Mit dem FSV geht es weiter abwärts

Frankfurt - Der SV Wehen Wiesbaden kämpft sich aus dem Abstiegssumpf. Der neue Trainer Rüdiger Rehm verbuchte mit dem 2:1 gegen den VfL Osnabrück den dritten Sieg in seiner dritten Partie und macht den SVWW damit zum Team der Stunde.

Der SVWW drehte die Begegnung in der Schlussphase: Innenverteidiger Steven Ruprecht glich mit einem Foulelfmeter aus (77.), ehe Manuel Schäffler in der letzten Minute den Ball per Kopf über die Linie brachte. Die Wiesbadener haben mit 31 Punkten nun drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Dagegen ist der FSV Frankfurt auf den 17. Platz abgerutscht. Die Mannschaft von Trainer Roland Vrabec steht nach der 1:3-Niederlage gegen Großaspach nur noch dank des besseren Torverhältnisses nicht auf den Abstiegsrängen – und erstmals seit dem zwölften Spieltag hinter Wiesbaden. „Wir haben völlig verdient verloren und hatten es nicht verdient, hier etwas mitzunehmen“, sagte Vrabec nach dem Rückschlag in Großaspach. Der 42-Jährige hat mit dem FSV 2017 noch kein Spiel gewonnen. „Gegen den Halleschen FC muss jetzt spätestens etwas kommen“, sagte FSV-Torschütze Yannick Stark. (dpa)

