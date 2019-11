EM 2020: Quali, Termine, Gruppen und Spielplan der Europameisterschaft

Die EM 2020 findet in zwölf Ländern in Europa statt, darunter auch Deutschland. Alle Informationen zu Tickets, Terminen, EM-Quali, Stadien und Spielplan.

Die EM 2020 wird in Deutschland und elf weiteren Ländern ausgetragen.

wird in Deutschland und elf weiteren Ländern ausgetragen. Im Vorverkauf gibt es auch noch Tickets für den deutschen Austragungsort München .

gibt es auch noch Tickets für den deutschen Austragungsort . Das Turnier dauert vom 12. Juni bis 12. Juli 2020.

München - Die EM 2020 wird eine Europameisterschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Das Turnier wird nämlich in zwölf europäischen Ländern ausgetragen - auch in Deutschland.

Fans werden sich im Vergleich zur EM 2016 an einige Neuerungen gewöhnen müssen. Hier erfahren Sie die wichtigsten Fakten zur EM 2020.

Warum findet die EM 2020 in zwölf Ländern statt?

Die Idee eines paneuropäischen EM-Turniers geht auf den früheren UEFA-Präsidenten Michel Platini zurück. Im Juni 2012 hatte der Franzose erstmals vorgeschlagen, das 60-jährige Jubiläum des Turniers 2020 im Rahmen einer "Euro für Europa" zu feiern. Zudem argumentierte Platini, dass es gerechter wäre, Kosten und Organisation einer EM auf mehrere Länder zu verteilen. "Wir spielen in zwölf Städten in zwölf verschiedenen Ländern, dann muss jedes Land nur noch ein Stadion und einen Flughafen bauen. Ich glaube, das ist eine großartige Idee während der Wirtschaftskrise." Den Fans könne man das Pendeln zwischen mehreren Länder auch zumuten, meinte Platini: "Es gibt Low-Cost-Airlines, das ist doch heute kein Problem mehr."

Was Platini damals nicht sagte: Die als politische Einigungsinitiative verkaufte Multi-Gastgeber-EM 2020 war eine sportpolitische Notlösung. Als ernsthafte Kandidaten boten sich nur Irland/Schottland/Wales sowie Aserbaidschan/Georgien an - keine seriösen Alternativen für ein gerade auf 24 Teilnehmer aufgeblähtes Premiumprodukt. Mit der Türkei als potenziellem Gastgeber soll es nach den Vergabeniederlagen für 2012 und 2016 zu Spannungen auf Funktionärsebene gekommen sein.

EM 2020: Erste Verkaufsphase für Tickets abgeschlossen - Nächste Tickets ab Dezember

Die erste Verkaufsphase für die EM 2020 ist bereits abgeschlossen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat am Mittwoch, 12. Juni 2019, mit dem Verkauf der Eintrittskarten begonnen. In der ersten Phase gingen bis zum 12. Juli 1,5 Millionen der insgesamt rund 3 Millionen Tickets in den freien Verkauf.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat am Mittwoch, 12. Juni 2019, mit dem Verkauf der Eintrittskarten begonnen. In der ersten Phase gingen bis zum 12. Juli 1,5 Millionen der insgesamt rund 3 Millionen Tickets in den freien Verkauf. Laut UEFA gingen 19,3 Millionen Anträge während der ersten Verkaufsphase ein. "Bis spätestens Mitte August" sollten die Fans, die per Losentscheid für eines der 51 Endrundenspiele ausgewählt wurden, informiert werden. Wer bis jetzt also noch nichts gehört hat, bekommt auch kein Ticket aus der ersten Verkaufsphase mehr.

gingen 19,3 Millionen Anträge während der ersten Verkaufsphase ein. "Bis spätestens Mitte August" sollten die Fans, die per Losentscheid für eines der 51 Endrundenspiele ausgewählt wurden, informiert werden. Wer bis jetzt also noch nichts gehört hat, bekommt auch kein Ticket aus der ersten Verkaufsphase mehr. Die meisten Interessenten (1,9 Millionen) haben sich in der ersten Phase für das Finale der EM 2020 im Londoner Wembleystadion beworben. Die meisten Anfragen für Gruppenspiele gingen für die Partien in München und Amsterdam ein.

Die nächste Verkaufsphase für die Tickets zu den Spielen der EM 2020 startet im Dezember. Laut UEFA werden in der zweiten Verkaufsphase weitere 960.000 Tickets angeboten. Diese Verkaufsphase beginnt nach der Endrundenauslosung am 30. November 2019. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht.



Eine dritte und letzte Verkaufsphase für die EM-Tickets wird im April 2020 stattfinden. Denn: Die die letzten vier Mannschaften, die sich für die EM-Endrunde 2020 qualifizieren, werden erst nach den vom 26. bis 31. März ausgetragenen Playoffs der European Qualifiers feststehen.



Alle Eintrittskarten werden online (euro2020.com/tickets) verkauft. Für die Endrunde gibt es drei Preiskategorien. Zudem werden die zwölf Austragungsstädte in zwei Gruppen aufgeteilt, um der Kaufkraft und dem Durchschnittseinkommen der Einwohner Rechnung zu tragen. Auch der Verkauf von Hospitality-Paketen für alle Stadien beginnt am Mittwoch.

Zudem öffnen in allen zwölf Städten die Portale für das Helfer-Programm. Gesucht werden 12.000 Freiwillige, um bei Abläufen wie Akkreditierung, Gästebetreuung, Transport, Medien, Ticketing, Spieloperationen und Fanservices zu helfen.

Die Endrunde wird anlässlich des 60. Jubiläums des EM-Turniers in ganz Europa ausgetragen. Bei den zwölf Gastgeberstädten handelt es sich um Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Budapest, Kopenhagen, Dublin, Glasgow, London, München, Rom und St. Petersburg. Elf Stadien verfügen über eine Kapazität von mindestens 50.000 Sitzplätzen.

Jogi Löw zur EM 2020: "Der Weg an die Spitze ist kein einfaches Unterfangen"

EM 2020: So viel kosten die Tickets für die Europameisterschaft

Die Kartenpreise für die Spiele der EM 2020 variieren je nach Spielort.

für die Spiele der EM 2020 variieren je nach Spielort. Die Preise für die drei Gruppenspiele in München kosten je nach Kategorie 50, 125 oder 185 Euro.

Sollte sich die deutsche Nationalmannschaft für die Endrunde qualifizieren, würde sie zwei oder drei Gruppenpartien in der Allianz Arena absolvieren.

Die Preise für das Viertelfinale in München betragen 75, 145 oder 225 Euro - dieses wird die DFB-Elf allerdings nur im Ausnahmefall bestreiten.

In der K.o.-Runde müsste die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw eher in anderen Ländern spielen. In Bukarest lägen die Preise wie in Budapest und Baku für das Achtelfinale bei nur 30, 75 oder 125 Euro.

