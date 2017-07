FC Köln verpflichtet Abwehr-Talent aus Spanien

Der 1. FC Köln hat sich die Dienste eines talentierten Verteidigers aus Spanien gesichert.

Nach langem Transferpoker hat Fußball-Bundesligist 1. FC Köln den spanischen U21-Nationalspieler Jorge Meré (20) von Sporting Gijon verpflichtet. Das bestätigten die Domstädter am Donnerstag. Über die Ablösesumme machten die Kölner keine Angaben. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll das Abwehrtalent 8,5 Millionen Euro kosten.

"Wir verfolgen Jorge Merés Entwicklung schon länger. Er ist für sein Alter sehr weit, war in Gijon in den letzten zwei Jahren Stammspieler und hat in diesem Sommer bei der U21-EM auch international überzeugt", sagte FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Außer dem FC waren auch Sampdoria Genua und der FC Malaga an Meré interessiert gewesen. Der Defensivspezialist erhält in Köln einen Fünfjahresvertrag.

Merés Vertrag in Gijon lief noch bis 2020. Erst am Dienstag hatten die Kölner den 19-jährigen Portugiesen Joao Queirós vom SC Braga bis 2022 unter Vertrag genommen. Der Iberer ist Innenverteidiger.

sid