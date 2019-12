Aufstellung gegen Bremen: Lässt Flick etwa Coutinho ran? Spielt ein U23-Juwel?

In der Bundesliga muss Hansi Flick den FC Bayern München gegen Werder Bremen wieder in die Erfolgsspur bringen. Welche Aufstellung wählt der Trainer?

Der FC Bayern München trifft am Samstag um 15.30 Uhr auf Werder Bremen .

trifft am Samstag um 15.30 Uhr auf . Nach zwei Niederlagen in der Bundesliga in Folge, ist ein Sieg dringend notwendig.

Doch wer spielt beim FC Bayern München? Wir haben uns über die Aufstellung Gedanken gemacht.

München - Am Samstag, den 14. Dezember, geht es für den FC Bayern München in der Allianz Arena* gegen Werder Bremen darum, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Ja, beim Blick auf die Tabelle zeichnet sich für den FC Bayern München immer noch ein ungewohntes Bild ab. Hinter Teams wie den SC Freiburg rangieren die Münchner auf Platz sieben, und das soll sich schleunigst ändern.

Und welche Elf schickt Hansi Flick für diese Aufgabe ins Rennen? Aufgrund der personellen Situation, die Hansi Flick auch auf der Pressekonferenz* mehrmals erwähnte, gibt es nicht so viele Möglichkeiten.

Aufstellung des FC Bayern München: Zwischen den Pfosten bleibt es gleich

Während es in allen Mannschaftsteilen verletzte Spieler zu beklagen gilt, ist es im Tor bisher noch zu keiner Einschränkung gekommen. Manuel Neuer wird auch gegen Werder Bremen spielen. Auch wenn der Torhüter diese Saison schon zwanzig Mal hinter sich greifen musste, waren es hauptsächlich Bälle, die nicht einmal Übermensch Neuer hätte parieren können. Auch der Torhüter von Werder Bremen, Jiri Pavlenka, musste diese Saison schon oft hinter sich fassen. Wie die Kollegen von deichstube.de* berichten, ruhen auf ihm die Hoffnungen.

Aufstellung des FC Bayern München: Neue Abwehrkette im Vergleich zu den Spurs-Match

Hansi Flick muss die Viererkette im Vergleich zum Spiel gegen die Tottenham Hotspurs (Live-Ticker zum Nachlesen) umstellen. Javi Martinez, der nach seiner Last-Minute-Grätsche in Gladbach die Ampelkarte erhielt, muss sich das Geschehen von der Tribüne aus ansehen. Für ihn wird wohl David Alaba, der laut Flick wieder fit ist, neben Jerome Boateng verteidigen. Links spielt Youngster Alphonso Davies*, rechts wohl Benjamin Pavard.

Aufstellung des FC Bayern München mit Coutinho UND Müller?

Joshua Kimmich gegen Borussia Mönchengladbach auf rechts zu stellen, hat sich als Fehler erwiesen, da er seine Rolle im defensiven Mittelfeld immer besser wahrnimmt und dort als fast unersetzlich gilt. Er wird wohl zusammen mit dem geschonten Leon Goretzka und Thomas Müller auflaufen. Thiago überzeugte gegen Gladbach nicht, spielte auch gegen die Spurs nicht seine allerbeste Partie. Philippe Coutinho könnte als Linksaußen auflaufen. Auf der Pressekonferenz wollte der Trainer* dem Brasilianer noch keine Einsatzgarantie ausstellen.

Aufstellung des FC Bayern München: Bringt Flick ein U23-Juwel

Gegen die Tottenham Hotspurs hat Robert Lewandowski eine Pause bekommen. Er wurde nicht einmal eingewechselt. Joshua Zirkzee, der Nachwuchsstar mit der wohl spannendsten Frisur*, durfte sein Debüt feiern. Ivan Perisic konnte in der Königsklasse nicht überzeugen, wohingegen Coutinho eine Option auf Linksaußen wäre. Lewandowski wird sich also auf Hereingaben von Coutinho und Serge Gnabry freuen dürfen. Für die U23-Offensivleute wie Zirkzee, Sarpreet Singh oder Oliver Batista Meier kommt ein Einsatz in der Phase, in der sich der FC Bayern München befindet, zu früh. Neben den drei Youngsters wird auch Verteidiger Lars Lukas Mai auf der Bank Platz nehmen. Vielleicht gelingt ja auch mit dem einen oder anderen Einwechselspieler die große Rückkehr in den Titelkampf.

Die Aufstellung des FC Bayern München im Schema:

Neuer - Pavard, Alaba, Boateng, Davies - Kimmich, Goretzka, Müller - Coutinho, Lewandowski, Gnabry