Die UEFA trägt damit dem allgemeinen Preisniveau in diesen Ländern Rechnung.

Für die beiden Halbfinals in London liegen die Preise bei 85, 195, 345 und 595 Euro.

Für das Endspiel der EM 2020 im Wembley Stadion steigen die Ticket-Preise auf 95, 295, 595 und 945 Euro.

EM 2020 in Europa: So läuft die Qualifikation zur Europameisterschaft

EM 2020: Qualifikation für die Europameisterschaft - Gruppen, Spiele und Tabellen

EM-Quali 2020 - Tabelle Gruppe A:

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. England 4 4 0 0 19:4 +15 12 2. Tschechien 5 3 0 2 9:8 +1 9 3. Kosovo 5 2 2 1 10:10 ±0 8 4. Bulgarien 5 0 2 3 5:11 −6 2 5. Montenegro 5 0 2 3 3:13 −10 2

EM-Quali 2020: Spielplan der Gruppe A

Datum Austragungsort Heim - Gast Ergebnis 22.03.2019 Sofia Bulgarien – Montenegro 1:1 (0:0) 22.03.2019 London England – Tschechien 5:0 (2:0) 25.03.2019 Pristina Kosovo – Bulgarien 1:1 (0:1) 25.03.2019 Podgorica Montenegro – England 1:5 (1:2) 07.06.2019 Prag Tschechien – Bulgarien 2:1 (1:1) 07.06.2019 Podgorica Montenegro – Kosovo 1:1 (0:1) 10.06.2019 Sofia Bulgarien – Kosovo 2:3 (1:1) 10.06.2019 Olmütz Tschechien – Montenegro 3:0 (1:0) 07.09.2019 Pristina Kosovo – Tschechien 2:1 (1:1) 07.09.2019 London England – Bulgarien 4:0 (1:0) 10.09.2019 Southampton England – Kosovo 5:3 (5:1) 10.09.2019 Podgorica Montenegro – Tschechien 0:3 (0:0) 11.10.2019 Prag Tschechien – England –:– (–:–) 11.10.2019 Podgorica Montenegro – Bulgarien –:– (–:–) 14.10.2019 Sofia Bulgarien – England –:– (–:–) 14.10.2019 Pristina Kosovo – Montenegro –:– (–:–) 14.11.2019 Pilsen Tschechien – Kosovo –:– (–:–) 14.11.2019 Newcastle upon Tyne England – Montenegro –:– (–:–) 17.11.2019 Sofia Bulgarien – Tschechien –:– (–:–) 17.11.2019 Pristina Kosovo – England –:– (–:–)

EM-Quali 2020 - Tabelle Gruppe B:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Ukraine 5 4 1 0 11:1 +10 13 2. Portugal 4 2 2 0 10:4 +6 8 3. Serbien 5 2 1 2 10:12 −2 7 4. Luxemburg 5 1 1 3 5:8 −3 4 5. Litauen 5 0 1 4 4:15 −11 1

EM-Quali 2020: Spielplan der Gruppe B

Datum Austragungsort Heim - Gast Ergebnis 22.03.2019 Luxemburg-Stadt Luxemburg – Litauen 2:1 (1:1) 22.03.2019 Lissabon Portugal – Ukraine 0:0 25.03.2019 Luxemburg-Stadt Luxemburg – Ukraine 1:2 (1:1) 25.03.2019 Lissabon Portugal – Serbien 1:1 (1:1) 07.06.2019 Vilnius Litauen – Luxemburg 1:1 (0:1) 07.06.2019 Lwiw Ukraine – Serbien 5:0 (2:0) 10.06.2019 Belgrad Serbien – Litauen 4:1 (3:0) 10.06.2019 Lwiw Ukraine – Luxemburg 1:0 (1:0) 07.09.2019 Vilnius Litauen – Ukraine 0:3 (0:2) 07.09.2019 Belgrad Serbien – Portugal 2:4 (0:1) 10.09.2019 Vilnius Litauen – Portugal 1:5 (1:1) 10.09.2019 Luxemburg-Stadt Luxemburg – Serbien 1:3 (0:1) 11.10.2019 Lissabon Portugal – Luxemburg –:– (–:–) 11.10.2019 Charkiw Ukraine – Litauen –:– (–:–) 14.10.2019 Vilnius Litauen – Serbien –:– (–:–) 14.10.2019 Kiew Ukraine – Portugal –:– (–:–) 14.11.2019 Faro/Loulé Portugal – Litauen –:– (–:–) 14.11.2019 Belgrad Serbien – Luxemburg –:– (–:–) 17.11.2019 Luxemburg-Stadt Luxemburg – Portugal –:– (–:–) 17.11.2019 Belgrad Serbien – Ukraine –:– (–:–)

EM-Quali 2020 - Tabelle Gruppe C:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Deutschland 5 4 0 1 17:6 +11 12 2. Nordirland 5 4 0 1 7:4 +3 12 3. Niederlande 4 3 0 1 14:5 +9 9 4. Weißrussland 5 1 0 4 3:10 −7 3 5. Estland 5 0 0 5 2:18 −16 0

EM-Quali 2020: Spielplan der Gruppe C

Datum Austragungsort Heim - Gast Ergebnis 21.03.2019 Rotterdam Niederlande – Weißrussland 4:0 (2:0) 21.03.2019 Belfast Nordirland – Estland 2:0 (0:0) 24.03.2019 Amsterdam Niederlande – Deutschland 2:3 (0:2) 24.03.2019 Belfast Nordirland – Weißrussland 2:1 (1:1) 08.06.2019 Tallinn Estland – Nordirland 1:2 (1:0) 08.06.2019 Baryssau Weißrussland – Deutschland 0:2 (0:1) 11.06.2019 Baryssau Weißrussland – Nordirland 0:1 (0:0) 11.06.2019 Mainz Deutschland – Estland 8:0 (5:0) 06.09.2019 Tallinn Estland – Weißrussland 1:2 (0:0) 06.09.2019 Hamburg Deutschland – Niederlande 2:4 (1:0) 09.09.2019 Tallinn Estland – Niederlande 0:4 (0:1) 09.09.2019 Belfast Nordirland – Deutschland 0:2 (0:0) 10.10.2019 Minsk Weißrussland – Estland –:– (–:–) 10.10.2019 Rotterdam Niederlande – Nordirland –:– (–:–) 13.10.2019 Minsk Weißrussland – Niederlande –:– (–:–) 13.10.2019 Tallinn Estland – Deutschland –:– (–:–) 16.11.2019 Mönchengladbach Deutschland – Weißrussland –:– (–:–) 16.11.2019 Belfast Nordirland – Niederlande –:– (–:–) 19.11.2019 Frankfurt am Main Deutschland – Nordirland –:– (–:–) 19.11.2019 Amsterdam Niederlande – Estland –:– (–:–)

