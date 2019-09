Disput mit Trainer Lienen endet für Ex-Offenbacher Rollmann mit Rauswurf

Beides zählt zu den ungeschriebenen Regeln im Fußball: Den Kapitän wechselt man nur aus, wenn er verletzt ist. Und als Spieler kritisiert man seinen Trainer nicht öffentlich.

Offenbach – Gegen beide Regeln wurde am 2.September 1994 auf der ganz großen deutschen Fußballbühne verstoßen – von Ewald Lienen und Jürgen Rollmann. Und beide wähnten sich im Recht, Rollmann auch heute noch.

Es lief der vierte Bundesliga-Spieltag, zur Pause lag der MSV Duisburg gegen Bayern München bereits 0:3 zurück. Trainer Lienen reagierte, indem er Torhüter und Kapitän Rollmann (einst Kickers Offenbach) zur Pause in der Kabine ließ und Martin Pieckenhagen brachte. Er sei mit der Leistung seiner Nummer eins nicht zufrieden gewesen, sagte Lienen. Der Trainer habe sich „verguckt und überreagiert“, antwortete Rollmann. Wenige Tage später trennte sich der MSV Duisburg von seinem Schlussmann.

„Ich habe damals nur gesagt, was war. Nämlich, dass ich in dem Spiel keinen Torwartfehler gemacht habe“, so Rollmann. „Und selbst wenn es ein Fehler war: Den Kapitän nimmt man nicht raus. Das wurde dann aber als der größte Skandal aller Zeiten dargestellt, größer als Effenberg.“ Der bald 53-Jährige ist sich weiterhin keiner Schuld bewusst. „Fakt ist, dass Lienen unter Druck stand. Es lief nicht. Eine Woche zuvor hatte er in Karlsruhe Ferenc Schmidt ein- und wieder ausgewechselt. Meine Auswechslung war sein nächster Akt der Nervosität.“

Offenbach: Rauswurf nach Disput

Vor ein paar Jahren trafen Rollmann und Lienen in Hannover bei einer Podiumsdiskussion aufeinander – ganz friedlich. „Ich habe kein Problem mit ihm“, betont der gebürtige Gelnhausener. Daran ändert auch der Fakt nichts, dass das Aus in Duisburg der Anfang vom Ende seiner Profi-Karriere war und ein großer Traum platzte. „Ich wollte in die Nationalmannschaft. Beim MSV hatte ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere unterschrieben. Ich stand in der Elf des Jahres, war in der Lostrommel für die WM 1994 in den USA, ehe ich mich am Meniskus verletzte.“

Wäre es da nicht ratsamer gewesen, nach der Auswechslung zu schweigen? „Damals meinte jemand, es sei falsch gewesen, die Wahrheit zu sagen“, erinnert sich Rollmann, stellt aber klar: „Ich habe immer eine Haltung gehabt.“ Zu dieser Haltung gehört auch, dass der Torhüter stets neben dem Fußball anderen Tätigkeiten nachging – zum Beispiel als Journalist oder in der Spielergewerkschaft VdV.

„Ich wollte die Schuhe bereits 1992 an den Nagel hängen“, verrät er. Nach dem Aus in Duisburg habe das Telefon „geglüht“, so Rollmann. Leipzig, Mannheim und Dresden hätten Interesse gehabt. Der damals 27-Jährige kehrte jedoch als Ersatztorwart nach Bremen zurück und begann ein Studium, für das die Altersgrenze bei 28 Jahren lag. „Damit habe ich die Voraussetzung geschaffen für viele Jobs, die ich später gemacht habe.“

Über sein letztes Jahr in Duisburg sagt er: „Vieles hat dort nicht gestimmt. Ein paar Wochen nach der Trennung von mir wurde Lienen entlassen und der MSV stieg ab.“

