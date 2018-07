FC Bayern München: Sommer-Transfergerüchte 2018 und aktuelle News

Transfergerüchte und aktuelle News zum FC Bayern München: Welche Spieler verpflichten die Bayern im Sommer 2018? Wer verlässt München? Alle Infos.

München - Für den FC Bayern könnte es ein heißer Transfersommer werden. Die WM 2018 in Russland ermöglicht den Spielern ein Schaulaufen für die Bosse der großen internationalen Vereine. So verlor der deutsche Rekordmeister vor vier Jahren einen Leistungsträger, als der frischgebackene Weltmeister Toni Kroos unmittelbar nach dem Turnier zu Real Madrid wechselte - und zwar kurz, nachdem sich das Sommer-Transferfenster geöffnet hatte. Folgt man den aktuellen Transfergerüchten, dann liebäugeln Spieler wie Robert Lewandowski und David Alaba offenbar mit einem neuen Arbeitgeber.

Sollte sich einer der beiden Profis aus München verabschieden so müsste der FC Bayern auf deren Positionen nachrüsten - und zwar mit einem echten Kaliber. Lewandowski gilt nicht wenigen Experten als bester Stürmer der Welt. Sein Weggang würde die Transfergerüchte-Küche befeuern. Logischerweise müssten die Bayern-Bosse als adäquaten Ersatz einen echten Top-Spieler verpflichten.

Man darf auch davon ausgehen, dass Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic die WM 2018 als eine Art Vorführsalon sehen, in dem sie die besten Spieler der Welt begutachten können. Gut möglich, dass sie in Sachen Transfers im Juni oder Juli auf einen Durchstarter aufmerksam werden, den sie aktuell gar nicht auf dem Zettel haben.

Aber schon vor der Weltmeisterschaft kochen die Transfergerüchte hoch. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, dass die Bayern-Bosse schon jetzt mit anderen Vereinen in Verhandlungen stehen. Vielleicht klingelt an der Säbener Straße demnächst auch das Telefon und ein Herr namens Florentino Pérez (Präsident von Real Madrid) oder Josep Maria Bartomeu (Präsident des FC Barcelona) bittet um ein diskretes Gespräch mit dem Vorstandsboss.

Wie haben alle Transfergerüchte und aktuellen News zum FC Bayern München im Sommer 2018 zusammengefasst.

Wie lange ist das Sommer-Transferfenster 2018 für den FC Bayern München geöffnet?

Zwei Monate hat der FC Bayern München im Sommer 2018 Zeit, um neue Spieler aus dem In- und Ausland zu verpflichten oder Spieler an andere (Bundesliga-)Vereine zu verkaufen oder auszuleihen.

Ab Sonntag, 1. Juli 2018, dürfen Spieler offiziell in die oder innerhalb der Bundesliga wechseln.

Das Sommer-Transferfenster ist bis zum Freitag, 31. August 2018, um 18.00 Uhr (deutscher Zeit) geöffnet.

Der FC Bayern kann Spieler nach dem 31. August weiterhin in Länder verkaufen, in denen das Transferfenster noch offen ist.

Aktuelle News zum FC Bayern München: Alle Transfergerüchte im Sommer 2018

Abwehr:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Jonas Hector 27. Mai 1990 Deutschland Linker Verteidiger 1. FC Köln 18 Millionen Euro Fabricio Bustos 28. April 1996 Argentinien Rechter Verteidiger CA Independiente 4 Millionen Euro Gabriele Corbo 11. Januar 2000 Italien Innenverteidiger Spezia Calcio 100.000 Euro Samuel Umtiti 14. November 1993 Frankreich Innenverteidiger FC Barcelona 60 Millionen Euro Leonardo Bonucci 1. Mai 1987 Italien Innenverteidiger AC Mailand 35 Millionen Euro Kevin Vogt 1. Juli 1991 Deutschland Innenverteidiger TSG 1899 Hoffenheim 8 Millionen Euro Alex Telles 15. Dezember 1992 Brasilien Linker Verteidiger FC Porto 25 Millionen Euro Benjamin Pavard 28. März 1996 Frankreich Innenverteidiger VfB Stuttgart 40 Millionen Euro