EM-Quali 2020 - Tabelle Gruppe D:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Irland 5 3 2 0 6:2 +4 11 2. Dänemark 5 2 3 0 15:5 +10 9 3. Schweiz 4 2 2 0 10:4 +6 8 4. Georgien 5 1 1 3 4:8 −4 4 5. Gibraltar 5 0 0 5 0:16 −16 0

EM-Quali 2020: Spielplan der Gruppe D

Datum Austragungsort Heim - Gast Ergebnis 23.03.2019 Tiflis Georgien – Schweiz 0:2 (0:0) 23.03.2019 Gibraltar Gibraltar – Irland 0:1 (0:0) 26.03.2019 Dublin Irland – Georgien 1:0 (1:0) 26.03.2019 Basel Schweiz – Dänemark 3:3 (1:0) 07.06.2019 Tiflis Georgien – Gibraltar 3:0 (1:0) 07.06.2019 Kopenhagen Dänemark – Irland 1:1 (0:0) 10.06.2019 Kopenhagen Dänemark – Georgien 5:1 (2:1) 10.06.2019 Dublin Irland – Gibraltar 2:0 (1:0) 05.09.2019 Gibraltar Gibraltar – Dänemark 0:6 (0:2) 05.09.2019 Dublin Irland – Schweiz 1:1 (0:0) 08.09.2019 Tiflis Georgien – Dänemark 0:0 08.09.2019 Sitten Schweiz – Gibraltar 4:0 (3:0) 12.10.2019 Tiflis Georgien – Irland –:– (–:–) 12.10.2019 Kopenhagen Dänemark – Schweiz –:– (–:–) 15.10.2019 Gibraltar Gibraltar – Georgien –:– (–:–) 15.10.2019 Lancy Schweiz – Irland –:– (–:–) 15.11.2019 Kopenhagen Dänemark – Gibraltar –:– (–:–) 15.11.2019 St. Gallen Schweiz – Georgien –:– (–:–) 18.11.2019 Gibraltar Gibraltar – Schweiz –:– (–:–) 18.11.2019 Dublin Irland – Dänemark –:– (–:–)

EM-Quali 2020 - Tabelle Gruppe E:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Kroatien 5 3 1 1 10:5 +5 10 2. Slowakei 5 3 0 2 9:7 +2 9 3. Ungarn 5 3 0 2 7:6 +1 9 4. Wales 4 2 0 2 4:4 ±0 6 5. Aserbaidschan 5 0 1 4 5:13 −8 1

EM-Quali 2020: Spielplan der Gruppe E

Datum Austragungsort Heim - Gast Ergebnis 21.03.2019 Zagreb Kroatien – Aserbaidschan 2:1 (1:1) 21.03.2019 Trnava Slowakei – Ungarn 2:0 (1:0) 24.03.2019 Cardiff Wales – Slowakei 1:0 (1:0) 24.03.2019 Budapest Ungarn – Kroatien 2:1 (1:1) 08.06.2019 Osijek Kroatien – Wales 2:1 (1:0) 08.06.2019 Baku Aserbaidschan – Ungarn 1:3 (0:1) 11.06.2019 Baku Aserbaidschan – Slowakei 1:5 (1:3) 11.06.2019 Budapest Ungarn – Wales 1:0 (0:0) 06.09.2019 Trnava Slowakei – Kroatien 0:4 (0:1) 06.09.2019 Cardiff Wales – Aserbaidschan 2:1 (1:0) 09.09.2019 Baku Aserbaidschan – Kroatien 1:1 (0:1) 09.09.2019 Budapest Ungarn – Slowakei 1:2 (0:1) 10.10.2019 Kroatien – Ungarn –:– (–:–) 10.10.2019 Trnava Slowakei – Wales –:– (–:–) 13.10.2019 Budapest Ungarn – Aserbaidschan –:– (–:–) 13.10.2019 Cardiff Wales – Kroatien –:– (–:–) 16.11.2019 Baku Aserbaidschan – Wales –:– (–:–) 16.11.2019 Rijeka Kroatien – Slowakei –:– (–:–) 19.11.2019 Slowakei – Aserbaidschan –:– (–:–) 19.11.2019 Cardiff Wales – Ungarn –:– (–:–)

EM-Quali 2020 - Tabelle Gruppe F:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Spanien 6 6 0 0 17:3 +14 18 2. Schweden 6 3 2 1 13:8 +5 11 3. Rumänien 6 3 1 2 13:7 +6 10 4. Norwegen 6 2 3 1 11:8 +3 9 5. Malta 6 1 0 5 2:13 −11 3 6. Färöer 6 0 0 6 3:20 −17 0

EM-Quali 2020: Spielplan der Gruppe F:

Datum Austragungsort Heim - Gast Ergebnis 23.03.2019 Attard Malta – Färöer 2:1 (1:0) 23.03.2019 Solna Schweden – Rumänien 2:1 (2:0) 23.03.2019 Valencia Spanien – Norwegen 2:1 (1:0) 26.03.2019 Attard Malta – Spanien 0:2 (0:1) 26.03.2019 Oslo Norwegen – Schweden 3:3 (1:0) 26.03.2019 Cluj-Napoca Rumänien – Färöer 4:1 (3:1) 07.06.2019 Tórshavn Färöer – Spanien 1:4 (1:3) 07.06.2019 Oslo Norwegen – Rumänien 2:2 (0:0) 07.06.2019 Solna Schweden – Malta 3:0 (1:0) 10.06.2019 Tórshavn Färöer – Norwegen 0:2 (0:0) 10.06.2019 Attard Malta – Rumänien 0:4 (0:3) 10.06.2019 Madrid Spanien – Schweden 3:0 (0:0) 05.09.2019 Tórshavn Färöer – Schweden 0:4 (0:4) 05.09.2019 Oslo Norwegen – Malta 2:0 (2:0) 05.09.2019 Bukarest Rumänien – Spanien 1:2 (0:1) 08.09.2019 Ploiești Rumänien – Malta 1:0 (0:0) 08.09.2019 Gijón Spanien – Färöer 4:0 (1:0) 08.09.2019 Solna Schweden – Norwegen 1:1 (0:1) 12.10.2019 Tórshavn Färöer – Rumänien –:– (–:–) 12.10.2019 Attard Malta – Schweden –:– (–:–) 12.10.2019 Oslo Norwegen – Spanien –:– (–:–) 15.10.2019 Tórshavn Färöer – Malta –:– (–:–) 15.10.2019 Bukarest Rumänien – Norwegen –:– (–:–) 15.10.2019 Solna Schweden – Spanien –:– (–:–) 15.11.2019 Oslo Norwegen – Färöer –:– (–:–) 15.11.2019 Bukarest Rumänien – Schweden –:– (–:–) 15.11.2019 Cádiz Spanien – Malta –:– (–:–) 18.11.2019 Attard Malta – Norwegen –:– (–:–) 18.11.2019 Madrid Spanien – Rumänien –:– (–:–) 18.11.2019 Solna Schweden – Färöer –:– (–:–)

