Für Geisterspiele gibt es nur eine Taktik

Offenbach – Sein Kultspruch könnte in diesen Tagen kaum besser passen: „Lebbe geht weider“. Dragoslav Stepanovic hat in drei Jahrzehnten als Fußball-Trainer viele Höhen und Tiefen erlebt. Wie vor 25 Jahren, als „Stepi“ bei Bayer Leverkusen entlassen wurde.

Im Interview spricht der 71-Jährige über den Umgang mit Stars, seine Profizeit und Ex-Klub Eintracht Frankfurt.

Von 1993 bis 1995 waren Sie Trainer in Leverkusen. Welche Erinnerungen sind da haften geblieben?

Es war eine tolle Zeit. Wir haben viele Ziele erreicht, sind in der Liga Dritter und DFB-Pokalsieger geworden. Wir haben einen schönen Fußball gespielt, der bei den Zuschauern gut ankam.

Wer hat Sie in der Zeit am meisten beeindruckt?

Ganz klar Bernd Schuster. Nicht nur, weil er gefühlt 120 Ballkontakte in jedem Spiel hatte und so elegant wie kein anderer den Ball vom linken auf den rechten Fuß lenken konnte. Als er damals von Atletico Madrid nach Leverkusen kam, haben einige gezweifelt, ob das passen könnte. Aber er hat sich ruckizucki eingelebt. Wenn er in der Nähe war, war eine Ruhe wie in der Kirche. Als hätte Gott gerufen (lacht). Ich habe die Zeit sehr genossen.

Aber dann folgten im Frühjahr 1995 die Negativserie von 2:12 Punkten, das Aus im Europapokal und im April ihre Entlassung.

Ja so ist das. Erst hat man Erfolg, dann will der eine oder andere nicht mehr an seine Grenzen gehen. Ich war immer einer, der auf hartes Training gesetzt hat. Letztlich entscheiden aber die Spieler darüber, ob es vorangeht oder nicht. Wenn sie sich dann bei den wichtigen Leuten beschweren, wird es für den Trainer schwierig.

In Ihrem Fall bei Manager Rainer Calmund?

Genau. Vor fünf Jahren kam Calli zu mir und meinte, es sei ein Fehler gewesen, mich damals zu entlassen. Ich habe nur geantwortet: Schön, aber warum kommst Du damit erst jetzt? (lacht)

Lässt sich die Trainertätigkeit von damals mit heute vergleichen?

Ich hatte meinen Co-Trainer und einen Torwarttrainer. Das war es. Heute turnen da 15 bis 20 Leute herum, Spezialisten für alle Bereiche. Es gibt Laktattests und die Spieler tragen Sensoren. Alles wird analysiert. Die Zeiten haben sich einfach geändert.

Auch zu Ihren Profizeiten?

Oh ja. Als ich noch gespielt habe, ging es auch in der Vorbereitung anders zur Sache. Um sieben Uhr mussten wir schon die erste Einheit machen, nachmittags stand ein Acht-Kilometer-Lauf an, mit Skischuhen wohlgemerkt. Abends sind wir geschwommen. Wir haben uns dann gesagt: Bei den Spielen können wir uns ja erholen (lacht).

Welche Rolle spielt die Fitness im Vergleich zum spielerischen Level?

Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ich hatte damals Matthias Becker (später Kickers Offenbach) als Spieler bei der Eintracht. Technisch war der spitze, da kamen nicht mal die Brasilianer heran. Aber beim Laufen hatte der gleich einen Puls von 160. Das macht natürlich etwas aus. Wer nicht laufen kann, kann auch nicht richtig spielen.

Sie haben bei der Eintracht mit Stars wie Uwe Bein oder Anthony Yeboah gearbeitet. Muss man die als Trainer anders anpacken?

Auf jeden Fall. Uwe Bein war ein genialer, aber auch sehr sensibler Spieler. Bei ihm war es wichtig, darauf zu achten, dass er hundert Prozent erholt in ein Spiel geht. Anthony Yeboah kam immer wieder mal mit Krankheiten an, hatte auch mal zehn Kilo Übergewicht. Nach meiner Vorbereitung waren die aber fast wieder runter. Spieler aus anderen Ländern haben es generell schwer, hier ihren Rhythmus zu finden und sich dem Fitnesslevel anzupassen. Und mir erging es nicht anders, als ich damals bei Manchester City die Vorbereitung absolviert habe. Da dachte ich nur: Irgendwann muss es doch zu Ende sein.

Sie haben in 30 Jahren als Trainer 19 Stationen erlebt. Auch kurze Gastspiele wie die sechs Wochen beim OFC vor 20 Jahren. Wollten Sie einfach viel von der Welt sehen oder wären Sie gern mal sesshaft geworden?

Ich habe mich immer schnell entschieden. Auch für Klubs, bei denen ich wusste, dass die Erfolgschancen gering sind. Damals gab es noch keine Berater, die Dir gesagt haben, der Klub passt nicht zu Dir. Und ich bin ein Workaholic.

Sie bereuen nichts?

Eigentlich nicht, auch wenn kuriose Dinge vorgefallen sind. Als ich bei AEK Athen war, kam die sportliche Leitung auf mich zu und meinten, sie beurlauben mich jetzt, holen mich aber vielleicht in drei Wochen zurück. Ich bin aber nicht verrückt und habe das dann beendet.

Inwieweit sind Sie heute dem Fußball verbunden?

Als Markenbotschafter der Eintracht bin ich viel unterwegs und man trifft im Stadion alte Bekannte. Wir fachsimpeln dann ganz gerne mal und albern herum.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Eintracht und welche Auswirkungen könnte die Corona-Pause darauf haben?

2019 war ein tolles Jahr. Die Mannschaft gibt nie auf und hat mit Adi Hütter genau den richtigen Trainer. Da sieht man, dass Teamgeist 70 und individuelle Klasse nur 30 Prozent ausmacht. Wie es weitergeht ist, schwer zu sagen. Das Praktische bei den Geisterspielen ist, dass du auswärts genauso wie zuhause auftreten kannst (lacht).

Ist die verspielte Meisterschaft 1992 in Rostock noch ein Thema?

Das wird immer ein Thema sein. Wir hätten dort in die Geschichte eingehen können. Es sollte aber nicht sein. Dafür gibt es seitdem ein Lehrbeispiel für einen klaren Elfmeter.

Das Gespräch führte Jörn Polzin

