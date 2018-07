Hilfe aus der Bundesliga

Offenbach - Vor einigen Jahren, als Denis Streker kurzzeitig das Trikot der TSG 1899 Hoffenheim in der 1. Fußball-Bundesliga trug, waren Kevin de Bruyne, Julian Baumgartlinger, Roberto Firmino und Sebastian Rudy seine Gegen- beziehungsweise Mitspieler. Von Christian Düncher

Während das Quartett bei der WM in Russland zum Einsatz kam, kickt Streker jetzt in der Regionalliga Südwest. Zum zweiten Mal in Folge wurde er geholt, um einem Aufsteiger dabei zu helfen, die Klasse zu halten. Was vergangene Saison mit dem TSV Schott Mainz nicht gelang, soll nun beim SC Hessen Dreieich klappen.

„Die Ausgangslage ist ähnlich. Zu Schott Mainz kam ich jedoch erst im Winter. Hier in Dreieich bin ich von Anfang an dabei. In Mainz hatte ich immer wieder gesundheitliche Probleme, weil wir dort nur auf Kunstrasen gespielt haben. Das ist beim SC Hessen Dreieich anders“, sagte der gebürtige Mainzer, in dessen Vita neben vier Erstligaspielen für Hoffenheim auch zehn Einsätze in der 2. Liga für Dynamo Dresden stehen. Auch in Österreichs Oberhaus kickte der Mittelfeldspieler schon – für den SV Ried. Der SC Hessen Dreieich ist seine achte Station im Aktivenbereich.

In Dreieich ist Streker mit Abstand der erfahrenste Spieler und soll das Team führen. „Ich will einfach meine Leistung bringen und helfen“, betont er. Seine Vergangenheit sei dabei nur bedingt eine Hilfe. „Es zählt nicht, was war, sondern einzig und alleine, was auf dem Platz passiert. Dort will ich vorangehen und auch Verantwortung übernehmen.“

Wie das im Optimalfall aussehen soll, zeigte sich beim letzten Testspiel gegen Hessenligist FC Eddersheim (3:0), als Streker aus dem Mittelfeld den Ball auf den Flügel spielte, in den Strafraum eilte und dort vollendete. „Ich bin zwar defensiver Mittelfeldspieler, weiß aber, dass ich aus meiner Position heraus mehr Treffer erzielen muss als zuletzt. Als Sechser dürfen es schon mal fünf, sechs Saisontore sein. Umso erfreulicher, dass es in der Vorbereitung geklappt hat.“

Ihre Testspielserie schlossen die Dreieicher ohne Niederlage ab. Streker weiß allerdings, dass sich das in der Liga nicht fortsetzen wird. „Wichtig ist, wie die Jungs mit Rückschlägen umgehen werden. Sie kennen es nur, zu gewinnen. In den vergangenen Jahren haben sie ja quasi alles weggehauen“, sagt der 1,88 Meter große Stratege. Er selbst kennt sich mit Rückschlägen aus. „Ich hatte viele Verletzungen und habe irgendwann auch nicht mehr meine Leistung gebracht. Daher bin ich nun in der Regionalliga. Die Bundesliga verfolge ich weiter aufmerksam. Aber es bringt nichts, zurückzugucken.“

Profi ist Streker weiter und damit eine Ausnahme beim SC Hessen. „Die Jungs müssen arbeiten, wir trainieren nur abends. Das ist ein anderer Rhythmus, aber man gewöhnt sich daran.“ Und was erwartet er vom Auftaktspiel am Samstag (14 Uhr) bei Eintracht Stadtallendorf? „Keiner weiß, wo er steht. Für uns zählt nur, gut in die Liga zu kommen und den Aufstiegsschwung mitnehmen.“