EM-Quali 2020 - Tabelle Gruppe G:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Polen 6 4 1 1 8:2 +6 13 2. Slowenien 6 3 2 1 12:5 +7 11 3. Österreich 6 3 1 2 13:6 +7 10 4. Israel 6 2 2 2 11:11 ±0 8 5. Nordmazedonien 6 2 2 2 8:8 ±0 8 6. Lettland 6 0 0 6 1:21 −20 0

EM-Quali 2020: Spielplan der Gruppe G:

Datum Austragungsort Heim - Gast Ergebnis 21.03.2019 Wien Österreich – Polen 0:1 (0:0) 21.03.2019 Skopje Nordmazedonien – Lettland 3:1 (2:0) 21.03.2019 Haifa Israel – Slowenien 1:1 (0:0) 24.03.2019 Haifa Israel – Österreich 4:2 (2:1) 24.03.2019 Warschau Polen – Lettland 2:0 (0:0) 24.03.2019 Ljubljana Slowenien – Nordmazedonien 1:1 (1:0) 07.06.2019 Klagenfurt am Wörthersee Österreich – Slowenien 1:0 (0:0) 07.06.2019 Skopje Nordmazedonien – Polen 0:1 (0:0) 07.06.2019 Riga Lettland – Israel 0:3 (0:1) 10.06.2019 Skopje Nordmazedonien – Österreich 1:4 (1:1) 10.06.2019 Riga Lettland – Slowenien 0:5 (0:4) 10.06.2019 Warschau Polen – Israel 4:0 (1:0) 05.09.2019 Be’er Scheva Israel – Nordmazedonien 1:1 (0:0) 06.09.2019 Wals-Siezenheim Österreich – Lettland 6:0 (2:0) 06.09.2019 Ljubljana Slowenien – Polen 2:0 (1:0) 09.09.2019 Riga Lettland – Nordmazedonien 0:2 (0:2) 09.09.2019 Warschau Polen – Österreich 0:0 09.09.2019 Ljubljana Slowenien – Israel 3:2 (1:0) 10.10.2019 Wien Österreich – Israel –:– (–:–) 10.10.2019 Skopje Nordmazedonien – Slowenien –:– (–:–) 10.10.2019 Riga Lettland – Polen –:– (–:–) 13.10.2019 Warschau Polen – Nordmazedonien –:– (–:–) 13.10.2019 Ljubljana Slowenien – Österreich –:– (–:–) 15.10.2019 Be’er Scheva Israel – Lettland –:– (–:–) 16.11.2019 Ljubljana Slowenien – Lettland –:– (–:–) 16.11.2019 Wien Österreich – Nordmazedonien –:– (–:–) 16.11.2019 Jerusalem Israel – Polen –:– (–:–) 19.11.2019 Skopje Nordmazedonien – Israel –:– (–:–) 19.11.2019 Riga Lettland – Österreich –:– (–:–) 19.11.2019 Warschau Polen – Slowenien –:– (–:–)

EM-Quali 2020 - Tabelle Gruppe H:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Frankreich 6 5 0 1 19:4 +15 15 2. Türkei 6 5 0 1 14:2 +12 15 3. Island 6 4 0 2 10:9 +1 12 4. Albanien 6 3 0 3 10:9 +1 9 5. Republik Moldau 6 1 0 5 2:17 −15 3 6. Andorra 6 0 0 6 0:14 −14 0

EM-Quali 2020: Spielplan der Gruppe H:

Datum Austragungsort Heim - Gast Ergebnis 22.03.2019 Shkodra Albanien – Türkei 0:2 (0:1) 22.03.2019 Andorra la Vella Andorra – Island 0:2 (0:1) 22.03.2019 Chișinău Republik Moldau – Frankreich 1:4 (0:3) 25.03.2019 Eskişehir Türkei – Republik Moldau 4:0 (2:0) 25.03.2019 Andorra la Vella Andorra – Albanien 0:3 (0:1) 25.03.2019 Saint-Denis Frankreich – Island 4:0 (1:0) 08.06.2019 Reykjavík Island – Albanien 1:0 (1:0) 08.06.2019 Chișinău Republik Moldau – Andorra 1:0 (1:0) 08.06.2019 Konya Türkei – Frankreich 2:0 (2:0) 11.06.2019 Elbasan Albanien – Republik Moldau 2:0 (0:0) 11.06.2019 Andorra la Vella Andorra – Frankreich 0:4 (0:3) 11.06.2019 Reykjavík Island – Türkei 2:1 (2:1) 07.09.2019 Reykjavík Island – Republik Moldau 3:0 (1:0) 07.09.2019 Saint-Denis Frankreich – Albanien 4:1 (2:0) 07.09.2019 Istanbul Türkei – Andorra 1:0 (0:0) 10.09.2019 Elbasan Albanien – Island 4:2 (1:0) 10.09.2019 Saint-Denis Frankreich – Andorra 3:0 (1:0) 10.09.2019 Chișinău Republik Moldau – Türkei 0:4 (0:1) 11.10.2019 Andorra la Vella Andorra – Republik Moldau –:– (–:–) 11.10.2019 Reykjavík Island – Frankreich –:– (–:–) 11.10.2019 Istanbul Türkei – Albanien –:– (–:–) 14.10.2019 Saint-Denis Frankreich – Türkei –:– (–:–) 14.10.2019 Reykjavík Island – Andorra –:– (–:–) 14.10.2019 Chișinău Republik Moldau – Albanien –:– (–:–) 14.11.2019 Istanbul Türkei – Island –:– (–:–) 14.11.2019 Albanien – Andorra –:– (–:–) 14.11.2019 Saint-Denis Frankreich – Republik Moldau –:– (–:–) 17.11.2019 Albanien – Frankreich –:– (–:–) 17.11.2019 Andorra la Vella Andorra – Türkei –:– (–:–) 17.11.2019 Chișinău Republik Moldau – Island –:– (–:–)

EM-Quali 2020 - Tabelle Gruppe I:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Belgien 6 6 0 0 19:1 +18 18 2. Russland 6 5 0 1 18:4 +14 15 3. Zypern 6 2 1 3 11:6 +5 7 4. Kasachstan 6 2 1 3 8:9 −1 7 5. Schottland 6 2 0 4 5:13 −8 6 6. San Marino 6 0 0 6 0:28 −28 0

EM-Quali 2020: Spielplan der Gruppe I:

