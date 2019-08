Ex-Nationalspieler gestorben: Dieses eine Tor ist „unvergessen“

Im UEFA-Pokal stand er einst im Finale, wurde sogar treffsicherster Schütze des Wettbewerbs. 1980 erzielte er das Tor des Jahres.

Mönchengladbach - Trauer in Fußball-Deutschland: Der frühere Nationalspieler Harald Nickel ist tot. Wie sein Ex-Klub Borussia Mönchengladbach am Montag mitteilte, erlag Nickel am Sonntag im Alter von 66 Jahren einem schweren Krebsleiden. Als Angreifer kam er 1979 und 1980 zu drei Länderspielen.

Seine erfolgreichste Zeit als Profi erlebte Nickel in Mönchengladbach. In 84 Pflichtspielen gelangen ihm 43 Treffer, im UEFA-Pokal erreichte er 1980 das Endspiel mit den Fohlen und wurde Torschützenkönig des Wettbewerbs. Im Jahr zuvor war er für das Tor des Jahres in Deutschland ausgezeichnet worden - genau daran erinnert die Borussia auch in einem weiteren Tweet. Nickel donnerte das Leder im November 1979 gegen Inter Mailand zum 1:1 unter die Latte. Dieses Tor sei „unvergessen“, heißt es von den Fohlen.

