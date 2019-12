Mauricio Pochettino: Neuer Trainer beim FC Bayern? Würfel offenbar gefallen 

Wie geht es mit Mauricio Pochettino nach dessen Aus in Tottenham weiter? Die Entscheidung, ob der Argentinier beim FC Bayern München übernimmt, soll gefallen sein. Zwei Gründe waren ausschlaggebend.

Mauricio Pochettino gilt seit längerem als heißer Kandidat für den FC Bayern .

gilt seit längerem als heißer Kandidat für den . In Tottenham musste der Argentinier vor kurzem seinen Hut nehmen.

musste der vor kurzem seinen Hut nehmen. Nun soll sich der FCB entschieden haben, das Interesse nicht weiter zu verfolgen.

München - Bis zur Winterpause 2019/2020 hat FCB-Trainer Hansi Flick absolute Rückendeckung, wie der Münchner Serienmeister bekanntgegeben hat. Doch wer leitet die sportlichen Geschicke im Jahr 2020? Mauricio Pochettino gilt als heißer Kandidat - umso mehr seit dem Ende seiner Tätigkeit bei Tottenham Hotspur.

Neuer Trainer in München? Pochettino scheint aus dem Rennen

Wird der Argentinier also neuer Trainer des FC Bayern München? Nicht, wenn es nach Informationen der Bild geht. Das Portal schildert, dass sich der Rekordmeister von der Isar gegen die Verpflichtung des 47-Jährigen entschieden hat. Zwei Gründe seien dem Bericht zufolge (hinter Bezahlschranke) ausschlaggebend gewesen:

Zum einen handelt es sich dabei, dass für Bayern München generell die Prämisse von hoher Bedeutung ist, dass der künftige Coach der deutschen Sprache mächtig ist. Auf Pochettino, der vor seiner Zeit in London kurz in Southampton und davor in Spanien tätig war, trifft dieses Kriterium nicht zu.

+ Ein Kandidat für den Trainerposten beim FC Bayern weniger? Mauricio Pochettino soll aus dem Rennen sein - u. a. wegen Jupp Heynckes. © AFP / BEN STANSALL

Während der erste Punkt schon seit längerer Zeit bekannt ist, kommt ein zweiter Aspekt hinzu, um den sich diskutieren lässt: Die sportliche Leitung kam dem Bericht zufolge zu dem Urteil, dass Mauricio Pochettino in seiner Zeit bei Tottenham bis zu seiner Entlassung Mitte November keine „Entwicklung bei der Spielphilosophie“ gelungen sei.

Pochettino zum FC Bayern? Heynckes soll Veto eingelegt haben

Bei dieser Schlussfolgerung soll auch Bayerns Triple-Trainer Jupp Heynckes involviert sein. Der Erfolgscoach habe den Münchnern geraten, mit Chefcoach Hansi Flick den weiteren Saisonverlauf zu bestreiten. Auch über die Zukunft mit einer spektakulären Doppelspitze wird in den Medien spekuliert.

Der Verein hat seine klaren Vorstellungen, welchen Fußball der neue Trainer spielen lassen soll und dass man sich da dann auch nicht von einem großen Namen der sicherlich verlockend ist von abbringen lässt finde ich richtig und nur konsequent. #Pochettino — Jessy (@Jessy_mit_y) 5. Dezember 2019

Pochettino hatte Tottenham seit Sommer 2014 trainiert und den Premier-League-Klub zuletzt regelmäßig in die Champions League geführt. Im Endspiel der „Königsklasse“ musste sich der Klub dem FC Liverpool geschlagen geben. In der laufenden Spielzeit verloren die Spurs den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze in England. Außerdem wurde am Tag zuvor bekannt, dass der argentinische Übungsleiter angeblich mit dem Traineramt bei Manchester United liebäugele.

Unterdessen könnte es im Fall Leroy Sané eine Wende geben... Hat der FCB einen standesgemäßen Ersatz aus La Liga im Visier?

PF

Rubriklistenbild: © AFP / BEN STANSALL