegen aber enorm. Es wäre ein schmerzlicher Ausfall für die Westfalen, keine Frage.

@Sanchooo10 hat sich bei #BVBInter eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen. Über einen Einsatz in München wird kurzfristig entschieden.



Gute Besserung, Jadon! pic.twitter.com/rtpQdWcehK — Borussia Dortmund (@BVB) 6. November 2019

Im Supercup vor Start der Bundesliga-Saison hatte der junge Angreifer beim 2:0 gegen die Bayern ein Tor selbst erzielt und den zweiten Treffer brillant aufgelegt.

Marco Reus fehlte dem BVB zuletzt

Kollege Reus verpasste gegen die Mailänder schon sein zweites Champions-League-Spiel dieser Saison. In der Bundesliga kommt der 30-jährige BVB-Kapitän auf fünf Tore und eine Vorlage in zehn Spielen.

Auch Hansi Flick, der (Interims-)Nachfolger von Niko Kovac beim FC Bayern, dürfte sich die Dortmunder Personallage genau anschauen. Bei einem Sieg des BVB (2.) am Samstagabend in der Allianz Arena lägen die Münchner (4.) schon vier Punkte hinter den Westdeutschen.

BVB: Werden Sancho und Reus rechtzeitig fit?

Dortmund hofft nun, dass Sancho und Reus rechtzeitig fit werden. Die Chancen auf einen Erfolg über den Rekordmeister wären mit den beiden Offensivstars größer.

