Herber Dämpfer für Dreieich

Dreieich - Der SC Hessen Dreieich hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Südwest einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Nach dem 0:2 (0:0) gegen das seitherige Schlusslicht TSV Eintracht Stadtallendorf bleibt der Aufsteiger auf Abstiegsrang 16. Von Jörg Moll

Vor allem der Auftritt in der zweiten Hälfte stieß SC-Trainer Rudi Bommer richtig übel auf.

Bommer hatte vor dem Kellerduell gegen die Mittelhessen gewarnt. „Das wird eine ganz schwere Aufgabe, für einen Sieg musst du hart arbeiten“, hatte der Trainer des SC Hessen Dreieich seiner Mannschaft eingeimpft. Er sollte recht behalten. Bommer hatte auf Kevin Pezzoni verzichten müssen. Wadenprobleme ließen einen Einsatz des Mittelfeldstrategen nicht zu. Der am Steißbein operierte Danny Klein stand ebenfalls nicht zur Verfügung. Tino Lagator dagegen biss trotz Achillessehnenproblemen auf die Zähne.

Der SC Hessen begann gegen Stadtallendorf mutig, hatte durch Dominic Rau (8.) und Toni Reljic (17.) gute Chancen ausgelassen und in der Defensive zunächst alles im Griff. Erst in der 41. Minute schoss Kevin Vidakovics (harmlos) aufs Tor. Die dickste Chance für Dreieich hatte auch ein Gästespieler: Daniel Vier, überraschend als Stürmer aufgeboten, bugsierte den Ball nach Freistoß von Djakpa knapp am eigenen Tor vorbei.

Auch nach der Pause war zunächst der SC Hessen am Drücker, doch er schaffte das Entscheidende einfach nicht: Tore. Die Chancen waren da, doch Gavirc (51./Kopfball) oder Tino Lagator, der nach Reljic-Vorlage mit der Hacke knapp am Tor vorbeischoss (52.) und Zubayr Amiri (54.) hatten das 1:0 auf dem Fuß. Drei Minuten später die eiskalte Dusche. Nach einem Konter hob Vier den Ball an den Pfosten, von dort sprang die Kugel Ljubisa Gavric an den Fuß und von dort über die Linie. Ein Schock, von dem sich Dreieich nicht mehr richtig erholen sollte. Die Gäste waren fortan viel besser im Spiel, kombinierten sich flüssig zu Konterchancen. An der Seitenlinie verlor SC-Trainer Rudi Bommer die Fassung über den Auftritt seiner Mannschaft. „Wir wollten die Eintracht überrennen, das geht so natürlich nicht.“

Dass sein Team dabei die defensive Ordnung aufgab und der Eintracht damit immer mehr Räume bot, brachte ihn völlig aus der Fassung. „Das war heute ein Sechs-Punkte-Spiel, da kann man nicht so fahrlässig agieren.“

Nach dem Rückstand blieben die Dreieicher Bemühungen oft Stückwerk. Flanken von Uwe Hesse oder Constant Djakpa segelten in den Strafraum, ohne dass es richtig gefährlich wurde. Und wenn es mal nach Gefahr roch, dann vermasselte es Dreieich selbst. Etwa bei Djakpas viel zu harmlosem Freistoß-Lupfer aus 20 Metern (83.). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gastgeber allerdings Glück, dass sie überhaupt noch von einem Punktgewinn träumen durften. Denn in der 71. Minute führte ein weiterer Konter zum Strafstoß. Dominic Rau hatte Jascha Döringer im Strafraum zu Fall gebracht, doch Laurin Vogt schoss die Kugel an die Latte (71.). Es passte zum Spiel, dass in der dritten Minute der Nachspielzeit Torwart Pierre Kleinheider ins Dribbling ging, die Kugel an Appel Prestes da Silva verlor. Der Stadtallendorfer Joker schoss ins leere Tor zur Entscheidung ein. Die Mittelhessen jubelten – und die Dreieicher schlichen mit hängenden Köpfen vom Platz. „Jetzt müssen wir den nächsten Kraftakt starten, um wieder heranzukommen an die Nichtabstiegsplätze“, meinte ein angesäuerter Bommer.

