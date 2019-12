FC Bayern: Flicks Aufstellung gegen Wolfsburg - nächste Chance für Boateng? 

Die Aufstellung des FC Bayern München: Wie stellt Hansi Flick sein Team im Hinrunden-Finale gegen den VfL Wolfsburg auf? Jerome Boateng könnte zurück ins Team rücken.

München - Zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Bayern München am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) den VfL Wolfsburg in der Allianz Arena. Die Bayern wollen mit einem Sieg gegen die Gäste aus Niedersachsen die Punkteausbeute in der englischen Woche perfekt machen und nach Siegen gegen Bremen und Freiburg, auch gegen die Wölfe einen Dreier einfahren.

Der Sieg gegen den SCF vom Mittwoch war jedoch knapper, als der 3:1-Endstand für die Münchner vermuten lässt. Am Ende musste ein 18-jähriger Nachwuchsspieler den Deutschen Rekordmeister vor einem Punktverlust retten. Joshua Zirkzee traf nur eine Minute nach seiner Einwechslung zur Führung für die Bayern und kam so in seinem ersten Einsatz für die Profis zu seinem ersten Tor. Reicht diese Leistung, um gegen Wolfsburg den Sprung in die Startelf zu schaffen oder vertraut Interims-Trainer Hansi Flick auf die üblichen Verdächtigen? Wir wagen einen Blick auf die Aufstellung des FC Bayern.

FC Bayern: Aufstellung gegen VfL Wolfsburg - natürlich Manuel Neuer im Tor der Münchner

Zwischen den Pfosten beim deutschen Rekordmeister wird es am Samstagnachmittag wohl keine Überraschung geben. Wie in den 16 Saisonspielen zuvor wird auch gegen den VfL Wolfsburg Manuel Neuer das Tor der Münchner hüten. Der deutsche Nationaltorwart wartet seit dem 23. November auf ein Spiel ohne Gegentor. Vielleicht kann sich der 33-Jährige ja gegen die Niedersachsen selbst zu Weihnachten mit einer Weißen Weste beschenken.

FC Bayern München: Kehrt Jerome Boateng zurück in der Startaufstellung?

So sorglos wie auf der Torwartposition sieht es beim FC Bayern in der Verteidigung jedoch nicht aus. Die Langzeitverletzten Lucas Hernandez und Niklas Süle fehlen beim deutschen Rekordmeister weiterhin. Da Joshua Kimmich höchstwahrscheinlich im Mittelfeld spielen wird, stellt sich die Viererkette der Münchner eigentlich von alleine auf.

Der Innenverteidiger Jerome Boateng wird voraussichtlich zurück in die Startaufstellung neben David Alaba rücken. Benjamin Pavard wird wohl aus dem Zentrum auf die rechte Abwehrseite rutschen, während „Flicks Liebling“ Alphonso Davies die linke Seite bearbeiten wird. Alternativ könnte auch Javi Martinez an Stelle von Jerome Boateng in der Innenverteidigung spielen. Ein Startelfeinsatz von Abwehrtalent Lars-Lukas Mai scheint unwahrscheinlich.

FC Bayern München: Flick muss in der Aufstellung auf Thiago verzichten - Müller und Coutinho von Beginn an?

Ähnlich angespannt ist die personelle Lage im Mittelfeld der Münchner. Neben den angeschlagenen Corentin Tolisso und Leon Goretzka muss der FC Bayern gegen Wolfsburg auch auf Mittelfeldmotor Thiago verzichten. Der spanische Ballkünstler sah im Spiel gegen Freiburg die fünfte gelbe Karte der Saison und muss gegen den VfL von der Tribüne aus zuschauen. Deswegen gehen wir davon aus, dass Joshua Kimmich ins defensive Mittelfeld rücken wird. Eine Position, die er unter Flick schon öfter spielen durfte. Alternativ könnte Javi Martinez auch den defensiven Part im Mittelfeld übernehmen.

ℹ #Flick zur Personalsituation: "@Thiago6 fällt aufgrund seiner Gelbsperre aus. Wir haben elf gesunde Feldspieler, dazu kommen fünf junge Spieler. @David_Alaba hat in Freiburg einen Schlag abbekommen, er hat heute individuell trainiert, sollte morgen aber dabei sein. "#FCBWOB pic.twitter.com/9iJKNMvoGB — FC Bayern München (@FCBayern) December 20, 2019

Offensiv wird Kimmich voraussichtlich von Philippe Coutinho und Thomas Müller flankiert, die sich auch schon gegen Freiburg die Achter- bzw. Zehnerposition teilten. Startelfeinsätze für die Youngster Sarpreet Singh und Leon Dajaku sind nicht zu erwarten.

FC Bayern: Wenig Optionen im Angriff - wer stürmt neben Lewandowski?

In der Sturmspitze des FC Bayern ist Dauerbrenner Robert Lewandowski gesetzt und wird auch gegen Wolfsburg von Anfang an zum Einsatz kommen. Joshua Zirkzee, der Matchwinner vom Freiburg-Spiel, kann sich wohl höchstens auf einen Einsatz von der Bank aus freuen. Auf den Flügeln herrscht nach dem Ausfall vonKingsley Coman ebenfalls kein Konkurrenzkampf mehr. Serge Gnabry und Ivan Persic sind die verbliebenen Flügelstürmer, die wohl auch gegen Wolfsburg anfangen werden.

Die Aufstellung des FC Bayern München im Schema:

Neuer - Davies, Alaba, Boateng, Pavard - Kimmich, Coutinho, Müller - Gnabry, Perisic, Lewandowski