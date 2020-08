FC Bayern: Strategie bis 2030 enthüllt! Fans und Transfers stehen bei den Bossen im Fokus

Der FC Bayern legt schon heute die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft des Vereins. Vorstandsmitglied Oliver Kahn hat eine Strategie bis 2030 entwickelt.

Oliver Kahn* ist seit Jahresbeginn Vorstandsmitglied beim FC Bayern* und will den Klub in eine erfolgreiche Zukunft führen.

ist seit Jahresbeginn Vorstandsmitglied beim und will den Klub in eine erfolgreiche Zukunft führen. Im September soll das Manuskript „Strategie 2030“ veröffentlicht werden. Der FCB will neben sportlichem Erfolg weiterhin vernünftig wirtschaften.

will neben sportlichem Erfolg weiterhin vernünftig wirtschaften. Die Bayern-Fans sollen im Fokus stehen. Denn die Allianz Arena soll auch in Zukunft ausverkauft melden.

München - FCB-Vorstandsmitglied Oliver Kahn ist erst seit Jahresbeginn zurück beim FC Bayern und will den Klub nach seinen Vorstellungen ausrichten. Der Plan ist, dass der ehemalige Welttorhüter 2022 Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden ablöst. Doch schon jetzt überrascht Kahn mit einem ausgetüftelten Konzept, das den Erfolg des Rekordmeisters auf Jahre zementieren soll.

Das Manuskript heißt „Strategie 2030“ und soll schon jetzt über 50 Seiten umfassen, berichtet die Bild. Das Strategiepapier soll im September intern präsentiert werden und den langfristigen Erfolg des FC Bayern bis zum Jahr 2030 garantieren. Die Bundesliga* wird das gar nicht freuen. Der Klub von der Säbener Straße feierte erst kürzlich den achten Meistertitel in Folge.

FCB: Drei Kernpunkte in der neuen Strategie entscheidend

In dem neuen Konzept von Oliver Kahn, der eng mit Präsident Herbert Hainer zusammenarbeitet, sollen 3 Kernpunkte herausstechen. Der FC Bayern will auch in Zukunft seinen Siegeszug fortführen und hat den eigenen Anspruch konstant zu den besten fünf Vereinen Europas zu gehören. In diesem Jahr könnte der FCB dieses Ziel erneut erreichen, dazu muss im Achtelfinale der Champions League aber erst einmal der FC Chelsea aus dem Weg geräumt werden.

Was den FC Bayern besonders unter dem heutigen Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß ausgezeichnet hat, war das solide Wirtschaften in der Vergangenheit. Auch mit Kahn an der Spitze soll sich daran nichts ändern. Das Credo lautet: Es wird nie mehr ausgegeben, als man einnimmt. Eine Verschuldung für einen Spielertransfer wird es bei den Bayern auch zukünftig nicht geben.

FCB-Fans sollen im Fokus stehen

Der FC Bayern setzt voll auf sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg. Ein ganz wichtiger Baustein auf diesem Weg sind die Fans, da ist man sich in der Führungsriege einig. Damit die Allianz Arena weiterhin immer ausverkauft ist, will man im Klub für die Fans einiges tun. Wann das wieder soweit sein wird, steht noch in den Sternen. Die DFL ist skeptisch was eine Rückkehr der Fans in die Stadien angeht. Ein Bundesligist ist damit gar nicht einverstanden. (ck)