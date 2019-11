Möglicher Kovac-Nachfolger beim FC Bayern: Rummenigge hat offenbar einen Favoriten

Bayern-Trainer Niko Kovac steht weiter im Fokus. Falls es mit ihm nicht weitergehen sollte, hat Vorstandsboss Rummenigge offenbar einen Favoriten als Nachfolger.

Update vom 31. Oktober, 9.41 Uhr: Wieder einmal ist es ein stürmischer Herbst beim FC Bayern München. Das einzig Positive: Der FCB gewinnt seine Spiele, zuletzt gab es gegen Union Berlin und den VfL Bochum zwei Siege. Aber: Trainer Niko Kovac steht erneut in der Kritik.

Nun machte er sich mit einer Äußerung zu den Anhängern von Eintracht Frankfurt keine Freunde im eigenen Lager. Wie geht es also weiter mit Kovac? Es werden bereits viele potenzielle Nachfolger diskutiert. Nach Informationen von Sport1 soll Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge einen Favoriten haben, falls das Projekt Kovac scheitert: Erik ten Hag. Kehrt der Ajax-Trainer bald zurück an seine alte Wirkungsstätte?

Präsident Uli Hoeneß, der am 15. November bei der Jahreshauptversammlung offiziell zurücktreten wird, gilt dagegen als Kovac-Befürworter. Aber wie sieht die Situation aus, wenn Hoeneß nicht mehr da ist? Währenddessen vergnügten sich die Bayern-Stars auf einer Halloween-Party. Hatte Robert Lewandowski dabei eine versteckte Botschaft mitgeteilt?

Kovac-Nachfolger? Konkurrenz wird deutlich: „Werden uns so etwas immer anschauen“

Update vom 28. Oktober, 20.12 Uhr: Stefan Effenberg hat den Umgang mit den Trainern Niko Kovac (Bayern München) und Lucien Favre (Borussia Dortmund) kritisiert. Die öffentliche Diskussion um die beiden Top-Trainer sei "respektlos", sagte Effenberg bei einem Termin in Düsseldorf: „Ich wünsche mir, dass sich die Vereine nicht davon blenden lassen.“

Der Manager des Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen fordert mehr Geduld mit Kovac und Favre - auch aus der Erfahrung der vergangenen Saison. „Solche Störungen kommen von außen. Vor einem Jahr wurde der Kopf von Kovac gefordert, und dann wurde er Doublesieger“, sagte der ehemalige Bayern-Profi.

Kovac - und aktuell noch mehr - BVB-Coach Favre stehen nach den dürftigen Leistungen ihrer Teams in der Kritik. Bei den BVB Als möglicher Nachfolger des Bayern-Trainers wird bereits Erik ten Hag gehandelt.

Ausgerechnet die Konkurrenz bringt Kovac-Nachfolger ins Spiel: „Werden uns so etwas immer anschauen“

Update vom 27. Oktober, 21.20 Uhr: Bayern-Trainer Niko Kovac muss sich immer wieder mit Kritik auseinandersetzten. Beschäftigen sich die Roten deshalb nun mit einer Rückkehr Erik ten Hags? Der Ajax-Coach, der von 2013 bis 2015 die U23 der Münchner trainierte, wird offensichtlich an der Säbener Straße als Kovac-Nachfolger gehandelt (siehe Erstmeldung unten). In Amsterdam zeigt man sich darüber glücklich - und öffnet den Münchnern gewissermaßen die Tür.

FC Bayern: Haben die Münchner Interesse an ten Hag? Ajax befeuert Gerüchte

Am Rande des Ligaspiels gegen Feyenoord Rotterdam („De Klassiker“ endete mit 4:0 für Ajax) heizte Sportdirektor Marc Overmars die Gerüchte um seinen Trainer an. Im Interview mit Fox Sports sagte der frühere niederländische Nationalspieler, dass er sich über ein etwaiges Interesse des deutschen Rekordmeisters sogar „freuen“ und dieses als „gutes Zeichen“ werten würde, denn „je mehr Klubs Interesse zeigen, desto besser macht er seinen Job.“

Sollte der FC Bayern sein Interesse intensivieren, werden die Klubverantwortlichen des Tabellenführers der Eredivisie ihrem Erfolgstrainer wohl keine Steine in den Weg legen: „Man muss immer realistisch bleiben, wenn so große Klubs auf einen zu kommen, wie oft bekommt man so eine Chance? Wir werden uns so etwas immer anschauen.“

Keine gute News für Niko Kovac, der am Montag auf der PK (tz.de* berichtete im Ticker) vor dem Pokalspiel in Bochum sprach. Auch, dass Hasan Salihamidzic mit einem Kandidaten für seine Nachfolge bereits länger gesprochen hat, dürfte dem Bayern-Trainer nicht gefallen.

