Bundesliga-Legende mit nur 59 Jahren verstorben - Todesursache wohl bereits klar

Einer der erfolgreichsten „Joker“ der Bundesliga-Geschichte ist verstorben - mit nur 59 Jahren. Die Todesursache steht wohl schon fest.

Mönchengladbach - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach und Zweitligist 1. FC Nürnberg trauern um ihren früheren Stürmerstar Hans-Jörg Criens. Der dritterfolgreichste Bundesliga-Torschütze der Borussen (94 Treffer in 290 Spielen) starb nach Angaben des "Clubs" im Alter von 59 Jahren. Todesursache ist Medienberichten zufolge ein Herzinfarkt gewesen.

Der 1.FC Nürnberg sprach noch am Donnerstagabend Angehörigen und Freunden des Ex-Sportlers das Mitgefühl aus.

Der Club trauert um Hans-Jörg #Criens. Der ehemalige #FCN-Stürmer ist im Alter von nur 59 Jahren verstorben.



Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt allen Angehörigen und Freunden. pic.twitter.com/Ngms16N2qK — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) December 26, 2019

Hans-Jörg Criens gestorben: Clubs trauern um „Edel-Joker“

Criens erwarb sich in seiner Erstliga-Laufbahn von 1982 bis 1995 zunächst in Mönchengladbach durch Treffer nach Einwechslungen einen Ruf als "Edel-Joker". Zu den größten Erfolgen des gebürtigen Neussers im Gladbacher Trikot gehörten die Teilnahmen an den DFB-Pokalendspielen 1984 und 1992 sowie der dritte Platz in der Bundesliga-Saison 1983/84.

1987 bestritt Criens, der seine Karriere 1995 nach zwei Jahren in Nürnberg beendete, ein Spiel für die deutsche Olympia-Mannschaft. Mehr Tore für Mönchengladbach als "der Lange" erzielten nur Jupp Heynckes (195 Treffer) und Herbert Laumen (97).

Erst Anfang Dezember musste die Bundesliga-Gemeinde um einen weiteren Großen trauern - Detlef Pirsig verband unter anderem eine besondere Anekdote mit Gerd Müller.

