Münchner OB verkündet bittere Nachricht für alle Fans des FC Bayern: „Heuer leider unvorstellbar“

Der FC Bayern ist auf dem besten Weg, die achte Meisterschaft in Folge einzutüten. Für die traditionelle Sause muss man sich wohl nach Alternativen umsehen.

Darf der FC Bayern nach Ablauf der Bundesliga-Saison den achten Titel in Serie feiern?

Nach dem Erfolg gegen den BVB* hat der Rekordmeister bereits sieben Punkte Vorsprung.

Keine guten Nachrichten für alle Fans: Die Meisterparty auf dem Marienplatz fällt offenbar ins Wasser.

München - Eine Meisterfeier auf dem Rathausbalkon in München muss sich der FC Bayern in diesem Jahr offenbar abschminken. „Die liebgewonnene Tradition (...) auf dem Marienplatz ist heuer leider unvorstellbar“, erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gegenüber Bild.

Die sei nicht der Fall wegen „mangelnder sportlicher Erfolge des Rekordmeisters, sondern natürlich wegen der coronabedingten Einschränkungen“, erklärte Reiter die Hintergründe. Münchens Oberbürgermeister ist bekennder Fan des FC Bayern. Planmäßig wäre die Spielzeit am 27. Juni beendet.*

Coronavirus: FC Bayern darf Titelgewinn nicht auf Münchner Marienplatz feiern

Dass die Münchner sich nach ihrem 1:0-Sieg gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend (26. Mai) den achten Titel in Serie noch nehmen lassen, scheint in der Landeshauptstadt keiner zu glauben. Vor dem 29. Spieltag hat das Team von Trainer Hansi Flick* sieben Punkte Vorsprung auf den BVB.

Wie im Falle eines Titelgewinns gefeiert wird, ist laut Bild bislang unklar. Der Verein habe sich mit Verweis auf die noch laufende Spielzeit zu etwaigen Planungen noch nicht äußern wollen, hieß es.

Meisterfeier des FC Bayern in München abgesagt - spektakuläre Alternative steht im Raum

Reiter stellt in diesem Zusammenhang klar: „Ich bin sicher, dass wir zusammen mit dem Verein eine angemessene Ehrung finden werden, wenn die Bayern zum achten Mal in Folge den Titel holen sollten“. Möglich könnte etwa eine teaminterne Sause des Rekordmeisters sein.

Worauf einige Fans hoffen dürften: Das DFB-Pokal-Finale wird am 4. Juli ausgetragen, die Champions League-Saison wohl erst im August beendet. Ist Reiter dann offen für eine rauschende Party tausender Bayern-Fans? Einer Triple-Sause auf dem Marienplatz würden sich Joshua Kimmich* & Co. gewiss nicht verwehren. Apropos Kimmich - für uns ist der 25-Jährige der Kapitän der Zukunft.

