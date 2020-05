Söder rüffelt FCA-Coach Heiko Herrlich und mahnt die Bundesliga

Bundesliga: Augsburgs Trainer Heiko Herrlich leistete sich während der Quarantäne einen Schnitzer. Die Reaktionen darauf fallen indes unterschiedlich aus.

Der FC Augsburg befindet sich derzeit in Isolation und zog am Montag in ein Hotel.

befindet sich derzeit in Isolation und zog am Montag in ein Hotel. Dort passierte dem FCA-Coach Heiko Herrlich ein kurioser Fauxpas mit weitreichenden Folgen.

mit weitreichenden Folgen. Der Trainer kündigte Konsequenzen für sein Fehlverhalten an - und wird die Mannschaft am Samstag nicht betreuen (siehe Erstmeldung vom 14. Mai).

Update vom 16. Mai: Wenn der FC Augsburg um 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg wieder in die Bundesliga startet, wird Neu-Coach Heiko Herrlich auf der Trainerbank fehlen. Der 48-Jährige hatte gegen die Hygieneregeln der DFL verstoßen, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen die Wölfe selbst zugab (siehe Erstmeldung). Die Reaktionen auf den Fauxpas des früheren Leverkuseners sind indes äußerst unterschiedlich.

FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter stellte klar, man können den Herrlich-Fall „überhaupt nicht“ mit dem von Salomon Kalou vergleichen und betonte: „Es war ein Fehler, aber Heiko hat durchaus die Konsequenzen gezogen.“

Auch Michael Rummenigge hat deutlich Partei für Herrlich ergriffen. „Dass er nun nicht auf der Bank sitzt, halte ich persönlich für komplett übertrieben, ja sogar für blödsinnig“, schrieb der 56-Jährige im am Samstag veröffentlichten Beitrag für das Redaktions Netzwerk Deutschland. „Andere Menschen dürfen doch auch einkaufen gehen, warum also die Fußballer nicht? Auch, dass sie einkaserniert wurden wie Verbrecher, finde ich wahnsinnig.“

Etwas deutlicher wurden hingegen HSV-Sportdirektor Jonas Boldt sowie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Boldt erklärte, er habe „das nicht geglaubt. Ich dachte, es sei ein Witz. Das ist ja kein 20-jähriger Spieler, sondern ein erwachsener Mann, der dieses Thema (sich an die Hygieneregeln zu halten, d. Red.), auch vorleben sollte.

Auch aus der Politik gibt es Reaktionen. Am Freitag sagte CSU-Mann Markus Söder bei Bild live: „Sollte es mehrere solcher Fälle geben, steht die Liga enorm in der Bewährungsprobe. Ich kann nur mahnen: Das ist kein Spaß.“

Heiko Herrlich: Augsburg neuer Coach litt einst an einem Gehirntumor

Update vom 15. Mai: Der Schuss ging nach hinten los: Heiko Herrlich und sein Schwank aus der Quarantäne sorgen dafür, dass er weiter auf sein Bundesliga-Comeback warten muss. Damit zog der Augsburg-Trainer Konsequenzen nach seinem Auftritt auf einer schon jetzt legendären Pressekonferenz.

Seine Supermarkt-Geschichte beendet er mit: Die Frau an der Kasse „hätte dann sicher auch gedacht: Was haben wir da für einen Trainer geholt, wenn sie mich erkannt hätte?“ Es verwundert schon, dass ausgerechnet Heiko Herrlich die Regeln bricht. Schließlich litt er einst an einem Gehirntumor, um die Jahrtausendwende stand es plötzlich kritisch um den Torjäger.

Heiko Herrlich: Augsburg-Trainer litt einst an einem Gehirntumor

Die Behandlung schlug an, Herrlich wurde gesund. Über die Therapie sagte er einst gegenüber dem Fußball-Magazin 11 Freunde: „Ich nahm sieben Kilo ab. Ich konnte nichts mehr schme­cken, nichts mehr rie­chen. Mir fielen die Haare aus. Jeden Tag ging wieder ein Stück Lebens­qua­lität flöten. Ich fiel in eine schwere Depres­sion. Ich wurde zum Hypochonder. Hatte ich irgendwo ein Zwi­cken, dachte ich: Mein Gott, jetzt hast du auch noch Leber­krebs! Ich war voll der Psycho. So ging das ein halbes Jahr lang. Die schlimmste Zeit meines Lebens.“

Wer Heiko Herrlich kennt, der weiß: Auf Pressekonferenzen gibt er sich gerne ehrlich oder wird nachdenklich. Unvergessen sind beispielsweise seine Auftritte beim damaligen Regionalligisten SSV Jahn Regensburg oder zuletzt auch bei Bayer Leverkusen, als er immer wieder betonte, dass er nach dem „Beppo-Prinzip“ handle. „Das war der Straßenkehrer bei Momo. Der hat auch immer nur auf den nächsten Meter geschaut und nicht auf das Ende der Straße. Daher schauen wir auch nur auf den nächsten Schritt.“ Herrlich ist seit März Trainer beim FCA - und muss nun noch weiter auf sein erstes Spiel für seinen neuen Arbeitgeber warten. Dass sich ausgerechnet er nicht an die Regeln gehalten hat, verwundert ob seiner Vorgeschichte enorm.

