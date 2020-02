Gutes Omen für FC Bayern? Hoffenheims Hinrunden-Schreck fehlt bei der Revanche

Im ersten Aufeinandertreffen hat die TSG Hoffenheim dem FC Bayern die Suppe versalzen. Am Samstag kommt es im Kraichgau zum neuerlichen Duell. Gegner 1899 plagen Personalsorgen.

Am Samstag trifft der FC Bayern München zum dritten Mal in dieser Saison auf 1899 Hoffenheim .

zum dritten Mal in dieser Saison auf . Das erste Duell in der Allianz Arena konnte die TSG für sich entscheiden.

konnte die für sich entscheiden. Nun plant der FCB auswärts die Revanche - der Gegner hat große Personalsorgen.

Sinsheim - Am Samstag steht für den FC Bayern München schon wieder eine Revanche an: Nach dem Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Chelsea (Live-Ticker) bekommen es die Schützlinge von Trainer Hansi Flick* mit der TSG 1899 Hoffenheim zu tun. Die Kraichgauer hatten dem deutschen Serienmeister im Hinspiel ordentlich die Suppe versalzen und in der Allianz Arena mit 2:1 gewonnen.

FCB zu Gast in Hoffenheim: Doppelpacker Adamyan fehlt diesmal

Die erste Saisonpleite war offenkundig der Anfang vom Ende der Amtszeit von Trainer Niko Kovac, der nun erstmals im TV ausführlich über seine Zeit in München plauderte. Maßgeblichen Anteil am Überraschungssieg in München hatte Angreifer Sargis Adamyan, der frühere Regensburger erzielte für die Gäste einen Doppelpack.

Beim dritten Aufeinandertreffen zwischen FCB und TSG in dieser Saison (Anstoß 15.30 Uhr) wird der Armenier den Hoffenheimern jedoch fehlen: Der 26-Jährige muss in Murnau eine Operation am Sprunggelenk über sich ergehen lassen und fällt bis auf Weiteres aus, wie der Bundesligist twitterte:

Gute Besserung, Sargis!



Wegen anhaltender Probleme am rechten Sprunggelenk wird Sargis #Adamyan am heutigen Dienstag in Murnau operiert. Der #TSG-Stürmer fällt damit bis auf Weiteres aus. pic.twitter.com/jruQWBiOOz — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 25, 2020

Damit muss der Gegner des deutschen Rekordmeisters auf den nächsten Hoffnungsträger in der Offensive verzichten: Am vergangenen Wochenende hatte bereits der Israeli Munas Dabbur in Mönchengladbach (1:1) einen Riss der Bizepssehne am Knie erlitten und fehlt ebenfalls längere Zeit. Darüber hinaus fehlt 1899 Hoffenheim schon seit einigen Monaten der Algerier Ishak Belfodil aufgrund eines Kreuzbandrisses. Auch Goalgetter Andrej Kramaric, WM-Zweiter mit Kroatien im Jahr 2018, kämpft seit geraumer Zeit mit Adduktorenproblemen.

TSG Hoffenheim gegen Bayern München: Drittes Saisonduell steht an

Ausgerechnet nach der ersten Saisonpleite gegen die TSG Hoffenheim am 5. Oktober musste die Mannschaft des FC Bayern ihren traditionellen Oktoberfest-Besuch abspulen. Die Stimmung war natürlich dementsprechend gedämpft:

Vor einigen Wochen begegneten sich die Teams dann ein weiteres Mal im Achtelfinale des DFB-Pokals. Hier konnte sich der FC Bayern in einer spannungsgeladenen Partie mit vielen Toren knapp durchsetzen.