Datum Austragungsort Heim - Gast Ergebnis 21.03.2019 Astana Kasachstan – Schottland 3:0 (2:0) 21.03.2019 Brüssel Belgien – Russland 3:1 (2:1) 21.03.2019 Strovolos Zypern – San Marino 5:0 (4:0) 24.03.2019 Nur-Sultan1 Kasachstan – Russland 0:4 (0:2) 24.03.2019 Serravalle San Marino – Schottland 0:2 (0:1) 24.03.2019 Strovolos Zypern – Belgien 0:2 (0:2) 08.06.2019 Saransk Russland – San Marino 9:0 (4:0) 08.06.2019 Brüssel Belgien – Kasachstan 3:0 (2:0) 08.06.2019 Glasgow Schottland – Zypern 2:1 (0:0) 11.06.2019 Nur-Sultan Kasachstan – San Marino 4:0 (1:0) 11.06.2019 Brüssel Belgien – Schottland 3:0 (1:0) 11.06.2019 Nischni Nowgorod Russland – Zypern 1:0 (1:0) 06.09.2019 Strovolos Zypern – Kasachstan 1:1 (1:1) 06.09.2019 Serravalle San Marino – Belgien 0:4 (0:1) 06.09.2019 Glasgow Schottland – Russland 1:2 (1:1) 09.09.2019 Kaliningrad Russland – Kasachstan 1:0 (0:0) 09.09.2019 Serravalle San Marino – Zypern 0:4 (0:2) 09.09.2019 Glasgow Schottland – Belgien 0:4 (0:3) 10.10.2019 Nur-Sultan Kasachstan – Zypern –:– (–:–) 10.10.2019 Brüssel Belgien – San Marino –:– (–:–) 10.10.2019 Moskau Russland – Schottland –:– (–:–) 13.10.2019 Nur-Sultan Kasachstan – Belgien –:– (–:–) 13.10.2019 Strovolos Zypern – Russland –:– (–:–) 13.10.2019 Glasgow Schottland – San Marino –:– (–:–) 16.11.2019 Strovolos Zypern – Schottland –:– (–:–) 16.11.2019 Sankt Petersburg Russland – Belgien –:– (–:–) 16.11.2019 Serravalle San Marino – Kasachstan –:– (–:–) 19.11.2019 Brüssel Belgien – Zypern –:– (–:–) 19.11.2019 Serravalle San Marino – Russland –:– (–:–) 19.11.2019 Glasgow Schottland – Kasachstan –:– (–:–)

EM-Quali 2020 - Tabelle Gruppe J:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Italien 6 6 0 0 18:3 +15 18 2. Finnland 6 4 0 2 8:4 +4 12 3. Armenien 6 3 0 3 12:11 +1 9 4. Bosnien und Herzegowina 6 2 1 3 12:11 +1 7 5. Griechenland 6 1 2 3 7:10 −3 5 6. Liechtenstein 6 0 1 5 1:19 −18 1

EM-Quali 2020: Spielplan der Gruppe J:

Datum Austragungsort Heim - Gast Ergebnis 23.03.2019 Sarajevo Bosnien und Herzegowina – Armenien 2:1 (1:0) 23.03.2019 Udine Italien – Finnland 2:0 (1:0) 23.03.2019 Vaduz Liechtenstein – Griechenland 0:2 (0:1) 26.03.2019 Jerewan Armenien – Finnland 0:2 (0:1) 26.03.2019 Zenica Bosnien und Herzegowina – Griechenland 2:2 (2:0) 26.03.2019 Parma Italien – Liechtenstein 6:0 (4:0) 08.06.2019 Jerewan Armenien – Liechtenstein 3:0 (2:0) 08.06.2019 Tampere Finnland – Bosnien und Herzegowina 2:0 (0:0) 08.06.2019 Marousi Griechenland – Italien 0:3 (0:3) 11.06.2019 Marousi Griechenland – Armenien 2:3 (0:2) 11.06.2019 Turin Italien – Bosnien und Herzegowina 2:1 (0:1) 11.06.2019 Vaduz Liechtenstein – Finnland 0:2 (0:1) 05.09.2019 Jerewan Armenien – Italien 1:3 (1:1) 05.09.2019 Zenica Bosnien und Herzegowina – Liechtenstein 5:0 (1:0) 05.09.2019 Tampere Finnland – Griechenland 1:0 (0:0) 08.09.2019 Jerewan Armenien – Bosnien und Herzegowina 4:2 (1:1) 08.09.2019 Tampere Finnland – Italien 1:2 (0:0) 08.09.2019 Marousi Griechenland – Liechtenstein 1:1 (1:0) 12.10.2019 Zenica Bosnien und Herzegowina – Finnland –:– (–:–) 12.10.2019 Rom Italien – Griechenland –:– (–:–) 12.10.2019 Vaduz Liechtenstein – Armenien –:– (–:–) 15.10.2019 Turku Finnland – Armenien –:– (–:–) 15.10.2019 Marousi Griechenland – Bosnien und Herzegowina –:– (–:–) 15.10.2019 Vaduz Liechtenstein – Italien –:– (–:–) 15.11.2019 Jerewan Armenien – Griechenland –:– (–:–) 15.11.2019 Helsinki Finnland – Liechtenstein –:– (–:–) 15.11.2019 Zenica Bosnien und Herzegowina – Italien –:– (–:–) 18.11.2019 Marousi Griechenland – Finnland –:– (–:–) 18.11.2019 Palermo Italien – Armenien –:– (–:–) 18.11.2019 Vaduz Liechtenstein – Bosnien und Herzegowina –:– (–:–)

EM 2020: So laufen Qualifikation und Turnier ab

Die EM 2020 wird ein paneuropäisches Turnier

Platini konnte den kontinentalen Fußballverband offenbar mühelos vom Plan einer paneuropäischen EM 2020 überzeugen. Auf einer Webseite der UEFA, die mittlerweile offline ist, wurde im Dezember 2012 verkündet: "Nachdem die Reaktionen der in der Zwischenzeit konsultierten UEFA-Mitgliedsverbände äußerst positiv ausgefallen waren, entschied sich die Exekutive in Lausanne für dieses innovative Konzept."

Zuspruch für das Konzept einer paneuropäischen EM 2020 kam unter anderem auch von Karl-Heinz Rummenigge, dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München. Wie er im Dezember 2012 der "tz" erklärte, überzeugte ihn vor allem die Kostenverteilung: "Wenn man es dann so macht, dass du vielleicht ein paar Spiele in München und ein paar in Berlin hast, ein paar in Madrid und vielleicht in Mailand, also die großen und berühmten Stadien in Europa nutzt, dann brauchst du keine Infrastruktur zu schaffen. Du reduzierst die Kosten einer Europameisterschaft auf ein erträgliches Maß.“ Zudem hätte das Ganze eine politische Dimension. "Es wäre ein Zeichen, dass wir mittlerweile ein vereinigtes Europa sind."

Im Gespräch mit der tz kündigte Rummenigge auch gleich an, dass er eine Bewerbung der Münchner Allianz Arena als Austragungsort der EM 2020 unterstütze: "München hat so eine entspannte Atmosphäre, wir haben dieses wunderbare Stadion. Ich höre von vielen Kollegen, das wäre das schönste und das von der Infrastruktur her bestens funktionierende Stadion der Welt. Und ich glaube, darauf kann München auch stolz sein. Wir vom FC Bayern sind es zumindest."

