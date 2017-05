Hoffenheim-Boss rechnet mit Nagelsmann-Abschied bis 2019

2019 endet der Vertrag von Julian Nagelsmann bei 1899 Hoffenheim. Klub-Mäzen Dietmar Hopp hat kaum Hoffnung, dass der Trainer diesen verlängern wird.

Sinsheim - Julian Nagelsmann ist nach seinem Erfolg mit 1899 Hoffenheim auf dem Trainermarkt begehrt. Das ist auch Dietmar Hopp klar und so rechnet der Mäzen mit einem Abgang seines jungen Coaches spätestens nach Vertragsende 2019. „Wir haben intern nie über einen Wechsel diskutiert. Ich habe die Hoffnung, dass er länger als seine aktuelle Vertragslaufzeit bei uns bleibt. Ich glaube aber, das ist eine Illusion“, sagte Hopp in der Sport Bild am Mittwoch. Nagelsmann wird unter anderem immer wieder als Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Bayern München genannt.

dpa