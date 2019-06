Witziger Support für die deutschen Fußball-Frauen: U21 trägt Pferdeschwänze

Die Frauen-Fußball-WM zieht auch die U21 der Männer in ihren Bann. Aus ihrem EM-Trainingslager wünschten diese den Mädels viel Glück beim Turnier.

München - Mit Pferdeschwanz-Perücken auf dem Kopf hat die deutsche U21-Nationalmannschaft den deutschen Fußball-Frauen aus dem EM-Trainingslager Glück für die WM in Frankreich gewünscht. Das Team setzte sich für ein Video, das der DFB am Samstag auf seinen Online-Kanälen veröffentlichte, die ungewohnte Haarpracht auf und trug zudem Trikots mit den Namen der Nationalspielerinnen.

DFB-Trainer Stefan Kuntz richtete sich in einer kurzen Ansprache direkt an Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Co-Trainerin Britta Carlson. "Liebe Martina, liebe Britta. Wir von der U21 wünschen euch und natürlich euren jungen Damen heute Abend bei der WM in Frankreich für das erste Spiel gegen China viel Glück - generell für das ganze Turnier. Wir zeigen Herz für euch", sagte Kuntz in Anspielung auf das U21-Motto "herzzeigen".

Die Pferdeschwänze waren wiederum eine Anspielung auf einen Werbespot der DFB-Frauen. Darin hatte das Team vor der WM selbstironisch gesagt: "Wir brauchen keine Eier - wir haben Pferdeschwänze." Die deutsche U21 bereitet sich derzeit in Südtirol auf die EM in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni) vor.

sid

Ein rotzfrecher TV-Spot sorgte für Furore - in diesem sagten die deutschen Fußball-Frauen, dass sie „keine Eier brauchen, sie haben Pferdeschwänze“. Außerdem spielen sie nach eigener Aussage für eine Nation, die ihre Namen nicht kenne. Letzteres wollen wir ändern: Hier ist der deutsche Kader im Detail.