Gut möglich, dass im Zusammenhang mit der Allianz Arena als Spielort für die EM 2020 wieder Diskussionen mit dem FC Bayern vorprogrammiert sind. Aber dazu kommen wir noch...

Wann beginnt die Fußball-EM 2020?

Die EM findet vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2020 statt.

Das Eröffnungsspiel für die EM 2020 findet am 12. Juni im Olympiastadion in Rom statt.

Das Finale der EM 2020 ist für den 12. Juli im Wembley-Stadion in London angesetzt.

Video: Die Austragungsorte der EM 2020

EM 2020: Die Austragungsorte und Stadien der Europameisterschaft

Bei der Vergabe der Austragungsorte und Stadien für die EM 2020 ging es um 12 Standardpakete: Die UEFA vergab je ein Paket mit drei Gruppenspielen und einem Play-Off-Spiel. Und es gab noch ein Finalpaket mit den Halbfinals und dem Finale.

Am 19. September 2014 vergab die UEFA die Austragungsorte der EM 2020:

Das Finale und die Halbfinals der EM 2020 steigen im Wembley Stadion in London.

Die Allianz Arena in München wird drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale austragen. Qualifiziert sich Deutschland für die EM 2020, sind zwei Gruppenpartien der DFB-Elf in der Allianz Arena garantiert.

Hier finden Sie alle Austragungsorte und Stadien der EM 2020 im Überblick:

Finale und Halbfinals der EM 2020, ein Achtelfinale und drei Gruppenspiele

Land Stadt Stadion Plätze England London Wembley Stadion 90.000

Viertelfinale und drei Gruppenspiele der EM 2020

Land Stadt Stadion Plätze Aserbaidschan Baku Baku Olympiastadion (Neubau) 68.000 Deutschland München Allianz Arena 67.812 Italien Rom Olympiastadion 72.698 Russland Sankt Petersburg Gazprom Arena 69.501

Achtelfinale und drei Gruppenspiele der EM 2020

Land Stadt Stadion Plätze Belgien (entfällt) Brüssel Neues Nationalstadion (Neubau) 60.000 Dänemark Kopenhagen Telia Parken 38.076 Irland Dublin Aviva Stadion 51.700 Niederlande Amsterdam Amsterdam Arena 52.960 Rumänien Bukarest Neues Nationalstadion (Neubau) 65.000 Schottland Glasgow Hampden Park 52.500 Spanien Bilbao Estadio de San Mamés 50.000 Ungarn Budapest Neues Nationalstadion (Neubau) 65.000

Brüssel hat den Zuschlag als Austragungsort für die EM 2020 mittlerweile verloren. Die belgische Hauptstadt Brüssel wird kein Spielort bei der EM 2020. Das entschied das Exekutivkomitee UEFA Ende 2017. Der Grund: Ständige Verzögerungen beim Bau des neuen, rund 300 Millionen Euro teuren Stadions in Brüssel. Belgien sollte zunächst auch Spielort bei der EM 2020 sein.

Aufgrund der ständigen Verzögerungen hatte die UEFA eine Frist bis zum 20. November 2017 gesetzt - bis dahin mussten alle nötigen Baugenehmigungen nach Nyon geschickt werden. Zwar sind dem Vernehmen nach Unterlagen eingereicht worden, mit der Aufnahme als Spielort für die erste paneuropäische EURO wurde es dennoch nichts.

Eigentlich war Deutschland mit der Allianz Arena als Stadion für das Finale der EM 2020 im Rennen. Letztlich zog der DFB die Bewerbung für das Endspiel aber zurück. Denn: Der DFB wollte unbedingt die EM 2024 nach Deutschland holen. Da es als unwahrscheinlich gilt, dass ein Land sowohl das EM-Finalpaket als auch die EM 2024 zugesprochen bekommt, signalisierte der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach im Vorfeld der Vergabe der Austragungsorte, dass der deutsche Verband den Engländern in Sachen Finalpaket entgegenkommen könnte. Dafür könnte die FA wiederum im Rahmen eines Deals dem DFB in Sachen EM 2024 in Deutschland den Rücken stärken.

Deutschland hat den Zuschlag zur EM 2024 bekommen. Ein Grund dafür waren wohl die Stadien und die Infrastruktur in Deutschland, die sich bereits bei der WM 2006 bewährt haben. Anders als im Fall des Mitbewerbers Türkei müssen in Deutschland keine neuen Stadien gebaut werden. Ein Großteil der deutschen Spielstätten ist relativ neu oder wurde im Vorfeld der Weltmeisterschaft renoviert. Wir bieten einen Überblick über alle Austragungsorte bei der Europameisterschaft in Deutschland.

EM 2020 in Europa: So läuft die Qualifikation ab (UEFA-Video)

EM 2020: Wer ist qualifiziert?

Die Qualifikation zur EM 2020 wird ziemlich unübersichtlich. In zehn Gruppen sollen sich die jeweils zwei besten Teams direkt qualifizieren. So werden im Rahmen der "normalen" EM-Quali insgesamt 20 Teilnehmer für die Europameisterschaft ermittelt.

Vier weitere Plätze für die EM 2020 werden erst drei Monate vor dem Turnier vergeben - über Playoffs in den verschiedenen Divisionen der neuen "Nations League" (Nationenliga) - einem weiteren Wettbewerb, den Ex-Präsident Michel Platini so gerne haben wollte.

Im Rahmen der Nations League können Mannschaften auf- und absteigen. In ungeraden Jahren wird ein Sieger gekürt, außerdem ersetzt der Wettbewerb den Großteil der Freundschaftsspiele. Die erste Runde der UEFA Nations League fand von September bis November 2018 statt. Die Quali-Spiele für die EM 2020 werden zwischen März und November 2019 ausgespielt. Die anschließenden Play-offs in der Nations League finden im März 2020 statt.

Die Nations League nimmt erst nach Abschluss der EM-Qualifikation Einfluss auf die Besetzung des Turniers. Qualifizieren sich die Gruppensieger nicht direkt für die Europameisterschaft, haben sie im März 2020 in einem Playoff-Turnier noch die Möglichkeit, an der EM teilzunehmen.

Deutschland ist 2018 aus der A-Liga der Nations League abgestiegen. Mit der Finalrunde der Nations League im Juni 2019, für die sich neben den Niederlanden auch Portugal, die Schweiz und England qualifiziert haben, hat Deutschland nach dem Abstieg nichts mehr zu tun.

Die nächste Nations-League-Gruppenphase findet nach der Europameisterschaft 2020 statt. Deutschland wird dann in der B-Liga starten. Auch dort erwartet die deutsche Mannschaft eine Dreiergruppe.

So läuft die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 ab

Laut der UEFA-Homepage läuft die Qualifikation für die EM 2020 folgendermaßen ab:

Der Sieger und Zweitplatzierte aller zehn Euro-Qualifikationsgruppen erhalten automatisch ein Ticket für die Endrunde der EM 2020.