Kovac wieder in einer Herbstkrise: Nachfolge-Kandidat antwortet vielsagend

Update vom 21. Oktober 2019, 10.34 Uhr: Nach dem 2:2-Remis gegen den FC Augsburg steht Niko Kovac erneut vor einem stürmischen Herbst. Bereits 2018 leitete ein Remis gegen den FCA die größte Krise der Bayern-Saison ein. Damals überstand Kovac die schwache Phase und holte am Ende das Double. Gelingt ihm das diesmal auch? Friedhelm Funkel kritisierte

Potenzielle Nachfolger gibt es einige, wenn man diversen Gazetten glauben mag. Ein Name, der immer wieder auftaucht, ist ein alter Bekannter an der Säbener Straße: Erik ten Hag. Der ehemalige Trainer des FC Bayern München II coacht seit Dezember 2017 Ajax Amsterdam und führte den Klub in der vergangenen Saison sensationell ins Halbfinale der Champions League - etwas, das Niko Kovac klar verpasste.

Erik ten Hag: Interessante Aussage zu möglichem Bayern-Wechsel

Der kicker fragte ten Hag nun, was er machen würde, wenn er einen Anruf aus München erhalten würde. Ten Hag antwortete vielsagend, er „schließe nichts aus“. Allerdings sagte er auch, dass er fast 50 sei und kein Träumer. „Es kommt - oder es kommt nicht“, so der 49-Jährige.

„Wichtig ist mir, zu betonen: Ich bin nie auf der Jagd“, sagte ten Hag außerdem. „Da wo ich bin, möchte ich Topleistung bringen.“ Grundsätzlich könnte er sich auch einen Wechsel auf einen Posten als technischer Direktor vorstellen. „Aber momentan bin ich Coach, vielleicht bleibe ich das auch.“ Ein guter ist er auf jeden Fall.

Möglicherweise hätte ten Hag, wenn er denn kommt, auch das Problem zu lösen, dass sowohl Niklas Süle als auch Lucas Hernandez ausfallen. Ein Ansatz sind Wintertransfers für den FC Bayern, die Uli Hoeneß aber kürzlich dementierte. Das war allerdings vor der Hernandez-Verletzung.

Ex-Bundesliga-Profi traut seinem Trainer Sprung zum FCB zu

Erstmeldung vom 16. Oktober 2019: Eindhoven - Im Sommer verließ Timo Baumgartl den Zweitligisten VfB Stuttgart und wechselte in die erste niederländische Liga zur PSV Eindhoven. Dort hat seit Juni 2018 Ex-Profi Mark van Bommel als Trainer das Sagen. Baumgartl schwärmt in der Sport Bild in höchsten Tönen von seinem Chef.

„Mark van Bommel hat das Zeug, ein großer Trainer zu werden“, sagte der 23-Jährige. „Er vereint alles, was man haben muss: die Erfahrung als Spieler, die taktische Kompetenz. Dazu das Mitgefühl, der Umgang mit Menschen.“

Mark van Bommel „einer für Bayern“

Der Abwehrspieler traut van Bommel sogar zu, irgendwann einmal einen europäischen Top-Klub wie den FC Bayern München, für den der Niederländer von 2006 bis 2011 spielte, zu trainieren. „Wenn sich unser Trainer so weiterentwickelt, hat er sicher eine große Zukunft vor sich - und kann eines Tages einer für Bayern sein“, so Baumgartl.

Mark van Bommel wurde bereits im letzten Winter als möglicher Kovac-Nachfolger in München gehandelt, wie tz.de* berichtete. Damals kriselte es beim deutschen Rekordmeister. Mittlerweile sitzt Niko Kovac fest im Sattel, muss allerdings ein anderes Problem lösen: seine Stars bei Laune halten.

FC Bayern:Niko Kovac ist zwar noch im Amt, doch mehr als ein Drittel der Fans wünschen sich Erik ten Hag als neuen FCB-Coach. Dahinter folgt ein alter bekannter und The Special One.

In der Personalie Thomas Müller steigt der Druck auf Bayern-Trainer Niko Kovac

Beerbt Ralf Rangnick Niko Kovac beim FC Bayern?

