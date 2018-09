Grippewelle erfasst SC Hessen

Dreieich - Auswärts ist der SC Hessen Dreieich in der Fußball-Regionalliga Südwest gern gesehen. Null Punkte und 6:14 Tore lautet die höchst bescheidene Bilanz. Die ohnehin dürftigen fünf Zähler hat der Neuling zu Hause geholt.

An diesem Samstag (14 Uhr) hat das Team von Trainer Rudi Bommer die nächste Gelegenheit, das Auswärtskonto zu schönen. Da trifft es sich gut, dass es zum FSV Mainz 05 II geht. Die Bundesliga-Reserve der Rheinhessen hat am Bruchweg nur eine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen: zwei Siege, ein Remis, zwei Niederlagen. „Wir müssen dranbleiben“, fordert Bommer beim Blick auf die Tabelle.

Bei den Mainzern, die am dritten Spieltag in Offenbach gewannen (1:0), ist die Unbeständigkeit die größte Konstante. „Sie wollen alles spielerisch lösen“, hat Bommer registriert. Bei seiner Mannschaft hofft er zum einen auf das Ende der Grippewelle (Streker, Alikhil und Fließ lagen diese Woche flach). Und zum anderen wünscht er sich mehr Zielstrebigkeit in der Offensive. „Wir können ein Spiel nicht nur verwalten“, sagt der 61-Jährige. - jm

Voraussichtliches Aufstellung:

Hessen Dreieich: Kleinheider - Opper, Streker, Rau, Djakpa - Pezzoni - U. Hesse, Boukayouh, Alikhil, Klein - K. Hesse

Bank: Czirbus - Hagley, Mateus Landu, Amiri, Reljic, Teklab, Lagator

Es fehlen: Talijan (Knöchelprobleme), Seegert (Knochenödem)

SR: Endriß (Bad Ditzenbach)

Quelle: op-online.de