Der #FCA verpflichtet Heiko #Herrlich als neuen Cheftrainer. Der 48-Jährige erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Herzlich willkommen bei ROT-GRÜN-WEISS!➡️ https://t.co/EoIy5B0wKL pic.twitter.com/NRN6YGMGBM — FC Augsburg (@FCAugsburg) March 10, 2020

Heiko Herrlich: Bundesliga-Eklat wegen Zahnpasta und Hautcreme - FCA-Trainer stellt Arbeit ein

Erstmeldung vom 14. Mai: Augsburg - Einige Protagonisten der Fußball-Bundesliga* scheinen nicht mit den neuen Corona-Auflagen des DFB-Konzepts zur Bundesliga-Fortsetzung* warmzuwerden. Nach dem mehr als misslungenen Facebook-Live-Video des Hertha-Stürmers Salomon Kalou gestand Augsburgs Coach Heiko Herrlich einen Corona-Fauxpas, der sich jedoch nicht mit dem Kalou-Skandal vergleichen lässt. Doch hat er auch diesmal Folgen für den Beteiligten.

Heiko Herrlich: Kurioses Missgeschick in Supermarkt wegen Drogerie-Artikeln

„Wir sind im Hotel in Quarantäne und sollen da eigentlich auch nicht rausgehen. Es gibt aber Situationen, die es einfach erfordern“, fing Trainer Herrlich sein kurioses Geständnis auf der Pressekonferenz am Nachmittag an. Dem Übungsleiter der Fuggerstädter fehlten nach eigener Aussagen wichtige Hygieneprodukte. „Ich habe keine Zahnpasta, die ist am Ausgehen, und keine Hautcreme mehr gehabt, und dann bin ich mit meinem Trainingsanzug in der Nähe zu einem Supermarkt gegangen.“ Herrlich machte sich also auf den Weg in den nächsten Supermarkt.

"Wir sind im Hotel in Quarantäne und sollen da eigentlich auch nicht rausgehen, aber es gibt halt Situationen, die es einfach erfordern. Ich habe keine Zahnpasta mehr oder die ist am ausgehen und habe keine Hautcreme mehr gehabt." #Quarantine #HeikoHerrlich #Bundesliga #Undnun — Tim Ahlfeld (@timahlfeld) May 14, 2020

Heiko Herrlich: Supermarkt-Fauxpas - mit Folgen

Doch dann ging die „Reise“ erst los. „Auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, dass ich meine Schutzmaske vergessen habe, bin nochmal hoch aufs Zimmer, habe die geholt. Ich bin dann da rein und da war zufällig eine Verkäuferin, die mich direkt darauf hingewiesen hat, dass man hier nur mit Wagen reinkommt.“ Nachdem er erst Geld wechseln musste, um für seine zwei Produkte einen Einkaufswagen zu holen, folgte jedoch das nächste Missgeschick. Herrlich vergaß den Wagen diesmal einfach und musste wieder kehrt machen. „Die Frau hat mich komisch angeschaut. Ich habe den Wagen draußen geholt“, so Herrlich.

Heiko Herrlich: Paukenschlag am Abend - Trainer wird Team am Samstag nicht betreuen

Doch dann folgte am Abend der Paukenschlag: Herrlich bezog auf der FCA-Homepage Stellung zu den Vorkommnissen und kündigte Folgen an. „Ich habe einen Fehler gemacht, indem ich das Hotel verlassen habe“, sagte der Trainer. Er könne das nun „nicht ungeschehen machen“ und sei mit der Aktion in seiner „Vorbildfunktion gegenüber meiner Mannschaft und der Öffentlichkeit nicht gerecht geworden“. Er werde nun konsequent sein und zu seinem Fehler stehen und zudem das „Training morgen nicht leiten und die Mannschaft auch nicht am Samstag im Spiel gegen Wolfsburg betreuen.“

Neben diversen Maßgaben steht im DFL-Konzept zur Fortsetzung des Spielbetriebs* in der Corona-Krise geschrieben: „Als weitere Sicherungsmaßnahme werden mindestens die letzten 7 Tage vorSaisonbeginn* als Trainingslager in Quarantäne verbracht, wobei die regelmäßige Abstrichtestung fortgesetzt wird.“ Seit Montag befindet sich der gesamte Kader und Trainerstab des FC Augsburg im Hotel „Schempp“ in Bobingen in der vereinbarten Quarantäne.

Rubriklistenbild: © dpa / Stefan Puchner