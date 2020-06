Philipp Lahm teilt gewöhnliches Küchen-Foto - Fan verblüfft: „Bin ich der Einzige, der ...?“

Philipp Lahm ist eine Legende beim FC Bayern München und im deutschen Fußball. Jetzt postete er ein Bild, das bei einem Fan eine wohl berechtigte Frage aufwirft.

Philipp Lahm gehört beim FC Bayern München zu den erfolgreichsten Spielern der jüngeren Vergangenheit.

Inzwischen ist der Weltmeister von 2014 vermehrt als Unternehmer tätig.

Bei einem Instagram-Bild von Philipp Lahm drängt sich nun eine Frage auf.

München - Er hat als Fußballer alles gewonnen, wovon man als Kind träumt: Deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League, Weltmeisterschaft - und so ist es nicht verwunderlich, dass Philipp Lahm sowohl beim FC Bayern München als auch beim DFB Legendenstatus genießt.

Mit 33 Jahren beendete Lahm im Sommer 2017 seine Karriere. Anders als manch ein Kollege steht er aber auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn noch voll im Fokus. So unterstützt der einstige Weltklasse-Spieler viele Projekte und ist inzwischen auch als Unternehmer tätig.

Philipp Lahm: Legende beim FC Bayern München und beim DFB

Und auch in den sozialen Netzwerken hat sich Lahm längst etabliert. Er hält seine Follower beispielsweise über Instagram auf dem Laufenden, aktuell folgen ihm dort mehr als vier Millionen Fans (Stand: 2. Juni).

Wie sein einstiger Kollege beim FC Bayern, Bastian Schweinsteiger, versorgt auch Lahm die Instagram-Gemeinde mit Einblicken in seinen Alltag. Neben Bildern vom Eisstockschießen und Ostereierfärben mit den Kindern gibt es von Lahm Fotos aus seiner Küche. Nun postete er eines, das ihn beim Schnibbeln von Gemüse zeigt.

Philipp Lahm: Foto aus der Küche auf Instagram - aber irgendwas stimmt nicht

„Gesunde Ernährung einfach und mit Freude zubereitet“, schreibt Lahm unter die Aufnahme. Schnell häufen sich die wohlwollenden Kommentare, doch einem User fällt an dem Foto sofort ein Detail auf, das im wahrsten nicht ganz ins Bild passt.

„Bin ich der einzige Mensch, der immer in einem möglichst alten T-Shirt kocht statt in guten Hemden?“, merkt der User an. In der Tat - Lahm trägt nicht unbedingt die Kleidung, die Ölspritzer und Fettflecken abbekommen möchte.

Philipp Lahm: Wichtige Rolle für den DFB - Chef der Europameisterschaft 2024

Für den DFB sind Lahms Kochkünste und die dazu passende Kleidung wohl kaum relevant - viel eher sein Organisationstalent. Der Ehrenspielführer ist Chef des EM-Komitees für die Euro 2024.

Dieses Turnier und auch alle weiteren Länderspiele der Mannschaft von Joachim Löw wird Lahms einstiger Bayern-Kollege Thomas Müller auf dem Sofa verfolgen müssen. Das bekräftigte DFB-Manager Oliver Bierhoff nun erneut.

Neben Philipp Lahm ist mit Fabian Hambüchen ein weiterer deutscher Sportheld sehr aktiv auf Instagram. Der Olympiasieger postete nun seine Rückkehr in die Turnhalle - mit der einen oder anderen Bruchlandung.

