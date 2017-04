HSV reist ohne Quartett zu Borussia Dortmund

Hamburg - Mit großen Personalsorgen tritt der Hamburger SV zum Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund an. Vor allem in der Abwehr gehen Trainer Markus Gisdol die Alternativen aus.

Der Hamburger SV geht mit großen Personalproblemen in das Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund an diesem Dienstagabend (20.00 Uhr). Nach dem Ausfall von Nicolai Müller wegen eines Innenbandrisses im Knie muss Trainer Markus Gisdol im 100. Liga-Duell mit dem BVB auch auf drei Defensivkräfte verzichten: Kyriakos Papadopoulos hat Probleme mit den Adduktoren, Gideon Jung laboriert an einer Oberschenkel-Verletzung, Johan Djourou steht wegen Schmerzen in der Leiste nicht bereit. In der Innenverteidigung könnte somit Albin Ekdal neben Mergim Mavraj auflaufen.

Für das defensive Mittelfeld berief Gisdol den 18 Jahre alten Vasilije Janjicic in den Kader. Als zusätzlicher Abwehrspieler steht Ashton Götz zur Verfügung.

dpa