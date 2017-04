Hannover mit Nullnummer - Pauli und Bielefeld punkten

St. Pauli-Spieler Aziz Bouhaddouz (li.) und seine Teamkollegen hatten am Freitag in Nürnberg Grund zu jubeln.

Hannover - Tabellenführer Hannover 96 hat erstmals unter Trainer André Breitenreiter Punkte im Aufstiegsrennen liegen gelassen. Bei den Würzburger Kickers kamen die Niedersachsen nur zu einem 0:0, damit droht der Verlust von Platz eins.

Im Tabellenkeller ließen der FC St. Pauli mit einem 2:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg und Arminia Bielefeld mit einem 3:1 (1:0) beim SV Sandhausen die Abstiegsplätze hinter sich.

Hannover, das die ersten beiden Spiele unter Breitenreiter gewonnen hatte, blieb immerhin zum fünften Mal in Folge ungeschlagen und kassierte dabei keinen einzigen Gegentreffer. Würzburg wartet dagegen weiter auf den ersten Sieg des Jahres, die Abstiegszone rückt immer näher.

Die 12.450 Zuschauer in Unterfranken sahen besonders in der ersten Halbzeit eine Begegnung auf dürftigem Niveau. Die Geschehen war geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, Großchancen gab es keine. Besonders Hannover enttäuschte offensiv völlig.

St. Paulis Matchwinner war in Nürnberg Aziz Bouhaddouz. Der Marokkaner traf in der 51. und 70. Minute für die Hamburger, die zuvor in drei Spielen ohne Torerfolg geblieben waren. Das Team von Trainer Ewald Lienen feierte seinen ersten Sieg seit Anfang März (2:1 bei 1860 München) und den ersten beim weiterhin achtplatzierten Club seit 16 Jahren.

Nürnbergs Torwart Raphael Schäfer machte beim ersten Gegentor keine gute Figur. Einen Schuss von Cenk Sahin konnte der Routinier nur nach vorn klären, Bouhaddouz staubte ab und erzielte das erste Tor der Hamburger nach 327 Minuten. Beim zweiten Treffer lenkte Bouhaddouz einen Schuss von Bernd Nehrig mit der Hacke unhaltbar ab.

Bielefeld feierte dank Andreas Voglsammer im Abstiegskampf seinen ersten Auswärtssieg der Saison und brachte Sandhausen wieder näher Richtung Gefahrenzonet. Die Ostwestfalen gewannen nach zwei Treffern des Stürmers (17., Foulelfmeter und 55.) und verbesserten sich zumindest vorübergehend vom Relegationsplatz auf Position 14. Julian Börner (75.) erzielte das 3:0, Markus Karl (90.) setzte den Schlusspunkt.

Sandhausen hat nach der vierten Heimniederlage und dem neunten Spiel nacheinander ohne Sieg nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Rang 16.

SID