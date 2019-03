Kai Hesse rettet Dreieich einen Punkt

In der Nachspielzeit köpfte Kai Hesse (links) trotz Kopfverband das 1:1. Toni Reljic freut sich mit ihm. Foto: Hartenfelser

Dreieich – Erst traf er mit dem Knie ins eigene Tor, dann rettete Kai Hesse mit seinem späten Kopfball ins richtige Tor in der Nachspielzeit dem SC Hessen Dreieich ein unverdientes, aber wichtiges 1:1 gegen Wormatia Worms. VON JOCHEN KOCH

In diesem Kellerduell hatten die Dreieicher ihre schlechteste Saisonleistung geboten. Die Wormser müssen sich das 1:1 selbst zuschreiben, denn sie vergaben zwischen den beiden Hesse-Toren ein halbes Dutzend bester Torchancen.

Vor nur 411 Zuschauern lagen die Dreieicher schon nach vier Minuten zurück. Leon Volz hatte einen Eckball mit der Hacke ans Bein von Kai Hesse verlängert, von wo der Ball unhaltbar für Pierre Kleinheider ins Tor flog.

Die Dreieicher wirkten nach diesem Tor wie paralysiert. Hoch und weit, mehr war im Spielaufbau nicht zu sehen. Bei der einzigen Torchance scheiterte Loris Weiss am Wormser Torhüter Keilmann (12.). Trainer Rudi Bommer versuchte mit zwei Auswechslungen in der Pause, das Spiel seiner Mannschaft neu zu justieren, doch auch mit Toni Reljic und Constant Djakpa agierten die Dreieicher konfus, ohne jeglichen Spielfluss und Kreativität. Die Wormser wurden defensiv so gut wie nicht geprüft, durften ihre Konter nach Belieben spielen. Es hätte leicht 0:3 oder 0:4 stehen können. Mehrfach fehlten nur Zentimeter für das zweite Wormser Tor.

Doch stattdessen gelang Kai Hesse noch der glückliche Ausgleich. Der Ex-Offenbacher musste wegen einer Platzwunde schon kurz nach der Pause mit einem Turban um den Kopf spielen, was ihn jedoch nicht daran hinderte, in der ersten Minute der Nachspielzeit eine Flanke von Djakpa aus fünf Metern einzuköpfen. Der Wormser Trainer Steven Jones war „geschockt, aufgrund des Ergebnisses. Nicht weil das Tor für Dreieich so spät gefallen ist, sondern weil wir den Sack nicht zugemacht haben.“

Auch Bommer ließ keinen Zweifel daran, dass der Punkt für seine Mannschaft mehr als unverdient war. „Das war das absolut schlechteste Spiel unter meiner Regie. Die Wormser hätten uns abschießen können. Das einzig Positive ist, dass wir noch einen Punkt geholt haben.“ Aber so kann es nicht weitergehen: Die Dreieicher haben aus den letzten neun Spielen ganze fünf Punkte geholt. Und soviel Glück wie gegen Worms hat man nur selten.