Die „normale“ Quali für die EM 2020 läuft bis zum 19. November.



Die vier verbleibenden Startplätze für die EM 2020 werden über die Play-off-Runde ermittelt, welche im März 2020 ausgetragen wird. Basierend auf den Ergebnissen der UEFA Nations League werden 16 Mannschaften an den Play-offs teilnehmen.

Basierend auf den Ergebnissen der UEFA Nations League werden 16 Mannschaften an den Play-offs teilnehmen. Die Auslosung der EM 2020 wird nach Beendigung der UEFA Nations League vorgenommen. Die Teilnehmer am Final Four-Turnier der UEFA Nations League werden in Gruppen mit je fünf Teams gelost.

Bei der Qualifikation für die EM 2020 gibt es zehn Gruppen, fünf mit fünf Mannschaften, fünf mit sechs.

Deutschland trifft in Gruppe C auf die Niederlandde, Nordirland, Estland und Weißrussland.

Nach der EM-Auslosung am 30. November in Bukarest, wo vier Endrunden- Teilnehmer noch gar nicht feststehen, eine weitere Auslosung (1. April) nötig sein.

Deutschland sollte alles daran setzen, die Qualifikation für die EM 2020 als Gruppenerster vor Holland abzuschließen. Denn: Bei der Auslosung in Topf 1 kommen nur die sechs besten Gruppenersten der Qualifikation. Als Zweiter hinter den Niederlanden (oder nur siebtbester Gruppensieger) droht Deutschland bei der EM 2020 eine Hammergruppe.

Hinsichtlich der Play-offs für die EM im März 2020 entschied das Exekutivkomitee:

Die vier Gruppensieger jeder Liga (16 Teams) qualifizieren sich für die Play-offs.

Ist ein Gruppensieger bereits über die European Qualifiers für die Endrunde qualifiziert, rückt bzw. rücken die in der Liga nächstbestplatzierte(n) Mannschaft(en) nach.

Playoff-Plätze können an tiefere Ligen gehen, falls weniger als vier Teams für die Playoff-Qualifikation in Frage kommen.

Während der Play-offs geht es im K.-o.-System weiter (zwei Halbfinals und ein Endspiel).

Qualifikation für die EM 2020: Die Gruppen A bis D

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Portugal Niederlande Schweiz Tschechien Ukraine Deutschland Dänemark Bulgarien Serbien Nordirland Irland Montenegro Litauen Estland Georgien Kosovo Luxemburg Weißrussland Gibraltar

Qualifikation für die EM 2020: Die Gruppen E bis H

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Kroatien Spanien Polen Frankreich Wales Schweden Österreich Island Slowakei Norwegen Israel Türkei Ungarn Rumänien Slowenien Albanien Aserbaidschan Färöer Inseln Mazedonien Moldawien Malta Lettland Andorra

Qualifikation für die EM 2020: Die Gruppen I und J

Gruppe I Gruppe J Belgien Italien Russland Bosnien-Herzegowina Schottland Finnland Zypern Griechenland Kasachstan Armenien San Marino Liechtenstein

EM 2020: Der Spielplan der Europameisterschaft - Tabelle mit allen Spielen

Der Spielplan zur EM 2020 wird erst feststehen, wenn alle Qualifikationsspiele abgeschlossen sind und die 24 Teilnehmer feststehen. Der Spielplan mit allen Begegnungen und Austragungsorten wird also voraussichtlich im November oder Dezember 2019 feststehen.

Die Auslosung der Endrunde für die nächste Europameisterschaft findet im Dezember 2019 statt. Da dann erst 20 von 24 Teams feststehen (die Play-Offs in der Nations League stehen noch aus), könnte es am 1. April 2020 eine weitere Auslosung geben.

Die Spiele der EM 2020 werden in Deutschland bei ARD und ZDF im TV übertragen. Alle Zeiten in MESZ.

Gruppe A: Rom (Stadio Olimpico) und Baku (Nationalstadion Baku)

Spieltag Spielort Begegnung Freitag, 12. Juni 2020 Rom - Samstag, 13. Juni 2020 Baku - Mittwoch, 17. Juni 2020 Baku Mittwoch, 17. Juni 2020 Rom Sonntag, 21. Juni 2020 Baku Sonntag, 21. Juni 2020 Rom

Gruppe B: Sankt Petersburg (Krestowski-Stadion) und Kopenhagen (Telia Parken)

Spieltag Spielort Begegnung Samstag, 13. Juni 2020 Kopenhagen - Samstag, 13. Juni 2020 Sankt Petersburg - Mittwoch, 17. Juni 2020 Sankt Petersburg - Donnerstag, 18. Juni 2020 Kopenhagen - Montag, 22. Juni 2020 Kopenhagen - Montag, 22. Juni 2020 Sankt Petersburg -

Gruppe C: Amsterdam (Johan-Cruyff-Arena) und Bukarest (Arena Nationala)

Spieltag Spielort Begegnung Sonntag, 14. Juni 2020 Amsterdam - Sonntag, 14. Juni 2020 Bukarest - Donnerstag, 18. Juni 2020 Amsterdam - Donnerstag, 18. Juni 2020 Bukarest - Montag, 22. Juni 2020 Amsterdam - Montag, 22. Juni 2020 Bukarest -

Gruppe D: London (Wembley-Stadion) und Glasgow (Hampden Park)



Spieltag Spielort Begegnung Sonntag, 14. Juni 2020 London - Montag, 15. Juni 2020 Glasgow - Freitag, 19. Juni 2020 Glasgow - Freitag, 19. Juni 2020 London - Dienstag, 23. Juni 2020 Glasgow - Dienstag, 23. Juni 2020 London -

Gruppe E: Bilbao (Estadio de San Mames) und Dublin (Aviva Stadium)



Spieltag Spielort Begegnung Montag, 15. Juni 2020 Bilbao - Montag, 15. Juni 2020 Dublin - Freitag, 19. Juni 2020 Dublin - Samstag, 20. Juni 2020 Bilbao - Mittwoch, 24. Juni 2020 Bilbao - Mittwoch, 24. Juni 2020 Dublin -

Gruppe F: München (Allianz Arena) und Budapest (Ferenc Puskas Stadion)



Spieltag Spielort Begegnung Dienstag, 16. Juni 2020 Budapest - Dienstag, 16. Juni 2020 München - Samstag, 20. Juni 2020 Budapest - Samstag, 20. Juni 2020 München - Mittwoch, 24. Juni 2020 Budapest - Mittwoch, 24. Juni 2020 München -

Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale der EM 2020. Auch die vier besten Gruppendritten kommen ins Achtelfinale.

