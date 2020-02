FC Bayern gegen RB Leipzig: Die Noten der FCB-Stars - zwei Zweier und viele Vierer

Wie wurden die Bayernspieler bewertet nach dem Kick gegen RB Leipzig bewertet? Wir haben die Noten für Sie gesammelt.

Der FC Bayern München erwartete am Sonntag RB Leipzig .

erwartete am Sonntag . Erster gegen Zweiter - es war das absolute Topspiel der Bundesliga .

. Nachdem 0:0 nun hier die Noten der FCB-Stars.

Update vom 9. Februar: Hier sind die Noten der Bayernspieler:

Spieler Note Manuel Neuer 3 Benjamin Pavard 4 Jerome Boateng 3 David Alaba 3 Alphonso Davies 2 Joshua Kimmich 4 Leon Goretzka 3 Thomas Müller 4 Thiago 2 Serge Gnabry 4 Robert Lewandowski 4 Philippe Coutinho 4 Lucas Hernandez o. B. Kingsley Coman o. B.



Update 9. Februar, 17.06 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist nun publik. Flick hat sich wiefolgt entschieden:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Kimmich - Gnabry, Müller, Goretzka - Lewandowski

News vom 8. Februar, 11.22 Uhr:

München - Highlight-Spiel in der Allianz Arena*! Der FC Bayern München* erwartet am Sonntag RB Leipzig - es ist das Duell des Tabellenführers gegen seinen ärgsten Verfolger. Gelingt den Münchnern ein vielleicht entscheidender Schritt auf dem Weg zum nächsten Titel* oder setzen sich die Bullen wieder an die Bundesliga-Spitze?

Die Bilanz der Bayern gegen Leipzig ist vor allem zuhause aller Ehren wert: Zuletzte gab es drei Siege, den Sachsen gelang dabei nicht einmal ein Tor. Ob es am Sonntag (Anstoß um 18 Uhr, hier im Live-Ticker) zum nächsten FCB-Erfolg kommt? Wir werfen vorab einen Blick auf die möglichen Aufstellungen.

Aufstellung des FC Bayern München gegen RB Leipzig: Wer steht im Tor?

Ganz klar: Manuel Neuer wird gegen Leipzig bei den Bayern im Tor stehen. Im DFB-Pokalfinale 2019 ließ er die Leipziger bereits verzweifeln - kann er an diese Partie anknüpfen? Zuletzt gab es viele private Gerüchte rund um den Kapitän - seine Noch-Ehefrau Nina Neuer hat sich nun nach einer Funkstille gemeldet.

Aufstellung des FC Bayern München gegen RB Leipzig: Wer spielt in der Abwehr?

Die Bayern-Abwehr wackelte zuletzt im Pokal gegen Hoffenheim (Ticker zum Nachlesen). Aber baut Hansi Flick* vor dem so wichtigen Spitzenspiel wirklich um? Lucas Hernandez könnte wieder eine ernsthafte Option darstellen, der Trainer ließ sich auf der Pressekonferenz aber nicht in die Karten schauen.

Man kann jedoch erwarten, dass Flick auf die eingespielte Viererkette setzt: Also Benjamin Pavard, Jerome Boateng, David Alaba und Alphonso Davies.

Aufstellung des FC Bayern München gegen RB Leipzig: Wer bildet das Mittelfeld?

Gegen Hoffenheim ließ Flick zuletzt die Edel-Reservisten Corentin Tolisso und Philippe Coutinho ran. Beiden dürfte gegen RB wohl wieder der Platz auf der Bank drohen. In der Bundesliga präsentierte sich zuletzt das Trio Joshua Kimmich, der von Mehmet Scholl mit Greta Thunberg verglichen wurde, Thiago und Leon Goretzka in Fabel-Form.

Flankiert werden sie dabei wohl von Thomas Müller und Serge Gnabry. Müllers Leistungen waren zuletzt gigantisch, er soll auch gegen Leipzig wieder liefern. Gnabry sammelte gegen Hoffenheim wieder wertvolle Spielpraxis.

Aufstellung des FC Bayern München beim FSV Mainz: Wer stürmt?

Natürlich setzen die Bayern im Topspiel auf Robert Lewandowski*. Flick betonte auf der PK, dass der Pole für ihn der „beste Mittelstürmer“ sei. Das Topspiel ist natürlich auch ein Duell der Goalgetter. Lewandowski hat derzeit 22 Treffer auf dem Konto, Leipzigs Timo Werner nur zwei weniger.

Auf der Bank bieten sich Hansi Flick dann wieder erstaunlich viele Optionen im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Mit Kingsley Coman steht ein Flügelstürmer wieder im Kader, Coutinho, Tolisso und eben Hernandez sind ebenfalls starke Optionen.

FC Bayern München - RB Leipzig: Welche Aufstellung wählen die Bullen?

Und wie wird Leipzig die Aufgabe in München angehen? Trainer Julian Nagelsmann probierte zuletzt einiges aus, nichts davon war wirklich von Erfolg gekrönt. In der Bundesliga und im DFB-Pokal gab es Pleiten gegen Frankfurt, vergangenen Samstag rettete man gegen Borussia Mönchengladbach noch ein 2:2.

Wir erwarten die Leipziger ähnlich wie zuletzt gegen die Fohlen - mutig und offensiv. Nordi Mukiele und Marcel Halstenberg verteidigen auf den Außenpositionen der Viererkette vor Torwart Peter Gulacsi. Das Zentrum bilden Lukas Klostermann und Dayot Upamecano. Pikant: Bei Letzterem wurde dem FCB jüngst Interesse nachgesagt. Im Mittelfeld könnte Nagelsmann auf Konrad Laimer und Marcel Sabitzer setzen, auf den Flügeln wären Dani Olmo und Christopher Nkunku Optionen. Im Sturm ist Werner natürlich gesetzt - neben ihm dürfte der bullige Patrik Schick auflaufen.

FC Bayern München - RB Leipzig: Die Aufstellungen im Schema

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago, - Gnabry, Goretzka, Müller - Lewandowski.

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer - Olmo, Nkunku - Schick, Werner

akl