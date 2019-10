Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode und Co. gastieren beim FC Gießen

7000 Zuschauer strömen am Donnerstag (16.30 Uhr) ins Gießener Waldstadion,um Eintracht Frankfurt live zu sehen. Der FC Gießen kann sich auf Da Costa, Rode, Kohr und Co. freuen. Alle Infos.

FC Gießen - Eintracht Frankfurt, Donnerstag 16.30 Uhr, -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung FC Gießen Löhe - Antonaci, Spang, Nennhuber, Koutny - Rinderknecht, Hofmann, Cecen - Koch, Michel, Kara Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Wiedwald - Toure, Chandler, Durm, da Costa - Fernandes, Torro, de Guzman, Hasebe, Kohr - Paciancia Tore Schiedsrichter

Am Donnerstag, 15 Uhr, tickern wir an dieser Stelle aus dem Waldstadion Gießen.

Vorbericht: FC Gießen gegen Eintracht Frankfurt

Um 14.30 Uhr öffnen am Donnerstag die Waldstadion-Tore, um 16.30 Uhr erfolgt der Anpfiff zum ausverkauften Benefizspiel zwischen dem FC Gießen und Eintracht Frankfurt. Vorab wichtige Fragen und Antworten.

In welcher Besetzung kommt Eintracht Frankfurt zum FC Gießen?

Zwar fehlen durch die Länderspielpause viele Nationalspieler, trotzdem ist das Aufgebot, mit dem die Eintracht heute im Gießener Waldstadion erscheint, prominent. Im Tor werden Felix Wiedwald und Jan Zimmermann zum Einsatz kommen. Kevin Trapp, der zuletzt in Heidelberg operiert wurde, wird nicht nach Gießen kommen. In der Defensive kann mit Almamy Touré, Timothy Chandler, Weltmeister Erik Durm und Danny da Costa gerechnet werden. Der 35-jährige Makoto Hasebe und David Abraham dürften nicht spielen. Im Mittelfeld laufen unter anderem Gelson Fernandes, Sebastian Rode, Lucas Torro, Dominik Kohr und Nicolai Müller auf. Im Sturmzentrum kann mit Goncalo Paciencia gerechnet werden. Ob der zuletzt angeschlagene Bas Dost aufläuft, ist fraglich. Auch einige Jugendspieler dürften sich unter Trainer Adi Hütter, der anwesend sein wird, empfehlen. Zehn Akteure befinden sich auf Länderspielreise (darunter u.a. Martin Hinteregger, Filip Kostic und André Silva). Schon am Mittwoch war Marco Russ in Mittelhessen: In Dutenhofen gab der 34-Jährige am Nachmittag im Rahmen des Adler-Familienfestes Autogramme.

+ Danny da Costa (l.) wird am Donnerstag im Gießener Waldstadion erwartet. (dpa)

Welche Bedeutung hat das Benefizspiel gegen Eintracht Frankfurt für den FC Gießen?

Sportlich eine geringe, imagemäßig eine große. Die Zuschauererlöse des Benefizspiels sollen an die Sportstiftung Hessen gehen. 7000 Besucher bedeuten aber auch viele potenzielle künftige Waldstadion-Gäste - vor allem Kinder, die natürlich zuvorderst wegen der Frankfurter Bundesliga-Stars kommen. "Für viele Kinder ist das in den Herbstferien ein tolles Ereignis, ihre Idole hautnah zu sehen", weiß FC-Trainer Daniyel Cimen. "So nah wie bei uns kommt man den Spielern in der Bundesliga nicht." Auch die Regionalliga-Kicker freuen sich: "Der eine oder andere ist brennender Eintracht-Fan", weiß Cimen. "Durch die Ergebnisse der letzten Wochen (elf Punkte aus sechs Spielen, Anm. d. Red.) haben wir uns dieses Highlight verdient und können es genießen. Als Trainer ist man aber nicht so angespannt wie vor einem Ligaspiel." 7000 Zuschauer bringen neue Herausforderungen, gerade in Sachen Verkehrssteuerung (siehe unten), mit sich. "Es ist organisatorisch die bislang größte Aufgabe", weiß Abteilungsleiter Andreas Heller. Die Spitze wurde zuletzt 2018 im Hessenpokal-Achtelfinale gegen Stadtallendorf mit 4200 Zuschauern erreicht.

Wie wird FC Gießen gegen Eintracht Frankfurt angesichts des Liga-Spiels am Sonntag auflaufen?

Das sportlich bedeutsame Spiel steigt am Sonntag (15 Uhr) zuhause gegen den SSV Ulm - das steht außer Frage. "Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel", meint der Trainer - beide Teams weisen aktuell 15 Regionalliga-Punkte auf. "Wir wollen die Belastung steuern. Die Höchstbelastung wird bei einer Stunde liegen. Da wir sonst 75 Minuten trainiert hätten, passt das." Viele dürften zur Halbzeit, spätestens nach 60 Minuten, ausgewechselt werden. Einsatzzeiten dürften die nach Verletzung ins Training zurückgekehrten Jure Colak, Brian Mukasa und Dimitrios Ferfelis erhalten. Torjäger Jake Hirst ist krank. Am Freitag und Samstag trainiert der FC mit normalem Pensum.