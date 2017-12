Freiburg-Trainer Christian Streich traut Augsburg den großen Wurf zu

Christian Streich hält den kommenden Bundesliga-Gegner FC Augsburg für stark genug, um im kommenden Jahr wieder am Fußball-Europapokal teilzunehmen.

Freiburg - Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hält den kommenden Bundesliga-Gegner FC Augsburg für stark genug, um im kommenden Jahr wieder am Fußball-Europapokal teilzunehmen. Sollte die Mannschaft von Coach Manuel Baum keine Verletzungsprobleme bekommen, werde sie am Saisonende unter den besten zehn Teams der Liga stehen. „Von ihrem Auftreten, von der Athletik und dem Selbstverständnis gehen sie sogar nach Europa“, sagte Streich am Donnerstag.

Freiburg fährt mit Selbstvertrauen nach Augsburg

Nach den Siegen beim 1. FC Köln (4:3) und zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) innerhalb von nur drei Tagen fahren die Freiburger mit viel Selbstvertrauen zum Spiel in Augsburg am Samstag (15.30/Sky). Die Frage sei allerdings, „wie viel von der emotionalen Energie wir mitnehmen können nach Augsburg“, meinte Streich.

Der 52-Jährige muss dort weiterhin auf die Langzeitverletzten Florian Niederlechner, Mike Frantz, Philipp Lienhart, Marc Oliver Kempf und Manuel Gulde verzichten.





