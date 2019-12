Bayern-PK im Live-Ticker: „Wollen uns für unsere Spielweise endlich wieder belohnen“ - Deutlicher Appell von Müller

Am Mittwoch kommt es in der Königklasse zwischen Bayern München und Tottenham Hotspur. Auf der Spieltags-PK geben FCB-Trainer Hansi Flick und Thomas Müller Rede und Antwort. Live-Ticker.

14.27 Uhr: Der FC Bayern hat am Montag ja den Einstieg in den eSports bekannt gegeben. Wie findet Thomas Müller das? „Im Jugend-Campus wird vielleicht viel gezockt, aber bei uns auf dem Trainingsgelände zocken wir nicht, da sind wir eher zum aktiven Fußballspielen. Früher hab ich natürlich auch gezockt. Mal FIFA, mal PES - ja nachdem was modern war. Aber mit dem eSports kenn ich mich tatsächlich zu wenig aus. Aber es ist ein Thema, was nicht nur die Jugend bewegt. Ich find‘s ganz gut, weil es ja wirklich Massen begeistert, wie ich schon gelesen habe.“

14.20 Uhr: Jetzt wird Müller über die Spurs unter dem neuen Coach Jose Mourinho befragt: „Wir haben das natürlich verfolgt, weil auch hier beim FC Bayern das Gerücht über Pochettino rumging. Mourinho ist natürlich ein Big Player, aber ich habe bislang nur ein paar Ausschnitte gesehen. Heute Morgen hatten wir eine Video-Analyse, da sind wir auf die Spurs eingegangen. Aber wahrscheinlich wird Mourinho etwas mehr Wert auf das Ligaspiel am Wochenende legen.“

14.16 Uhr: Ist der FC Bayern zu abhängig von Robert Lewandowski, der zuletzt zwei Mal nicht traf? „Natürlich haben uns die Tore von Lewy in den vergangenen Spielen gefehlt, weil auch kein anderer in die Bresche gesprungen ist. Wir brauchen ihn und seine Tore, ganz klar. Vielleicht muss der eine oder andere - auch ich selbst - sein Spiel etwas verändern, um etwas mehr in die Abschlusssituationen zu gehen. Wir haben ja eigentlich die Spieler, wie Serge oder Ivan, die Tore erzielen können.“

14.09 Uhr: tz-Redakteur Jonaus Austermann fragt, ob Javi Martinez nach seinem unglücklichen Auftritt in Gladbach Zuspruch von den Teamkollegen benötigt hat. „Natürlich weiß er, dass und diese Aktion nicht geholfen hat. Aber wir suchen keine Opfer oder hauen jetzt auf ihn drauf. Es geht jetzt gemeinsam weiter, wir haben absolutes Vertrauen in unsere Spieler. Nicht nur der Defensivspieler macht Fehler - wir in der Offensive haben bei 40 Schüssen nur zwei Tore erzielt. Wir werden uns weiterhin pushen und nicht runterziehen.“

14.06: Uhr: Nun wird Thomas Müller gefragt, ob das aktuell die schwierigste Zeit beim FC Bayern in seiner Karriere sei: „Wir haben doch hier ein Champions-League-Interview und in der Königsklasse können wir als erste deutsche Mannschaft die Möglichkeit sechs Siege aus der Gruppenphase einfahren. Aber klar, in der Liga haben wir in dieser Saison viel zu wenig Punkte. Wir haben schon vier Spiele verloren. Das hatten wir in manchen kompletten Saisons nicht. Wenn wir es jetzt aber schaffen, die restlichen vier Spiele auf unsere Art und Weise zu gewinnen, dann wird mit uns im kommenden Jahr zu rechnen sein.“

14.04 Uhr: Zuletzt haben die Bayern ordentlich gespielt, aber keinen Sieg eingefahren. Müller: „Ich weiß nicht, ob ich beim FC Bayern jemals zwei Spiele verloren habe und nach jedem Spiel von Reporten geschmeichelt wurde. Das war mir fast unangenehm. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber ohne die Dreier bringt uns das alles nichts.“

14 Uhr: Müller wird gefragt, ob das CL-Spiel nun eine Initialzündung werden könnte: „Wir haben ein Ziel morgen - wir wollen das Spiel gewinnen! Aber es gibt zwei Gründe, warum das so wichtig ist. Wir wollen unsere weiße Weste in der Königsklasse bewahren und uns zudem für unsere gute Spielweise belohnen. Das ist der richtige Weg, wir müssen nun aber endlich mal wieder einen Sieg einfahren. Damit wir das Selbstvertrauen vor dem Tor auch in die Liga mitnehmen.“

13.59 Uhr: Pünktlich geht‘s los! Thomas Müller macht den Anfang.

13.55 Uhr: Bereits am vergangenen Wochenende hatte Flick die Bayern-Elf ordentlich durcheinander gewirbelt. Man darf also gespannt sein, ob er im eigentlich unbedeutenden letzten Gruppenspiel dem einen oder anderen Youngster eine Chance gibt.

13.53 Uhr: Servus und hallo! Gleich geht‘s hier los. Wir freuen uns auf Hansi Flick und Thomas Müller und sind gespannt, was uns die beiden vor der CL-Partie gegen die Tottenham Hotspur so alles verraten werden.

+++ Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur. Interimstrainer Hansi Flick und Thomas Müller stellen sich den Fragen der Reporter am Dienstag ab 14 Uhr. Wir sind im Live-Ticker dabei. +++

München - Der FC Bayern befindet sich in einer Ergebniskrise: Zwar waren die Münchner sowohl gegen Bayer Leverkusen als auch Borussia Mönchengladbach dominant, am Ende stand der deutsche Rekordmeister jedoch nach beiden Partien mit leeren Händen da.

Da trifft es sich gut, dass die Mannschaft Ablenkung erhält: Zum einen beging der Klub kürzlich seine Weihnachtsfeier, um die sportliche Lage in besinnlicher Atmosphäre besprechen zu können. Zum anderen steht am Mittwoch der sechste Spieltag der Champions-League-Gruppenphase auf dem Terminplan.

Hat das abschließende Duell mit Tottenham Hotspur den Charakter eines Testspiels - schließlich sind beide Mannschaften bereits für das Achtelfinale qualifiziert? Jein. Zum einen kann Trainer Hansi Flick Protagonisten Einsatzzeit verschaffen, die bislang zu kurz kamen. Zum anderen würde angesichts der jüngsten Turbulenzen eine weitere Niederlage die ungemütliche vorweihnachtliche Stimmung an der Säbener Straße weiter verschärfen.

Darüber hinaus wollen die Spurs Rache für das Hinspiel. Dort nach der FC Bayern die Londoner nach allen Regeln der Kunst auseinander und zerlegte die Spurs im eigenen Stadion mit 7:2! Vierfacher Torschütze war damals Serge Gnabry.

Inzwischen sitzen bei beiden Teams neue Trainer auf der Bank. Also gibt es eine Partie unter komplett neuen Voraussetzungen.

Wie der FC Bayern das Duell gegen den Mourinho-Klub angeht und worum es gegen die Londoner geht, erklären FCB-Coach Flick und Thomas Müller auf der Spieltags-PK am Dienstag in der Allianz Arena. Bei uns können Sie live dabei sein, wenn es ab 14.00 Uhr los geht.