Das Achtelfinale der Fußball-EM 2020

Spieltag Spielort Begegnung Samstag, 27. Juni 2020 London Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C Samstag, 27. Juni 2020 Amsterdam Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B Sonntag, 28. Juni 2020 Bilbao Sieger Gruppe B - Dritter Gruppe A/D/E/F Sonntag, 28. Juni 2020 Budapest Sieger Gruppe C - Dritter Gruppe D/E/F Montag, 29. Juni 2020 Bukarest Sieger Gruppe F - Dritter Gruppe A/B/C Montag, 29. Juni 2020 Kopenhagen Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe E Dienstag, 30. Juni 2020 Glasgow Sieger Gruppe E - Dritter Gruppe A/B/C/D Dienstag, 30. Juni 2020 London Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe F

Das Viertelfinale der Fußball-EM 2020

Spieltag Uhrzeit Spielort Begegnung Freitag, 3. Juli 2020 18.00 Uhr Sankt Petersburg Sieger Bukarest - Sieger Kopenhagen Freitag, 3. Juli 2020 21.00 Uhr München Sieger Bilbao - Sieger London Samstag, 4. Juli 2020 18.00 Uhr Baku Sieger Budapest - Sieger Amsterdam Samstag, 4. Juli 2020 21.00 Uhr Rom Sieger Glasgow - Sieger Dublin

Das Halbfinale der Fußball-EM 2020



Spieltag Uhrzeit Spielort Begegnung Dienstag, 7. Juli 2020 21.00 Uhr London Sieger Sankt Petersburg - Sieger München Mittwoch, 8. Juli 2020 21.00 Uhr London Sieger Baku - Sieger Rom

Das Finale der Fußball-EM 2020



Spieltag Uhrzeit Spielort Begegnung Sonntag, 12. Juli 2020 21.00 Uhr London Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

EM 2020 in Deutschland: Heißt die Allianz Arena in München dann "Münchner EM-Stadion"?

Wird die Allianz Arena als eines der Stadien der EM 2020 in "UEFA EM-Stadion München" umbenannt? Auch wenn Bayern-Boss Rummenigge die Bewerbung der Allianz Arena für die EM 2020 vehement unterstützte, dürfte dem FC Bayern daran gelegen sein, dass das Logo ihres Werbepartners zur Europameisterschaft erhalten bleibt.

Im Vorfeld der WM 2006, bei der die Allianz Arena auch als Spielort fungierte, gab es wegen der Namensgebung offenbar Krach zwischen dem damaligen Bayern-Boss Uli Hoeneß und der ARD. Das berichtet der Journalist Thilo Komma-Pöllath (schrieb unter anderem für "SZ-Magazin", "Stern", "Playboy" und "FAS"). In seiner galligen Hoeneß-Biographie "Die Akte Hoeneß. Portrait eines Potentaten" schreibt er:

"Die ARD, immer wieder von Schleichwerbungsskandalen heimgesucht, sensibilisierte ihre Reporter im Vorfeld der Fußball-WM in Deutschland auf den Terminus 'Münchner WM-Stadion'. Hoeneß war außer sich, polterte am Telefon gegen den Sport-Koordinator des Senders und drohte damit, dass seine Bayern-Spieler für Interviews nach den Ligaspielen nicht mehr zur Verfügung stünden, wenn sich das nicht ändere. Seitdem heißt das 'Münchner WM-Stadion' auch in der ARD wieder 'Allianz Arena'."

Tatsache ist: Weil die Allianz kein Werbepartner der FIFA war, wurde das Stadion vor der WM 2006 in "FIFA WM-Stadion München" umbenannt und der Allianz Arena-Schriftzug vom Stadion demontiert. Während des Turniers war das Logo am Haus der Kunst in München angebracht. Gut möglich, dass das Logo der Allianz Arena während der EM 2020 wieder abmontiert und das Stadion in "UEFA EM-Stadion München" umbenannt wird. Es sei denn, die Allianz gehört 2020 zu den Werbepartnern des kontinentalen Fußballverbandes UEFA.

Die Allianz Arena wurde in der Sommerpause 2017 für zehn Millionen Euro umgebaut. Innerhalb von zehn Wochen entstanden ein neues Flutlicht, eine neue Welcome-Zonen und eine neue Esplanade; besonders stolz ist Arena-Geschäftsführer Jürgen Muth auf die Videowände, die die Arena seit dem Umbau zieren. "Wir hatten 2012 das Champions League-Finale, wir spielen 2020 die EURO, ich bin kein Prophet, wenn ich sage, dass wir 2024 bei der EURO wieder dabei sein könnten. Und wir würden uns auch sehr über ein weiteres Champions League-Finale freuen", so Muth. "Wenn man also den Anspruch hat, in Europa eines der besten Stadien der Welt zu betreiben, muss man entsprechend investieren." Um Muths Worte abschließend aufzugreifen: Man muss wahrlich kein Prophet sein, um zu erkennen, dass die Rundum-Erneuerung auch der Attraktivität der Arena während der EM 2020 zugute kommt. Wir sind gespannt!

EM 2020 in Deutschland: Standort München enthüllt Logo

Entgegen der ungeklärten Frage zur Namensgebung der Allianz Arena steht eine Entscheidung bezüglich des Standorts München bereits fest: das Logo. Darauf zu sehen ist unter anderem der EM-Pokal und die zwischen 1903 und 1905 erbaute Wittelsbacher Brücke.

Warum das? Nun, die Wahl des Designs hat vor allem einen großen symbolischen Hintergrund. So wird jede Stadt ihre bekannteste Brücke mit ins Logo aufnehmen. Die Message: Eine europaweite Verbindung des Turniers. "Es ist vielleicht nicht das prägnanteste Logo Münchens, aber mit der Erklärung und dem Thema 'Brücken bauen', finde ich es eine sehr gelungene Idee", zeigte sich Oberbürgermeister Dieter Reiter vom Design angetan.

+ Das Logo des Standorts München für die Euro 2020. © picture alliance / dpa

Das sind die 12 Stadien der EURO 2020

Das sind die Stadien der EURO 2020 Zur Fotostrecke

Hier läuft die EM 2020 im TV

Die Qualifikation zur EM 2020 wird erneut bei RTL zu sehen sein. Der Privatsender hat sich die Rechte für die deutschen und internationalen Spiele gesichert. Partien des DFB-Teams zeigt RTL, internationale Top-Begegnungen laufen dann bei RTL Nitro.

Die Endrunde selbst zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender. ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte sichern können.

Update vom 27. September 2018: Mittlerweile wurde in Nyon entschieden, dass Deutschland den Zuschlag für die Fußball-EM 2024 erhält. Konkurrent war die Türkei.

EM 2020: Ticket-Vorverkauf gestartet - so kommen Sie an Karten für München

Update vom 14. Juni 2019: Der Ticket-Vorverkauf für die paneuropäische EM 2020 ist bereits im vollen Gange - auch für die EM-Tickets in München. Doch keine Sorge: es kommt nicht auf Schnelligkeit an. Wir sagen Ihnen, wie Sie an EM-Tickets für den Austragungsort München kommen und geben Ihnen alle wichtigen Infos.