WM 2018 im Live-Ticker: Infantino stellt Turniermodus infrage - französische Polizei rüstet auf

Nur noch drei Tage, dann ist die Fußball-WM in Russland Geschichte. Wer holt sich den Titel? Wer erkämpft sich den dritten Platz? Wir stimmen Sie in unserem Live-Ticker auf die Entscheidungen ein.

Am Freitag steht ein weiterer spielfreier Tag an, bevor die finalen Entscheidungen beginnen.

Am Sonntag (15. Juli) steigt das WM-Finale in Moskau: Frankreich trifft dann auf Kroatien.

Vorher aber - und zwar am Samstag (14. Juli) - trifft England im kleinen Finale auf Belgien.

Alle WM-Infos vom Donnerstag (12. Juli) erhalten Sie in diesem Ticker.

12.52 Uhr:

Frankreich wird am Finalwochenende der Fußball-WM in Russland landesweit rund 110.000 Polizisten einsetzen. Das gab Innenminister Gerard Collomb am Freitag vor dem Endspiel zwischen der Equipe Tricolore und Kroatien (Sonntag, 17.00 Uhr/ZDF und Sky Deutschland) bekannt. Bereits am Samstag feiert die Grande Nation den Nationalfeiertag.

"Es wird alles getan, damit die Franzosen diese Feste mit Heiterkeit begehen können. Trotz der Gefahr des Terrorismus, die auf einem hohen Level bleibt", sagte Collomb.

12.42 Uhr: FIFA-Präsident Gianni Infantino hält sich die Möglichkeit einer Aufstockung der WM 2022 in Katar auf 48 Teams weiter offen. "Ob die WM 2022 mit 32 oder 48 Teams über die Bühne gehen wird, das wir in den nächsten Monaten entschieden", sagte Infantino am Freitag in Moskau. Zuerst solle sich mit Ausrichter Katar ausgetauscht werden, "wenn es möglich ist, werden wir im FIFA-Rat darüber sprechen", sagte der Schweizer.

WM 2018 im News-Ticker: Özil-Debatte geht weiter

12.17 Uhr: Das Krisenmanagement der DFB-Spitze nach der historischen WM-Blamage ist zu einem Eigentor verkommen. Zunächst wurde die groß angekündigte Analyse kleinlaut aufgeschoben, dann pickten sich Teammanager Oliver Bierhoff und Präsident Reinhard Grindel mit Mesut Özil eines der schwächsten Glieder als Sündenbock für die Öffentlichkeit heraus.

Die Interviews in Welt und kicker haben aber komplett andere Reaktionen hervorgerufen als von den Bossen erwartet worden sein dürfte. Jetzt hagelt es auch Kritik von Integrationsminister Joachim Stamp.

11.44 Uhr: Antoine Griezmann schert sich vor dem möglichen WM-Triumph mit Frankreich nicht um den Goldenen Ball bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. „Das interessiert mich nicht ein bisschen“, sagte der 27-Jährige am Freitag bei einer Pressekonferenz in Istra. „Ich will die WM gewinnen“, sagte der dribbelstarke und torgefährliche Franzose.

+ Kandidat für den Goldenen Ball: Frankreichs Antoine Griezmann. © AFP / FRANCK FIFE

Als einer der Hauptanwärter gilt ohnehin Luka Modric von Endspiel-Gegner Kroatien an diesem Sonntag in Moskau. Aus den Reihen der Franzosen darf sich der 19 Jahre alte spektakuläre Kylian Mbappé vor allem wohl Hoffnungen machen.

11.31 Uhr: FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die WM in Russland als bislang beste der Fußball-Geschichte bezeichnet. „Seit ein paar Jahren sage ich, dass es die beste WM wird. Heute kann ich es mit größter Überzeugung sagen. Ich habe es erlebt und Sie haben es auch erlebt: „Es ist die beste Weltmeisterschaft, die jemals stattgefunden hat““, sagte der Weltverbandschef bei einer Pressekonferenz am Freitag in Moskau.

11.20 Uhr: Frankreichs Fußball-Nationalspieler Blaise Matuidi sieht im WM-Endspiel keinen Vorteil für die Franzosen darin, dass Gegner Kroatien auf dem Weg ins Endspiel dreimal in die Verlängerung und zweimal bis ins Elfmeterschießen musste. Das sei kein Handicap für die Kroaten, sagte der Mittelfeldspieler der Équipe tricolore am Freitag bei einer Pressekonferenz im WM-Camp in Istra.

+++ Wir begrüßen Sie zu unserem Live-Ticker zur WM 2018. Nur noch drei Tage, dann ist alles schon wieder vorbei. Aber zwei wichtige Spiele haben wir ja zum Glück noch vor uns.

WM 2018 im Live-Ticker: Die Ereignisse vom Donnerstag

Das Finale der Weltmeisterschaft 2018 hat seine Teilnehmer gefunden. Frankreich, der Weltmeister von 1998, trifft im Moskauer Luschniki-Stadion auf die „Feurigen“ vom Balkan - Kroatien. Nach den Halbfinal-Entscheidungen am Dienstag und Mittwoch stand am Donnerstag genau wie am heutigen Freitag auch ein spielfreier Tag an, ehe es am Samstag endlich wieder Fußball zu sehen gibt.

Die beiden Final-Teilnehmer bereiten sich derweil schon auf das Endspiel vor. Während die kroatische Mannschaft um ihren Trainer Zlatko Dalic auf Grund eines Party-Videos zum Internet-Hit wird, bleibt das Wahrzeichen von Paris - der Eiffelturm - am Finaltag wegen einer Public-Viewing-Veranstaltung geschlossen. Die Fußballnation Frankreich befindet sich genauso wie ihr Finalgegner aus Kroatien im Ausnahmezustand.

Während neutrale Fußballfans sich noch entscheiden müssen, ob sie am Sonntag mit den Kroaten oder den Franzosen mitfiebern sollen, hat der us-amerikanische Rapper Snoop Dogg schon einen Favoriten. Auf Instagram posierte der 46-Jährige im ikonischen Karo-Trikot der Kroaten.