Mittelfeld:

Angriff:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Jann-Fiete Arp 6. Januar 2000 Deutschland Mittelstürmer Hamburger SV 7,50 Millionen Euro Antoine Griezmann 21. März 1991 Frankreich Mittelstürmer Atlético Madrid 100 Millionen Euro Mauro Icardi 19. Februar 1993 Argentinien/Italien Mittelstürmer Inter Mailand 75 Millionen Euro Rhian Brewster 1. April 2000 England Mittelstürmer FC Liverpool U23 k.A. Rodrigo Moreno 6. März 1991 Spanien Mittelstürmer FC Valencia 25 Millionen Euro Timo Werner 6. März 1996 Deutschland Mittelstürmer RB Leipzig 60 Millionen Euro

Transfergerüchte: Verlassen diese Spieler im Sommer 2018 den FC Bayern München?

Abwehr:

Spieler Geburtstdatum Nationalität Position neuer Verein Marktwert* Jerome Boateng 3. September 1988 Deutschland Innenverteidiger Manchester City, Manchester United, Real Madrid, FC Barcelona 35 Millionen Euro David Alaba 24. Juni 1992 Österreich Linksverteidiger Real Madrid, FC Barcelona 38 Millionen Euro Juan Bernat 1. März 1993 Spanien Linksverteidiger Juventus Turin, Galatasaray Istanbul, FC Everton 12 Millionen Euro

Mittelfeld:

Spieler Geburtstdatum Nationalität Position neuer Verein Marktwert* Arturo Vidal 22. Mai 1987 Chile Zentrales Mittelfeld AC Mailand, Inter Mailand 35 Millionen Euro James Rodriguez 12. Juli 1991 Kolumbien Offensives Mittelfeld Manchester United 50 Millionen Euro Thiago Alcantara 11. April 1991 Spanien Offensives Mittelfeld FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid 50 Millionen Euro Corentin Tolisso 3. August 1994 Frankreich Zentrales Mittelfeld FC Arsenal 40 Millionen Euro Javi Martínez 2. September 1988 Spanien Defensives Mittelfeld SSC Neapel 40 Millionen Euro Kingsley Coman 13. Juni 1996 Frankreich Linksaußen FC Arsenal 50 Millionen Euro

Angriff:

Spieler Geburtstdatum Nationalität Position neuer Verein Marktwert* Robert Lewandowski 21. August 1988 Polen Stürmer Real Madrid, Manchester United 80 Millionen Euro

Transfergerüchte beim FC Bayern München: Diese Spieler wechselten zu einem anderen Verein

Spieler Geburtstdatum Nationalität Position alter Verein neuer Verein Omar Mascarell 2. Februar 1993 Spanien Defensives Mittelfeld Eintracht Frankfurt FC Schalke 04

*Alle Marktwert-Angaben basieren auf den Zahlen von transfermarkt.de.

Transfergerüchte beim FC Bayern München: Erleben wir im Sommer 2018 einen Top-Transfer?

Das hängt vermutlich in erster Linie vom Verlauf der WM 2018 in Russland ab. Wenn Spieler wie Robert Lewandowski (Polen), Corentin Tolisso, Kingsley Coman (beide Frankreich) oder Thiago (Spanien) überragend aufspielen, dann könnten auch Mega-Angebote von großen Vereinen kommen. Seit Paris St. Germain im vergangenen Sommer die Transfer-Schallmauer durchbrach und den Brasilianer Neymar für 222 Millionen Euro holte, ist Vieles vorstellbar. Also auch ein 150-Millionen-Angebot für Lewy. Oder 100 Millionen für Coman. Wer das für lächerlich hält, sollte sich daran erinnern, dass Ousmane Dembélé für 105 Millionen Euro vom BVB zum FC Barcelona wechselte.

