Der Assistent mit den Adleraugen

Hauptdarsteller dieser Szene sind nicht etwa Schiedsrichter Wolfgang Stark oder (Eigen-)Torschütze Marcel Schmelzer.

+ Der ehemalige Spitzen-Referee Marco Haase, seit 30 Jahren Unparteiischer und als Schiedsrichter und Assistent viele Jahre in der 3. und 4. Liga aktiv, analysiert die Szenen mit der Frage: Warum ist es zu dieser Entscheidung gekommen? © Privat

Der Hauptdarsteller, den der ehemalige Bundesliga-Referee Peter Gagelmann (Bremen), mit einem großen Lob versieht, steht am Rande des Geschehens. Und dieser Protagonist heißt Marco Achmüller, ist 37 Jahre alt, gelernter Speditionskaufmann und stammt aus Bad Füssing, einem malerischen Kurort im bayerischen Bäderdreieck. Der Fußball-Szene ist Marco Achmüller als einer der Top-Assistenten an der Linie bekannt, und zwar in der Bundesliga sowie auch auf UEFA- und FIFA-Ebene.