SC Hessen gewinnt letzten Test

Eddersheim - Fußball-Regionalligist SC Hessen Dreieich hat die Generalprobe für das erste Regionalligaspiel (Samstag bei Eintracht Stadtallendorf) erfolgreich absolviert. Beim Hessenliga-Neuling FC Eddersheim siegte das Team von Trainer Rudi Bommer mit 3:0 (2:0).

Zugang Denis Streker (13. ) und Tino Lagator (43. , 50. ) trafen.

„Das war ein überragender Test gegen einen starken Gegner. Man hat gesehen, dass unsere Mannschaft im Vergleich zum letzten Spiel in Hanau frischer war“, sagte Trainer Bommer, der insgesamt 18 Akteure einsetzte. „Wir müssen punktuell noch an einigen Schrauben drehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich sehr zufrieden. Das Spiel war auf ähnlichem Niveau wie gegen Wolfsburg II, was ich als sehr positives Zeichen sehe.“

Wie in den vorherigen Testspielen startete der SC Hessen aggressiv. In der 13. Minute verwertete der vom TSV Schott Mainz verpflichtete Denis Strecker eine flache Hereingabe durch Tino Lagator zum 1:0 für die Gäste. Fünf Minuten später verhinderte der Dreieicher Torhüter Pierre Kleinheider per Glanztat den möglichen Ausgleich des Hessenliga-Neulings, der sich in der Sommerpause unter anderem mit den beiden Alzenauer Stammkräften Christopher Krause und Anthony Wade verstärkt hatte. Dem Team von Trainer Rouven Leopold, das den SC Hessen Dreieich vergangene Saison mit 4:3 aus dem Hessenpokal geworfen hatte, ist in der Hessenliga sicher einiges zuzutrauen.

Nach Chancen auf beiden Seiten schlichen sich nach einer halben Stunde Ungenauigkeiten ein, was einen zerfahrenen Spielverlauf zur Folge hatte. Einen Fehler im Spielaufbau der Gastgeber nutzte Tino Lagator zum 2:0 (43.), als er mit einem Schuss aus der Drehung erfolgreich war. Lagator war es auch, der fünf Minuten nach dem Seitenwechsel eine Flanke von Niko Opper zum 3:0 verwertete. 20 Minuten vor Spielende setzte dann das große Wechseln ein, so dass der Spielfluss verloren ging. Mit dem 3:0 blieben die Dreieicher auch im fünften Testspiel ungeschlagen. Es gab vier Siege und ein Remis.

Dreieich ist eine Woche vor Saisonbeginn weiter auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Geklärt wurde die Kapitänsfrage. Niko Opper, U17-Europameister von 2009 und seit 2015 beim SC Hessen, wurde in seinem Amt bestätigt. Mit ihm bilden in Zukunft Zubayr Amiri, Abassin Alikhil, Daniel Henrich und Zugang Denis Streker den Mannschaftsrat.

SC Hessen Dreieich: Kleinheider - Opper (70. Klein), Talijan, Gavric, Theodosiadis (80. Landu) - Streker, Hagley (70. Henrich) - Alikhil (46. Fließ), Özer (77. Reljic) - Amiri (77. Teklab) - Lagator (70. Böttler) J leo

Quelle: op-online.de