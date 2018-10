Grippewelle bremst Klein

Dreieich - Kaum hat sich die neuformierte Mannschaft des SC Hessen Dreieich zusammengerauft, da kommt schon das nächste Problem auf Trainer Rudi Bommer zu. Die Grippewelle grassiert beim Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga Südwest.

Drei Spieler hat es besonders heftig erwischt. Fidan Salii, Danny Klein und Ljubisa Gavric werden gegen den Tabellenzweiten SSV Ulm 1846 (Samstag, 14 Uhr) neben Loris Weiss (muskuläre Probleme) nicht zur Verfügung stehen. Bei den weiteren Grippepatienten Abassin Alikhil, Tino Lagator, Kevin Pezzoni und Kai Hesse besteht noch Hoffnung auf ein Mitwirken.

Während Gavric und Salii zuletzt keine Rolle mehr spielten, ist die Zwangspause für Klein ärgerlich. Der schnelle Außenbahnspieler, Ur-Sprendlinger zudem, ist zwar mit vier Treffern bester Torschütze des Schlusslichts, hat aber zuletzt seinen Stammplatz im linken Mittelfeld eingebüßt. Für ihn könnte Andre Fließ in den Kader rutschen. Der Linksfuß, im Aufstiegsjahr ein Erfolgsgarant (13 Tore/14 Vorlagen), war zuletzt am 25. August beim 0:1 gegen Kickers Offenbach eingewechselt worden, seither nur noch Zuschauer. Nun attestiert ihm Bommer Fortschritte. „Er trainiert sehr gut“, lobt er den 26-Jährigen, der im offensiven Bereich variabel einsetzbar ist.

Allzu hoch hängen will Bommer weder Personalfragen noch taktische Ausrichtung. „Wenn ich das immer höre mit Dreierkette oder Fünferkette - das haben wir 1985 schon bei Bayer Uerdingen gespielt“, relativiert er. Wichtig ist letztlich, was am Samstag um 15.45 Uhr auf der Anzeigetafel des Dreieicher Hahn Air Sportparks steht. Und da soll am besten der zweite Heimsieg aufleuchten. „Daran arbeiten wir“, betont Bommer. - jm

Voraussichtliche Aufstellung:

SC Hessen: Kleinheider - Opper, Streker, Rau, Djakpa - Henrich, Pezzoni - Uwe Hesse, Alikhil, Amiri - Kai Hesse

Schiedsrichter: Reuter (Heidelberg)