Kann der FC Bayern solchen Offerten widerstehen? Sollte ein Leistungsträger den Klub nach der WM verlassen, dann müssen die Bayern nachrüsten. Klar ist: Für 20 Millionen kommt kein adäquater Ersatz.

Transfergerüchte beim FC Bayern München: Hoeneß gegen 100-Millionen-Transfer

Nun ist Bayern-Präsident Uli Hoeneß bekanntlich kein Freund astronomischer Ablösen. Bayerns Rekord-Transfer war Corentin Tolisso, der mit kolportierten 41,5 Millionen weniger als ein Fünftel von Neymar kostete. Zum Vergleich: Bayerns Ex-Trainer Pep Guardiola, mittlerweile in Diensten von Manchester City, durfte einen Aymeric Laporte für 65 Millionen holen. Und nein: Der Mann ist kein Superstar. Auch bei Jürgen Klopps aktuellem Verein wird mit sensationellen Summen gewirtschaftet. So wechselte Abwehrmann Virgil van Dijk für 80 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton zum FC Liverpool. Ebenfalls kein Superstar.

Geht es nach Hoeneß, so wird es in diesem Sommer beim FC Bayern definitiv keinen Mega-Transfer geben. Am Rande der Meisterfeier (einen Tag nach dem verlorenen DFB-Pokal-Finale) sagte der Präsident: "Einen 100-Millionen-Transfer werden wir dieses Jahr sicher nicht machen." Stattdessen werde der FC Bayern sein vorhandenes Personal „dazu bringen müssen, besser zu spielen” als gegen Pokal-Final-Gegner Eintracht Frankfurt, ergänzte Hoeneß.

Für ihn gilt: Spieler in die Pflicht nehmen, statt nachrüsten: „Wir brauchen den einen oder anderen Spieler, der in den wichtigen Spielen Höchstleistungen bringt – und nicht, wenn wir gegen die schwachen Gegner spielen, daran müssen wir arbeiten.” Damit stichelte Hoeneß wohl gegen Robert Lewandowski und Thiago, die vor allem im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid auffallend unauffällig blieben.

Schon in der Vergangenheit wetterte Hoeneß gegen den „Transfer-Wahnsinn“. Beim Weihnachtstreffen mit dem Fanklub "Schießamer Red-White Dynamite" sagte er: „Da wir uns außerstande sehen, einen Neymar, den ich übrigens gar nicht für so gut finde, für 220 Millionen oder einen Mbappe, den ich richtig gut finde, für 180 zu kaufen, müssen wir uns einfach so eine Mischung vorstellen. Wir werden sicherlich auf den Positionen, auf denen wir Bedarf sehen, auch mal einen größeren Transfer machen. Ich denke, da wird es auch mal Transfers von 50, 60 oder 70 Millionen geben. Aber gleichzeitig das Nachwuchs-Leistungszentrum ganz stark forcieren."

Bekanntlich hat der Rekordmeister 70 Millionen in die Kaderschmiede „FC Bayern Campus“ an der Ingolstädter Straße investiert. Dort trainieren von der U 9 bis zur U 19 alle Nachwuchsteams des FC Bayern. Der Plan: In Zukunft sollen wieder Nachwuchskicker den Sprung ins Bundesliga-Team schaffen. Dennoch kann sich der FC Bayern deswegen nicht aus dem Transfer-Geschäft zurückziehen. So musste Jochen Sauer, der Leiter des FCB-Campus, im tz-Interview einräumen*: „Wir werden nicht jedes Jahr einen Superstar ausbilden können, der am Ende einen Marktwert von 100 Millionen hat. Und wir werden auch nicht jedes Jahr einen Spieler für die Profi-Mannschaft entwickeln können, der von jetzt auf gleich in der Startelf steht.“

