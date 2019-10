Eklat vor der CL-Partie! Vermummte Piräus-Hooligans stürmen Platz - „Es war wie im Krieg“

FC Bayern: Das Spiel in der Youth League gegen Olympiakos Piräus musste unterbrochen werden, weil offenbar griechische Hooligans den Platz stürmten.

Piräus - Das Youth-League-Spiel der U19 von Bayern München bei Olympiakos Piräus ist von Zuschauer-Ausschreitungen überschattet worden.

Weil wenige Minuten vor Spielende mehrere vermummte Fans auf den Platz rannten, musste die Begegnung beim Stand von 4:0 (1:0) für die Gäste unterbrochen werden.

Bei den Randalierern handelte es sich allem Anschein nach um Olympiakos-Hooligans.

Spielabbruch b. #FCBU19 in Piräus => ALLE Hintergründe gleich @SPORT1! Beteiligter zu SPORT1: „Es war zwei Minuten wie im Krieg. Es war brutal.“ Spieler haben geheult. Ca. 50 vermummte Piräus-Ultras warfen Bengalos in die Gruppe der Bayern-Fans. Verletzte. Krankenwagen. #FCB — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 22, 2019

Erst nach rund 25 Minuten konnte das Spiel fortgesetzt und ohne weitere Treffer letztlich zu Ende gebracht werden. Journalisten vor Ort berichten, dass fünf Bayern-Fans ins Krankenhaus mussten. Demnach galten die Angriffe den Blockfahnen.

FC Bayern: Youth-League-Spiel in Piräus wegen Ausschreitungen unterbrochen

Die Bayern führen die Tabelle der Gruppe B weiter mit jetzt sieben Punkten nach drei Partien an.

In Piräus trafen Super-Talent Joshua Zirkzee (3) und Lasse Günther für die Jugend des deutschen Rekordmeisters. Am Abend (21.00 Uhr) treffen die Münchner in der Champions League in Piräus auch auf Olympiakos.

Nach weiteren Infos von vor Ort mussten fünf Bayern-Fans ins Krankenhaus. Ziel der Angreifer waren wohl die Blockfahnen. https://t.co/KNWqVbDEg4 — Stefan Kumberger (@__Kumbi__) October 22, 2019

Neben den Vorfällen in der Youth League, sorgte eine Aussage von Olympiakos-Berater Christian Karembeu über einen ehemaligen Bayern-Star für Aufsehen.

FCB-Coach Niko Kovac steht vor der Partie in Athen zudem gehörig unter Druck, da die Münchner aktuell nicht wirklich überzeugen können - einmal mehr droht eine Herbst-Krise.

Zudem stellt sich vor der CL-Partie die Frage, wer Abwehrboss Niklas Süle ersetzt. Der Innenverteidiger fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus.

sid/fs