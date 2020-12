FC Bayern - VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Nächster prominenter Ausfall - Flick muss Not-Mittelfeld aufstellen

Hansi Flick will mit seiner Mannschaft wieder zurück in die Erfolgsspur.

Der FC Bayern hat noch zwei Spiele bis zur Winterpause - und die haben es in sich. Mit dem VfL Wolfsburg ist der erste formstarke Gegner in München zu Gast. Das Spiel im Live-Ticker.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg -:- (-:-), Mittwoch, 20.30 Uhr (Sky).

Leon Goretzka fällt aus - Hansi Flick* muss im Mittelfeld wieder improvisieren.

fällt aus - muss im Mittelfeld wieder improvisieren. Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

Aufstellung FC Bayern: Aufstellung VfL Wolfsburg: Tore: Schiedsrichter:

+++ AKTUALISIEREN +++

München - „Es ist wie ein Abrisskalender“, sagte Hansi Flick vor zwei Wochen. Und genau das beschreibt die aktuelle Stimmungslage beim FC Bayern* wohl am besten. Zwei Spiele noch, dann winkt ein kurzer Urlaub. Das Problem: Es warten keine Gegner, die man mal schnell im Vorbeigehen schlägt. Mit dem VfL Wolfsburg* und Bayer Leverkusen* hat der Triple-Sieger noch zwei schwere Aufgaben vor sich.

FC Bayern - VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Goretzka fällt aus - Kimmich noch keine Option

Einer der Gründe, warum sich die Münchner aktuell so schwertun, ist die Verletzungsmisere. Und sie will kein Ende nehmen: Gegen Wolfsburg wird Leon Goretzka wegen einer Muskelblessur fehlen. Er hatte in der Abwesenheit seines Partners Joshua Kimmich das Mittelfeld einigermaßen zusammengehalten. Nun muss Flick noch mehr improvisieren. Neuzugang Marc Roca ist wohl der heißeste Anwärter auf einen Startelfeinsatz - so viele Optionen gibt es auch nicht mehr.

Mut macht hingegen die erstaunlich schnelle Genesung von Kimmich*, der bereits wieder voll am Teamtraining teilnahm. Für das Spiel am Mittwoch ist er aber noch nicht dabei, wie Flick auf der Pressekonferenz* klarstellte. Abgesehen vom Mittelfeld sieht es personell gut aus.

FC Bayern - VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Lewandowski trifft auf seinen Lieblingsgegner

Besonders sind Duelle gegen den VfL Wolfsburg für einen Bayern-Spieler: Robert Lewandowski* hat gegen keinen Bundesligisten öfter getroffen als gegen die Wölfe. An seine fünf Tore in neun Minuten 2015 werden sich wohl die meisten Bundesliga-Fans noch gut erinnern. Es ist die letzte Chance für den Polen, sich final für die Wahl zum Weltfußballer zu empfehlen. Am Donnerstag könnte er der erste Spieler seines Landes werden, der den Preis gewinnt.

FC Bayern - VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Wer stoppt Weghorst?

Der VfL Wolfsburg ist im Gegensatz zu den Bayern noch ungeschlagen. Auch die Niedersachsen haben einen gefährlichen Stürmer: Wout Weghorst ist so etwas wie die Lebensversicherung der Elf von Trainer Oliver Glasner. „Er ist einer der besten Stürmer der Liga“, warnt Flick vor dem wuchtigen Holländer. Entweder soll ihn Jérôme Boateng oder Niklas Süle in den Griff bekommen. Die körperlichen Voraussetzungen dazu haben beide.

Lassen die gebeutelten Bayern im Jahres-Endspurt erneut Federn? Im Januar sollte sich die Personalsituation jedenfalls wieder verbessern - inklusive eines Quasi-Neuzugangs*. (epp) *tz.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.