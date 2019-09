Uli Hoeneß mit überraschender Aussage: „Das ist der beste Transfer, den wir je gemacht haben“

Uli Hoeneß hat nach den Aussagen gegen Marc-André ter Stegen und den DFB wieder ein paar warme Worte gefunden: Für den „besten Transfer“ des FC Bayern München.

München - Zahlreiche Transfers hat der FC Bayern München schon getätigt - und viele sind voll eingeschlagen. Nur selten gab es einen Alexander Baumjohann oder einen Ali Karimi. Die Münchner glänzten durch preisgünstige Wechsel wie den von Robert Lewandowski oder Leon Goretzka. Aber auch die Millionen für Arjen Robben oder Franck Ribéry haben sich rentiert.

Nun hat Uli Hoeneß verraten, welcher Transfer der beste ist, den der FC Bayern München seiner Ansicht nach gemacht hat. Und mit dieser Aussage hat der Präsident durchaus überrascht. Es handelt sich nicht etwa um den treffsicheren Polen im Sturm, Rekordmann Lucas Hernandez oder den Brasilianer Philippe Coutinho - sondern um Benjamin Pavard.

Uli Hoeneß über den besten Transfer aller Zeiten: „Er ist charakterlich wunderbar“

„Er zeigt jetzt schon nach ein paar Wochen, dass er einer der besten Transfers werden wird, die wir je gemacht haben“, sagte Hoeneß zu Sport1. Und er erklärt auch, wie er so etwas bewertet. „Für mich ist nicht entscheidend, was ein Spieler kostet. Mir war immer klar, dass er ein überragender Transfer wird. Vor allem, weil er charakterlich wunderbar ist“, so der Präsident des FCB.

Benjamin Pavard durfte in allen vier bisherigen Bundesliga-Spielen von Anfang ran und absolvierte jeweils die vollen 90 Minuten. Gegen Mainz war er beim Gegentreffer wackelig, korrigierte seinen Fehler aber mit seinem Debüt-Tor und einer Vorlage. Auch im DFB-Pokal und in der Champions League hat Niko Kovac auf den Franzosen gesetzt.

Uli Hoeneß: Aussagen über Pavard freundlich - In den letzten Tagen schoss er gegen ter Stegen und DFB

Der Defensivmann ist variabel einsetzbar. Sowohl als Innenverteidiger als auch rechts zeigt er, dass die 35 Millionen Euro Ablöse sich rentiert haben. Auch gegen den 1. FC Köln sollte der 23-Jährige wieder zum Aufgebot zählen. Wer um ihn herum aufläuft, ist noch nicht entschieden. Das Spiel gegen die Geißböcke können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.

In den letzten Tagen machte Uli Hoeneß mit einigen Aussagen auf sich aufmerksam. Nach dem Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad (hier im Ticker nachlesen) wütete er gegen Marc-André ter Stegen und den DFB. Daraufhin bekam er enormen Gegenwind von zahlreichen Fußball-Fans und Experten.

Auch die Übertragungsrechte hinsichtlich der EM 2024 sorgen für Furore. Die TV-Rechte gehen wohl nicht an ARD oder ZDF - sondern an einen Streaming-Anbieter. Auch hier haben sich Anhänger tierisch aufgeregt.

