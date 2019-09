Europa League im Live-Ticker: Darf Gladbach bei Comeback gleich jubeln?

Die Europa League startet! Borussia Mönchengladbach ist am Donnerstag gegen den Wolfsberger AC gefordert, außerdem tritt der VfL Wolfsburg gegen Olexandrija an.

Borussia Mönchengladbach - Wolfsberger AC -:- (-:-), Anstoß: Donnerstag, 21 Uhr

+++ Hallo und herzlich willkommen zur Europa League! Borussia Mönchengladbach hat am Donnerstag um 21 Uhr den Wolfsberger AC zu Gast. Wir sind im Live-Ticker bei der Fohlen-Rückkehr auf die europäische Bühne dabei. Bei uns verpassen Sie außerdem kein Highlight vom gleichzeitigen Auftritt des VfL Wolfsburg gegen PFK Olexandrija. +++

Mönchengladbach - Endlich wieder internationaler Fußball in Mönchengladbach! Am Donnerstag hat die Elf vom Niederrhein den Wolfsberger AC aus Österreich zu Gast. Es ist das erste Europacup-Spiel seit zweieinhalb Jahren. Dementsprechend groß ist die Vorfreude bei den Fohlen.

Schon vor dem ersten Spiel (Anstoß 21 Uhr/live im TV bei Nitro und DAZN) träumt Trainer Marco Rose von einem eigenen Europapokal-Märchen mit der Borussia. „Die Vorstellungskraft musst du haben, dort etwas zu erreichen. Für dich, für deine Fans, für den Verein. Du hast die Chance auf diese besondere Abende“, sagte Rose.

Nach zweieinhalb Jahren Abstinenz fiebert der gesamte Klub wieder Europapokal-Abenden entgegen. „Jetzt kommt das, was in den letzten beiden Jahren etwas zu kurz kam. Ich habe so große Lust auf die Europa League und freue mich jetzt einfach, dass es jetzt wieder losgeht“, bekräftigte Weltmeister Christoph Kramer seine „unfassbare“ Freude auf den Auftakt gegen den WAC aus Kärnten.

Zum Start scheint der erste Heimsieg nach zuvor fünf vergeblichen Versuchen im Europapokal vor eigenem Publikum Pflicht, um in der Gruppe mit AS Rom und Istanbul Basaksehir nicht früh unter Druck zu geraten. „Wir wollen in diesem Wettbewerb überwintern. Das ist ein guter Start natürlich wichtig“, sagte Rose.

Wolfsberg lieferte in der Vorsaison als Dritter in Österreich die bislang beste Saison der Klubhistorie. Der beste Stürmer der vergangenen Spielzeit Sekou Koita war nicht mehr zu halten und wechselte zum nationalen Primus Red Bull Salzburg. Trainer Christian Ilzer ging zur Austria Wien und wurde durch Gerhard Struber ersetzt, den Rose und Gladbachs Sommerneuzugang Stefan Lainer aus gemeinsamen Salzburger Zeiten kennen. „Er will, dass seine Mannschaft versucht, den Gegner früh unter Druck zu setzen - ähnlich wie wir das machen“, berichtete Lainer.

Neben den Fohlen sind auch die Wölfe im Einsatz. Der VfL erwartet in Wolfsburg (21 Uhr) den ukrainischen Vertreter PFK Olexandrija. Wir berichten hier in unserem Gladbach-Ticker von den Highlights aus der VW-Arena. Bei uns verpassen Sie kein Tor. Ab 18.55 Uhr ist bereits die Frankfurter Eintracht gefordert. Zu Gast ist Vorjahres-Finalist Arsenal London.

