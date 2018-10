Sky-Schlappe: Pay-TV-Sender entschädigt nach Störung bei Bayern-Spiel nicht alle Kunden

Der FC Bayern startete gegen Benfica gut in die Champions League - doch durch eine Sky-Störung bekamen es viele nicht mit. Die versprochene Entschädigung hat Sky nicht bei jedem Kunden eingehalten.

Sky will Bayern-Fans entschädigen - so ist der Stand

Update 26. Oktober 2018: Rund einen Monat ist es nun her, dass sich Sky aufgrund der Probleme bei der Übertragung des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon bei Sky Go und Sky Ticket entschuldigt und eine Entschädigung angeboten hat. Doch was ist seitdem passiert? Laut dem Medienmagazin DWDL wurden viele Sky-Kunden noch immer nicht entschädigt.

Daher hat DWDL bei Sky nachgehakt. Die Antwort des Pay-TV-Senders: Man habe sich bei den betroffenen Kunden bereits mit einem gratis Supersport Monatsticket im Wert von 29,99 Euro entschuldigt. Per Mail sei dies den Usern mitgeteilt worden. Die vielen Beschwerden seitens der Sport-Fans erklärt sich Sky wie folgt: Die Verlängerung des Accounts werde erst im Monat des Ticketablaufs sichtbar. Demnach könne der eine oder andere die Gratis-Verlängerung noch nicht sehen.

Eine Ausrede? Laut Sky hat das „systemtechnische Begebenheiten“. Dennoch: Sky hat wohl nicht alle Betroffenen der Panne angeschrieben bzw. entschädigt. Auch auf diesen Vorwurf antwortet Sky. Es seien nur diejenigen entschädigt worden, bei denen man mit Sicherheit sagen könne, dass sie das Ticket aufgrund des einen CL-Spieltags gebucht haben.

Heißt auf Deutsch: Wer sein Ticket schon vorher gebucht hat, wird aller Voraussicht nach nicht entschädigt, auch wenn der Kunde von den Problemen ebenso betroffen war. Der Sender versucht abzuwiegeln. Alle Kunden, die sich nach den Störungen gemeldet hätten, seien auch entschädigt worden. Das Thema bleibt also brisant.

Super-Sky-Schlappe: TV-Sender entschuldigt sich nach Sturmlauf der Bayern-Fans

Update 20. September 2018, 14.55 Uhr: Der TV-Sender Sky hat sich bei Fußballfans für Ausfälle bei der Übertragung des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon entschuldigt. „Wir bedauern sehr, dass einige Kunden gestern Abend Probleme beim Empfang von Sky über Sky Go und Sky Ticket auf Desktop- und Mobilgeräten hatten“, teilte ein Sprecher des Unternehmens aus Unterföhring bei München am Donnerstag mit. Derzeit arbeite der Anbieter an einer „fairen Lösung“ für Kunden, die für den Empfang des Spiels gezahlt hatten. Wie diese ausschaut, war zunächst unklar.

In sozialen Netzwerken beschwerten sich zahlreiche Kunden über die technischen Probleme. Nach dem Anpfiff konnten viele Fans den Livestream auf Smartphones, Tablets oder Laptops zunächst nicht wie gewünscht aufrufen. Grund für die Störung waren nach Angaben des Sprechers Netzwerkprobleme.

Das Auftaktspiel der Bayern in der Königsklasse in Portugal war das einzige, das Sky am Mittwoch in voller Länge zeigte. Alle anderen sieben Begegnungen wurden beim Streamingdienst DAZN übertragen. Sky bot nach der Neuordnung der TV-Rechte zu Saisonbeginn jedoch eine Konferenz der weiteren Spiele an. Die Münchner gewannen die Begegnung in Portugal mit 2:0 (1:0).

Sky-Störung: Bayern-Fans verpassen Tor - Erstmeldung

München - Einen Start nach Maß hat der FC Bayern am Mittwochabend in der Champions League erwischt: Schon nach zehn Minuten traf Robert Lewandowski zum frühen 1:0 in Lissabon.

Ein guter Grund zur Freude für die Freunde des Rekordmeisters. Bitter allerdings: Viele Fans vor den Bildschirmen bekamen den Treffer gar nicht mit. Denn der Online-Dienst des Pay-TV-Senders Sky hatte zu Spielbeginn offenbar mit einer hartnäckigen Störung zu kämpfen.

Sky-Störung bei Champions League ärgert Bayern-Fans

Auf Twitter häuften sich die entnervten Kommentare zu dem Fall. Besonders übel nahmen viele Zuschauer ein fieses Detail: Die vor dem Start des Streams eingespielte Werbung lief ihren Berichten zufolge fehlerfrei - danach ging aber nichts mehr.

Geil. Heute mittag erst das Rückholangebot von @SkyDeutschland angenommen und pünktlich zu #SLBFCB läuft #SkyGo nicht, weder auf dem Tablet noch auf dem Handy. Aber mich schön die drei Werbespots gucken lassen, bevor der Stream nicht lädt. Ihr seid so ein Saftladen!@SkySportDE — Ben (@Eickenburner) 19. September 2018

Auch prominente Fußball-Fans waren betroffen. ARD-Moderator Matthias Opdenhövel etwa schaute ebenfalls in die Röhre. „Langsam wird es unschön“, kommentierte er trocken.

Sky-Störung: „Wir arbeiten intensiv an der Lösung“

Sky bestätigte die Probleme später selbst in einem Tweet. „Vielen Dank für Eure Hinweise zu den derzeitigen Problemen auf Sky Go und Sky Ticket. Wir arbeiten intensiv an der Lösung des Problems. Bitte entschuldigt die Unannehmlichkeit. Euer Sky Service Team“, erklärte der Sender Mitte der ersten Halbzeit der 21-Uhr-Spiele der Champions League.

Rote Karte von Cristiano Ronaldo wegen Störung bei Sky Go nicht zu sehen

Laut bild.de gab es auch in der italienischen Variante von Sky Go eine Störung. Dort scheiterten viele Zuseher beim Versuch, das Champions-League-Debüt von Cristiano Ronaldo live mitzuerleben - und verpassten eine denkwürdige rote Karte.

Für Sky kommt die Panne zur Unzeit. Seit dieser Saison erleben die Kunden nur noch ein Live-Spiel pro Abend in kompletter Länge. So war etwa das Duell Hoffenheim gegen Donezk nur in der Konferenz zu sehen. Der Fakt, dass just die von vielen heiß ersehnte Partie Benfica gegen Bayern dann ebenfalls über Sky Go nicht fehlerfrei zu empfangen war, lieferte nicht unbedingt Argumente für das Abo.

Allerdings hat Sky noch viel Zeit, die Probleme in den Griff zu bekommen: Die Champions-League-Saison ist schließlich noch lang.

fn / dpa