Auch Hoeneß ist bewusst, dass der FC Bayern im Sommer 2018 noch keine Verstärkung aus dem „FC Bayern Campus“ einkalkulieren kann. Beim Weihnachtstreffen sagte er: „Ich bin überzeugt, dass wir spätestens in zwei bis vier Jahren, ein, zwei, drei Spieler aus diesem Bereich in die erste Mannschaft integrieren können.“

Für Hoeneß‘ Kritik an den internationalen Rekordtransfers spricht immerhin die Tatsache, dass PSG mit 220-Millionen-Mann Neymar im Achtelfinale der Champions League rausflog.

+ Ob Uli Hoeneß sich bei diesen Bildern lachend auf die Schenkel geklopft hat? Trotz der 220-Millionen-Ablöse für Neymar flog PSG im Achtelfinale der Champions League raus. © Thibault Camus/AP/dpa

Transfergerüchte beim FC Bayern München: Hoeneß kontra Rummenigge?

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge steht in Sachen Transfers für eine ganz andere Philosophie als Präsident Hoeneß.

Nur zwei Tage vor Hoeneß Absage an einen 100-Millionen-Transfer kündigte Rummenigge bei der Veranstaltung „BILD100Sport“ an, in Zukunft auch nach teureren Spielern Ausschau zu halten. Er sagte: „Wir haben kein Limit. Wenn wir einen Spieler unbedingt wollen und der kostet 80 oder 90 Millionen, werden wir irgendwann springen müssen. Ob wir dieses Jahr springen oder nächstes, weiß ich nicht. Aber wir werden irgendwann springen.”

Es war nicht das erste Mal, dass Rummenigge über einen möglichen Mega-Transfer sprach. Wann denn der erste 100-Millionen-Spieler kommen werde, wurde der Vorstandsboss in einem Interview mit dem Magazin GQ gefragt. „Dann, wenn es notwendig ist“, lautete die Antwort. Der globale Markt bestimme den Preis und „wenn du weiterhin qualitativ auf dem Niveau spielen willst, auf dem wir spielen, dann werden wir auch darüber nachzudenken haben.“

Mit Uli Hoeneß, der ja bekanntermaßen nicht als Fan solcher Transfers gilt, habe er auch schon eine Diskussion zu diesem Thema geführt, erzählte Rummenigge im Interview. „Wir kommen ja aus Zeiten, wo das alles unvorstellbar war.“

Kann gut sein, dass die beiden in diesem Sommer noch öfter über dieses Thema sprechen werden. Möglicherweise wird es dann auch etwas lauter. Nach der Rückkehr von Trainer Jupp Heynckes trugen Rummenigge und Hoeneß ihre Meinungsverschiedenheiten nicht mehr in der Öffentlichkeit aus. Kommt es wegen der Transferpolitik sogar zu einem Machtkampf zwischen den beiden Alphatieren?

Transfergerüchte beim FC Bayern München: Nachfolger für Robben und Ribéry?

Fragt sich abschließend noch, wer eigentlich die Nachfolge von Franck Ribéry und Arjen Robben (beide 34) antreten soll. Beide sind fußballerisch schon im vorgerückten Alter. Zudem laufen ihre Verträge zum Ende der Saison aus. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden diese verlängert, aber wohl nicht mehr für vier oder fünf Jahre. In nicht allzu ferner Zukunft braucht der FC Bayern Nachfolger für Ribéry und Robben. Verschiedene Namen für eine neue Flügelzange werden bereits gehandelt (egal wie wahrscheinlich ein Transfer ist): Gareth Bale, Alexis Sanchez, Julian Draxler oder Malcom.

Fußball-Fans dürfen sich schon freuen: Dieser Transfer-Sommer wird beim FC Bayern München sicher der spannendste seit Jahren! An entsprechenden Transfergerüchten wird es definitiv nicht mangeln.

